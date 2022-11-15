https://ria.ru/20221115/magistratura-1831560155.html
Срок обучения в магистратуре могут сократить до одного года
Срок обучения в магистратуре могут сократить до одного года - РИА Новости, 15.11.2022
Срок обучения в магистратуре могут сократить до одного года
Срок обучения в магистратуре выпускникам специалитета может быть сокращен на один год по решению вуза, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобрнауки России. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:56
2022-11-15T11:56
2022-11-15T12:08
образование - общество
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_087880b605aaf0f2c5efab3bba6e1994.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Срок обучения в магистратуре выпускникам специалитета может быть сокращен на один год по решению вуза, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобрнауки России.На данный момент срок обучения в магистратуре составляет два года."Важно, что срок обучения специалистов, поступивших в магистратуру, может быть сокращен на 1 год по решению университета, с учетом специфики выбранного направления подготовки", - говорится в сообщении.Отмечается, что Минобрнауки России разработало изменения в проект федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", которые призваны дать право выпускникам вузов с дипломом специалиста поступать в "родственную" магистратуру на бюджетные места, пока претендовать на бесплатную магистратуру могут только выпускники бакалавриата."Прием в магистратуру будет проводиться на конкурсной основе. Продолжить обучение на бесплатной основе выпускники специалитета смогут по преемственным направлениям подготовки, которые будут устанавливаться соответствующими образовательными стандартами", - добавили в министерстве.В Минобрнауки пояснили, что такой механизм позволит обучающимся выстроить индивидуальную образовательную траекторию, расширить полученные ими знания в определенной области (сфере) профессиональной деятельности, изучая интересующие их направления, принадлежащие смежным областям образования и науки.Ранее Минобрнауки опубликовало проект закона, которым предлагается выделить специалитет в отдельный уровень образования, а также дать возможность лицам, имеющим высшее образование уровня специалитета, поступать за счет средств федерального бюджета на конкурсной основе на обучение по программам магистратуры по направлениям подготовки, преемственным полученной ими специальности. Кроме того, предполагается, что подготовка кадров, востребованность которых обусловлена технологическим развитием и модернизацией экономики РФ, будет осуществляться преимущественно по программам специалитета. Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20221115/teplyakova-1831530538.html
https://ria.ru/20221109/nvp-1830289228.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564495824_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_115f0a4b26ac890b0f17ac3208209840.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента, общество
Образование - Общество, Россия, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Навигатор абитуриента, Общество
11:56 15.11.2022 (обновлено: 12:08 15.11.2022)
Срок обучения в магистратуре могут сократить до одного года
Срок обучения в магистратуре могут сократить до одного года выпускникам специалитета
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Срок обучения в магистратуре выпускникам специалитета может быть сокращен на один год по решению вуза, сообщила РИА Новости пресс-служба Минобрнауки России.
На данный момент срок обучения в магистратуре составляет два года.
"Важно, что срок обучения специалистов, поступивших в магистратуру, может быть сокращен на 1 год по решению университета, с учетом специфики выбранного направления подготовки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Минобрнауки России разработало изменения в проект федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", которые призваны дать право выпускникам вузов с дипломом специалиста поступать в "родственную" магистратуру на бюджетные места, пока претендовать на бесплатную магистратуру могут только выпускники бакалавриата.
"Прием в магистратуру будет проводиться на конкурсной основе. Продолжить обучение на бесплатной основе выпускники специалитета смогут по преемственным направлениям подготовки, которые будут устанавливаться соответствующими образовательными стандартами", - добавили в министерстве.
В Минобрнауки пояснили, что такой механизм позволит обучающимся выстроить индивидуальную образовательную траекторию, расширить полученные ими знания в определенной области (сфере) профессиональной деятельности, изучая интересующие их направления, принадлежащие смежным областям образования и науки.
Ранее Минобрнауки опубликовало проект закона, которым предлагается выделить специалитет в отдельный уровень образования, а также дать возможность лицам, имеющим высшее образование уровня специалитета, поступать за счет средств федерального бюджета на конкурсной основе на обучение по программам магистратуры по направлениям подготовки, преемственным полученной ими специальности. Кроме того, предполагается, что подготовка кадров, востребованность которых обусловлена технологическим развитием и модернизацией экономики РФ, будет осуществляться преимущественно по программам специалитета. Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.