https://ria.ru/20221115/lugansk-1831719149.html
Пасечник поздравил луганчан с присвоением звания "Города трудовой доблести"
Пасечник поздравил луганчан с присвоением звания "Города трудовой доблести" - РИА Новости, 15.11.2022
Пасечник поздравил луганчан с присвоением звания "Города трудовой доблести"
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил президента РФ Владимира Путина за присвоение Луганску почетного звания "Города трудовой доблести" и поздравил с этим РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:48
2022-11-15T17:48
2022-11-15T17:48
леонид пасечник
луганск
россия
владимир путин
луганская народная республика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818125754_1:101:2932:1750_1920x0_80_0_0_7203000ab328e3166ac42884c1a4e761.jpg
ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил президента РФ Владимира Путина за присвоение Луганску почетного звания "Города трудовой доблести" и поздравил с этим жителей Луганска.Президент России Владимир Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" Астрахани, Норильску, Орску, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску и Якутску."Благодарю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за такую высокую оценку труда и роли луганчан в истории России. Поздравляю жителей Луганска с присвоением почетного звания, благодарю за стойкость и самоотверженный труд на благо родной земли, желаю благополучия, мира и новых достижений на благо родного города и России", - сказал Пасечник. Видео опубликовано в его официальном Telegram-канале.Пасечник добавил, что в годы Великой Отечественной Войны луганчане проявили невероятный трудовой героизм и силу духа, самоотверженно работали для фронта, благодаря чему внесли огромный вклад общую великую победу. По его словам, спустя 70 лет их потомки снова доказали верность и преданность отечеству."Несмотря на тяжелое военное положение, каждый из вас сделал все, чтобы родной город процветал и развивался. Это звание - дань памяти нашим предкам и результат работы каждого из вас", - добавил он.
https://ria.ru/20221115/gorod-1831691855.html
луганск
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818125754_457:106:2531:1661_1920x0_80_0_0_cce076b5b1a52b5f12050d276516b419.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид пасечник, луганск, россия, владимир путин, луганская народная республика, общество
Леонид Пасечник, Луганск, Россия, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Общество
Пасечник поздравил луганчан с присвоением звания "Города трудовой доблести"
Пасечник поздравил жителей с присвоением Луганску звания "Города трудовой доблести"