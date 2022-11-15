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В Белом доме рассказали о встрече главы ЦРУ и Нарышкина - РИА Новости, 15.11.2022
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В Белом доме рассказали о встрече главы ЦРУ и Нарышкина
В Белом доме рассказали о встрече главы ЦРУ и Нарышкина - РИА Новости, 15.11.2022
В Белом доме рассказали о встрече главы ЦРУ и Нарышкина
Встреча главы ЦРУ Уильяма Бернса с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре проводилась для сохранения открытых каналов связи, заявил... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:05
2022-11-15T16:05
сергей нарышкин
уильям бернс
джон кирби
сша
анкара (провинция)
россия
центральное разведывательное управление (цру)
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Встреча главы ЦРУ Уильяма Бернса с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре проводилась для сохранения открытых каналов связи, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби."Она (встреча – ред.) была для поддержания открытыми каналов связи с Россией по вопросам, которые касаются характеристик безопасности наших стран", - заявил Кирби в интервью агентству Блумберг.Встреча в Анкаре "была посвящена исключительно установленным каналам связи на различных уровнях", подчеркнул представитель Белого дома.Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США сообщил, что Бернс в понедельник встретился с Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить задержанных граждан США и ядерные риски.Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по содержанию переговоров Кремлю "нечего сказать".
https://ria.ru/20221115/tsru-1831601746.html
https://ria.ru/20221114/vstrecha-1831414557.html
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сергей нарышкин, уильям бернс, джон кирби, сша, анкара (провинция), россия, центральное разведывательное управление (цру), в мире
Сергей Нарышкин, Уильям Бернс, Джон Кирби, США, Анкара (провинция), Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире
16:05 15.11.2022
 
В Белом доме рассказали о встрече главы ЦРУ и Нарышкина

В Белом доме рассказали, что глава ЦРУ и Нарышкин встречались для поддержания связи

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Встреча главы ЦРУ Уильяма Бернса с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре проводилась для сохранения открытых каналов связи, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
"Она (встреча – ред.) была для поддержания открытыми каналов связи с Россией по вопросам, которые касаются характеристик безопасности наших стран", - заявил Кирби в интервью агентству Блумберг.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Песков ответил на вопрос о переговорах Нарышкина с главой ЦРУ
Встреча в Анкаре "была посвящена исключительно установленным каналам связи на различных уровнях", подчеркнул представитель Белого дома.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя совета по нацбезопасности США сообщил, что Бернс в понедельник встретился с Нарышкиным в Анкаре, чтобы обсудить задержанных граждан США и ядерные риски.
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по содержанию переговоров Кремлю "нечего сказать".
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 16:48
Глава ЦРУ проводит встречу с Нарышкиным в Анкаре
 
Сергей НарышкинУильям БернсДжон КирбиСШААнкара (провинция)РоссияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)В мире
 
 
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