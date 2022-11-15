https://ria.ru/20221115/naryshkin-1831672544.html

В Белом доме рассказали о встрече главы ЦРУ и Нарышкина

В Белом доме рассказали о встрече главы ЦРУ и Нарышкина - РИА Новости, 15.11.2022

В Белом доме рассказали о встрече главы ЦРУ и Нарышкина

Встреча главы ЦРУ Уильяма Бернса с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре проводилась для сохранения открытых каналов связи, заявил... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:05

2022-11-15T16:05

2022-11-15T16:05

сергей нарышкин

уильям бернс

джон кирби

сша

анкара (провинция)

россия

центральное разведывательное управление (цру)

в мире

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Встреча главы ЦРУ Уильяма Бернса с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре проводилась для сохранения открытых каналов связи, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."Она (встреча – ред.) была для поддержания открытыми каналов связи с Россией по вопросам, которые касаются характеристик безопасности наших стран", - заявил Кирби в интервью агентству Блумберг.Встреча в Анкаре "была посвящена исключительно установленным каналам связи на различных уровнях", подчеркнул представитель Белого дома.Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США сообщил, что Бернс в понедельник встретился с Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить задержанных граждан США и ядерные риски.Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по содержанию переговоров Кремлю "нечего сказать".

https://ria.ru/20221115/tsru-1831601746.html

https://ria.ru/20221114/vstrecha-1831414557.html

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анкара (провинция)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей нарышкин, уильям бернс, джон кирби, сша, анкара (провинция), россия, центральное разведывательное управление (цру), в мире