https://ria.ru/20221115/mobilizatsiya-1831512249.html

Мобилизованные из станицы Кущевской получили гуманитарную помощь

Мобилизованные из станицы Кущевской получили гуманитарную помощь - РИА Новости, 15.11.2022

Мобилизованные из станицы Кущевской получили гуманитарную помощь

Военнослужащие из станицы Кущевская Краснодарского края, призванные в рамках частичной мобилизации и несущие службу на одном из самых напряженных участков... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T08:45

2022-11-15T08:45

2022-11-15T08:51

специальная военная операция на украине

общество

кущевская

запорожская область

кущевский район

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МЕЛИТОПОЛЬ (ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ), 15 ноя - РИА Новости. Военнослужащие из станицы Кущевская Краснодарского края, призванные в рамках частичной мобилизации и несущие службу на одном из самых напряженных участков запорожского направления, получили посылки и помощь от земляков и родных, передает корреспондент РИА Новости.Инициатором сбора для бойцов стал пенсионер Владимир из станицы Кущевская - отец одного из военнослужащих Южного военного округа. Его сын обороняет рубежи со своими земляками на важном участке в Запорожской области."Собрали очередную гуманитарную помощь на передовую, список очень большой. Все отозвались: жители Кущевского района, фермеры, кисляковская диаспора турков-месхетинцев, "Водоканал", детский сад, предприниматели... Чтобы наши были живы-здоровы и вернулись с Победой", - говорит инициатор акции. Бойцы получили продукты, инвентарь, теплые вещи и снаряжение прямо на передовую.Военнослужащие в рамках частичной мобилизации прибыли в зону спецоперации четыре недели назад. "Сегодня привез я гуманитарную помощь, которую собирал мой отец из станицы Кущевской. Соседние станицы тоже передали. Плюс есть еще именные посылки от жен, которые хотели передать своим мужьям. Беспокоятся за них", - рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным "Кузьма".Бойцы служат в составе мотострелкового батальона и разворачивают фронтовой быт, окапываются и роют блиндажи.В настоящее время на запорожском направлении сосредоточены артиллерия и танки группировки украинских боевиков. Российская группировка продолжает укреплять на этом рубеже мощную глубоко эшелонированную линию обороны.

https://ria.ru/20221114/mobilizatsiya-1831376559.html

https://ria.ru/20221114/mobilizatsiya-1831357038.html

кущевская

запорожская область

кущевский район

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Посылки и помощь от земляков и родных военнослужащим в зоне СВО Военнослужащие из кубанской станицы Кущевская, призванные в рамках частичной мобилизации и несущие службу на одном из самых напряженных участков Запорожского направления, получили посылки и помощь от земляков и родных, передает корреспондент РИА Новости. 2022-11-15T08:45 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, кущевская, запорожская область, кущевский район, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии