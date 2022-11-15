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В Рязанской области разоблачили мошенничество с инсценировкой нападения - РИА Новости, 15.11.2022
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В Рязанской области разоблачили мошенничество с инсценировкой нападения
В Рязанской области разоблачили мошенничество с инсценировкой нападения - РИА Новости, 15.11.2022
В Рязанской области разоблачили мошенничество с инсценировкой нападения
Рязанская полиция раскрыла мошенничество на 4 миллиона рублей, которое пытались прикрыть инсценированным разбойным нападением, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:25
2022-11-15T14:25
происшествия
авто
рязанская область
пензенская область
россия
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РЯЗАНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Рязанская полиция раскрыла мошенничество на 4 миллиона рублей, которое пытались прикрыть инсценированным разбойным нападением, сообщило УМВД по региону.Как сообщается, изначально в полицию обратился 45-летний житель Пензенской области. Он рассказал, что знакомый предприниматель попросил его перевезти 4 миллиона 27 тысяч рублей в Москву. Мужчина передвигался на автомобиле. Когда на выезде с автозаправочной станции в Спасском районе Рязанской области он остановился, чтобы пропустить транспортный поток, машину заблокировал черный внедорожник. Из него выскочили двое мужчин с закрытыми масками лицами. Они силой заставили водителя выйти из автомобиля, избили, бросили его на землю, а затем забрали из салона пакет с деньгами. После этого нападавшие скрылись."Осмотрев место преступления и одежду пострадавшего, оперативники засомневались в правдивости истории заявителя", - говорится в сообщении.Подключившиеся к расследованию оперативники управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области связались с пензенскими коллегами и постарались разузнать об окружении заявителя, их заинтересовала информация о передвижениях 22-летнего сына этого мужчины, уточняет УМВД."По предварительной информации, 37-летний предприниматель из Пензенской области попросил своего 45-летнего знакомого перевезти крупную сумму денег в столицу. Мужчина согласился и задумал похитить деньги. Для этого он подговорил своего сына и приятеля инсценировать разбойное нападение. Забрав добычу, злоумышленники вернулись в Пензенскую область, спрятали деньги и ждали возвращения подельника, якобы переживая за его потерю, но оперативники разгадали их уловки", - отмечается в сообщении.По данным УМВД, злоумышленники задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Деньги пострадавшего предпринимателя нашли и изъяли.
https://ria.ru/20221115/anapa-1831591916.html
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происшествия, авто, рязанская область, пензенская область, россия
Происшествия, Авто, Рязанская область, Пензенская область, Россия
14:25 15.11.2022
 
В Рязанской области разоблачили мошенничество с инсценировкой нападения

Рязанская полиция разоблачила мошенничество с инсценировкой разбойного нападения

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Рязанская полиция раскрыла мошенничество на 4 миллиона рублей, которое пытались прикрыть инсценированным разбойным нападением, сообщило УМВД по региону.
Как сообщается, изначально в полицию обратился 45-летний житель Пензенской области. Он рассказал, что знакомый предприниматель попросил его перевезти 4 миллиона 27 тысяч рублей в Москву. Мужчина передвигался на автомобиле. Когда на выезде с автозаправочной станции в Спасском районе Рязанской области он остановился, чтобы пропустить транспортный поток, машину заблокировал черный внедорожник. Из него выскочили двое мужчин с закрытыми масками лицами. Они силой заставили водителя выйти из автомобиля, избили, бросили его на землю, а затем забрали из салона пакет с деньгами. После этого нападавшие скрылись.
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"Осмотрев место преступления и одежду пострадавшего, оперативники засомневались в правдивости истории заявителя", - говорится в сообщении.
Подключившиеся к расследованию оперативники управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области связались с пензенскими коллегами и постарались разузнать об окружении заявителя, их заинтересовала информация о передвижениях 22-летнего сына этого мужчины, уточняет УМВД.
"По предварительной информации, 37-летний предприниматель из Пензенской области попросил своего 45-летнего знакомого перевезти крупную сумму денег в столицу. Мужчина согласился и задумал похитить деньги. Для этого он подговорил своего сына и приятеля инсценировать разбойное нападение. Забрав добычу, злоумышленники вернулись в Пензенскую область, спрятали деньги и ждали возвращения подельника, якобы переживая за его потерю, но оперативники разгадали их уловки", - отмечается в сообщении.
По данным УМВД, злоумышленники задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Деньги пострадавшего предпринимателя нашли и изъяли.
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