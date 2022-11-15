https://ria.ru/20221115/lugansk-1831719149.html

Пасечник поздравил луганчан с присвоением звания "Города трудовой доблести"

Пасечник поздравил луганчан с присвоением звания "Города трудовой доблести" - РИА Новости, 15.11.2022

Пасечник поздравил луганчан с присвоением звания "Города трудовой доблести"

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил президента РФ Владимира Путина за присвоение Луганску почетного звания "Города трудовой доблести" и поздравил с этим РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T17:48

2022-11-15T17:48

2022-11-15T17:48

леонид пасечник

луганск

россия

владимир путин

луганская народная республика

общество

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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил президента РФ Владимира Путина за присвоение Луганску почетного звания "Города трудовой доблести" и поздравил с этим жителей Луганска.Президент России Владимир Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" Астрахани, Норильску, Орску, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску и Якутску."Благодарю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за такую высокую оценку труда и роли луганчан в истории России. Поздравляю жителей Луганска с присвоением почетного звания, благодарю за стойкость и самоотверженный труд на благо родной земли, желаю благополучия, мира и новых достижений на благо родного города и России", - сказал Пасечник. Видео опубликовано в его официальном Telegram-канале.Пасечник добавил, что в годы Великой Отечественной Войны луганчане проявили невероятный трудовой героизм и силу духа, самоотверженно работали для фронта, благодаря чему внесли огромный вклад общую великую победу. По его словам, спустя 70 лет их потомки снова доказали верность и преданность отечеству."Несмотря на тяжелое военное положение, каждый из вас сделал все, чтобы родной город процветал и развивался. Это звание - дань памяти нашим предкам и результат работы каждого из вас", - добавил он.

https://ria.ru/20221115/gorod-1831691855.html

луганск

россия

луганская народная республика

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леонид пасечник, луганск, россия, владимир путин, луганская народная республика, общество