https://ria.ru/20221115/naryshkin-1831672544.html
В Белом доме рассказали о встрече главы ЦРУ и Нарышкина
В Белом доме рассказали о встрече главы ЦРУ и Нарышкина - РИА Новости, 15.11.2022
В Белом доме рассказали о встрече главы ЦРУ и Нарышкина
Встреча главы ЦРУ Уильяма Бернса с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре проводилась для сохранения открытых каналов связи, заявил... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:05
2022-11-15T16:05
2022-11-15T16:05
сергей нарышкин
уильям бернс
джон кирби
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анкара (провинция)
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центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Встреча главы ЦРУ Уильяма Бернса с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре проводилась для сохранения открытых каналов связи, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."Она (встреча – ред.) была для поддержания открытыми каналов связи с Россией по вопросам, которые касаются характеристик безопасности наших стран", - заявил Кирби в интервью агентству Блумберг.Встреча в Анкаре "была посвящена исключительно установленным каналам связи на различных уровнях", подчеркнул представитель Белого дома.Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США сообщил, что Бернс в понедельник встретился с Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить задержанных граждан США и ядерные риски.Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по содержанию переговоров Кремлю "нечего сказать".
https://ria.ru/20221115/tsru-1831601746.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей нарышкин, уильям бернс, джон кирби, сша, анкара (провинция), россия, центральное разведывательное управление (цру), в мире
Сергей Нарышкин, Уильям Бернс, Джон Кирби, США, Анкара (провинция), Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире
В Белом доме рассказали о встрече главы ЦРУ и Нарышкина
В Белом доме рассказали, что глава ЦРУ и Нарышкин встречались для поддержания связи