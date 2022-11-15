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Пасечник поздравил луганчан с присвоением звания "Города трудовой доблести" - РИА Новости, 15.11.2022
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Пасечник поздравил луганчан с присвоением звания "Города трудовой доблести"
Пасечник поздравил луганчан с присвоением звания "Города трудовой доблести" - РИА Новости, 15.11.2022
Пасечник поздравил луганчан с присвоением звания "Города трудовой доблести"
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил президента РФ Владимира Путина за присвоение Луганску почетного звания "Города трудовой доблести" и поздравил с этим РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:48
2022-11-15T17:48
леонид пасечник
луганск
россия
владимир путин
луганская народная республика
общество
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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил президента РФ Владимира Путина за присвоение Луганску почетного звания "Города трудовой доблести" и поздравил с этим жителей Луганска.Президент России Владимир Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" Астрахани, Норильску, Орску, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску и Якутску."Благодарю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за такую высокую оценку труда и роли луганчан в истории России. Поздравляю жителей Луганска с присвоением почетного звания, благодарю за стойкость и самоотверженный труд на благо родной земли, желаю благополучия, мира и новых достижений на благо родного города и России", - сказал Пасечник. Видео опубликовано в его официальном Telegram-канале.Пасечник добавил, что в годы Великой Отечественной Войны луганчане проявили невероятный трудовой героизм и силу духа, самоотверженно работали для фронта, благодаря чему внесли огромный вклад общую великую победу. По его словам, спустя 70 лет их потомки снова доказали верность и преданность отечеству."Несмотря на тяжелое военное положение, каждый из вас сделал все, чтобы родной город процветал и развивался. Это звание - дань памяти нашим предкам и результат работы каждого из вас", - добавил он.
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леонид пасечник, луганск, россия, владимир путин, луганская народная республика, общество
Леонид Пасечник, Луганск, Россия, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Общество
17:48 15.11.2022
 
Пасечник поздравил луганчан с присвоением звания "Города трудовой доблести"

Пасечник поздравил жителей с присвоением Луганску звания "Города трудовой доблести"

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкФлаг России в Луганске
Флаг России в Луганске - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Флаг России в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил президента РФ Владимира Путина за присвоение Луганску почетного звания "Города трудовой доблести" и поздравил с этим жителей Луганска.
Президент России Владимир Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" Астрахани, Норильску, Орску, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску и Якутску.
"Благодарю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за такую высокую оценку труда и роли луганчан в истории России. Поздравляю жителей Луганска с присвоением почетного звания, благодарю за стойкость и самоотверженный труд на благо родной земли, желаю благополучия, мира и новых достижений на благо родного города и России", - сказал Пасечник. Видео опубликовано в его официальном Telegram-канале.
Пасечник добавил, что в годы Великой Отечественной Войны луганчане проявили невероятный трудовой героизм и силу духа, самоотверженно работали для фронта, благодаря чему внесли огромный вклад общую великую победу. По его словам, спустя 70 лет их потомки снова доказали верность и преданность отечеству.
"Несмотря на тяжелое военное положение, каждый из вас сделал все, чтобы родной город процветал и развивался. Это звание - дань памяти нашим предкам и результат работы каждого из вас", - добавил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 16:36
Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" девяти городам
 
Леонид ПасечникЛуганскРоссияВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаОбщество
 
 
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