В Рязанской области разоблачили мошенничество с инсценировкой нападения
Рязанская полиция разоблачила мошенничество с инсценировкой разбойного нападения
Полиция. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Рязанская полиция раскрыла мошенничество на 4 миллиона рублей, которое пытались прикрыть инсценированным разбойным нападением, сообщило УМВД по региону.
Как сообщается, изначально в полицию обратился 45-летний житель Пензенской области. Он рассказал, что знакомый предприниматель попросил его перевезти 4 миллиона 27 тысяч рублей в Москву. Мужчина передвигался на автомобиле. Когда на выезде с автозаправочной станции в Спасском районе Рязанской области он остановился, чтобы пропустить транспортный поток, машину заблокировал черный внедорожник. Из него выскочили двое мужчин с закрытыми масками лицами. Они силой заставили водителя выйти из автомобиля, избили, бросили его на землю, а затем забрали из салона пакет с деньгами. После этого нападавшие скрылись.
"Осмотрев место преступления и одежду пострадавшего, оперативники засомневались в правдивости истории заявителя", - говорится в сообщении.
Подключившиеся к расследованию оперативники управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области связались с пензенскими коллегами и постарались разузнать об окружении заявителя, их заинтересовала информация о передвижениях 22-летнего сына этого мужчины, уточняет УМВД.
"По предварительной информации, 37-летний предприниматель из Пензенской области попросил своего 45-летнего знакомого перевезти крупную сумму денег в столицу. Мужчина согласился и задумал похитить деньги. Для этого он подговорил своего сына и приятеля инсценировать разбойное нападение. Забрав добычу, злоумышленники вернулись в Пензенскую область, спрятали деньги и ждали возвращения подельника, якобы переживая за его потерю, но оперативники разгадали их уловки", - отмечается в сообщении.
По данным УМВД, злоумышленники задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Деньги пострадавшего предпринимателя нашли и изъяли.