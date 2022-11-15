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Мобилизованные из станицы Кущевской получили гуманитарную помощь - РИА Новости, 15.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/mobilizatsiya-1831512249.html
Мобилизованные из станицы Кущевской получили гуманитарную помощь
Мобилизованные из станицы Кущевской получили гуманитарную помощь - РИА Новости, 15.11.2022
Мобилизованные из станицы Кущевской получили гуманитарную помощь
Военнослужащие из станицы Кущевская Краснодарского края, призванные в рамках частичной мобилизации и несущие службу на одном из самых напряженных участков... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T08:45
2022-11-15T08:51
специальная военная операция на украине
общество
кущевская
запорожская область
кущевский район
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МЕЛИТОПОЛЬ (ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ), 15 ноя - РИА Новости. Военнослужащие из станицы Кущевская Краснодарского края, призванные в рамках частичной мобилизации и несущие службу на одном из самых напряженных участков запорожского направления, получили посылки и помощь от земляков и родных, передает корреспондент РИА Новости.Инициатором сбора для бойцов стал пенсионер Владимир из станицы Кущевская - отец одного из военнослужащих Южного военного округа. Его сын обороняет рубежи со своими земляками на важном участке в Запорожской области."Собрали очередную гуманитарную помощь на передовую, список очень большой. Все отозвались: жители Кущевского района, фермеры, кисляковская диаспора турков-месхетинцев, "Водоканал", детский сад, предприниматели... Чтобы наши были живы-здоровы и вернулись с Победой", - говорит инициатор акции. Бойцы получили продукты, инвентарь, теплые вещи и снаряжение прямо на передовую.Военнослужащие в рамках частичной мобилизации прибыли в зону спецоперации четыре недели назад. "Сегодня привез я гуманитарную помощь, которую собирал мой отец из станицы Кущевской. Соседние станицы тоже передали. Плюс есть еще именные посылки от жен, которые хотели передать своим мужьям. Беспокоятся за них", - рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным "Кузьма".Бойцы служат в составе мотострелкового батальона и разворачивают фронтовой быт, окапываются и роют блиндажи.В настоящее время на запорожском направлении сосредоточены артиллерия и танки группировки украинских боевиков. Российская группировка продолжает укреплять на этом рубеже мощную глубоко эшелонированную линию обороны.
https://ria.ru/20221114/mobilizatsiya-1831376559.html
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кущевская
запорожская область
кущевский район
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Посылки и помощь от земляков и родных военнослужащим в зоне СВО
Военнослужащие из кубанской станицы Кущевская, призванные в рамках частичной мобилизации и несущие службу на одном из самых напряженных участков Запорожского направления, получили посылки и помощь от земляков и родных, передает корреспондент РИА Новости.
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общество, кущевская, запорожская область, кущевский район, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Кущевская, Запорожская область, Кущевский район, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
08:45 15.11.2022 (обновлено: 08:51 15.11.2022)
 
Мобилизованные из станицы Кущевской получили гуманитарную помощь

Мобилизованные из кубанской станицы Кущевской получили гуманитарную помощь от земляков

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МЕЛИТОПОЛЬ (ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ), 15 ноя - РИА Новости. Военнослужащие из станицы Кущевская Краснодарского края, призванные в рамках частичной мобилизации и несущие службу на одном из самых напряженных участков запорожского направления, получили посылки и помощь от земляков и родных, передает корреспондент РИА Новости.
Инициатором сбора для бойцов стал пенсионер Владимир из станицы Кущевская - отец одного из военнослужащих Южного военного округа. Его сын обороняет рубежи со своими земляками на важном участке в Запорожской области.
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"Собрали очередную гуманитарную помощь на передовую, список очень большой. Все отозвались: жители Кущевского района, фермеры, кисляковская диаспора турков-месхетинцев, "Водоканал", детский сад, предприниматели... Чтобы наши были живы-здоровы и вернулись с Победой", - говорит инициатор акции. Бойцы получили продукты, инвентарь, теплые вещи и снаряжение прямо на передовую.
Военнослужащие в рамках частичной мобилизации прибыли в зону спецоперации четыре недели назад. "Сегодня привез я гуманитарную помощь, которую собирал мой отец из станицы Кущевской. Соседние станицы тоже передали. Плюс есть еще именные посылки от жен, которые хотели передать своим мужьям. Беспокоятся за них", - рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным "Кузьма".
Бойцы служат в составе мотострелкового батальона и разворачивают фронтовой быт, окапываются и роют блиндажи.
В настоящее время на запорожском направлении сосредоточены артиллерия и танки группировки украинских боевиков. Российская группировка продолжает укреплять на этом рубеже мощную глубоко эшелонированную линию обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоКущевскаяЗапорожская областьКущевский районВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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