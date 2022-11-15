https://ria.ru/20221115/lavrov-1831639417.html

Лавров назвал речь Зеленского на саммите G20 перформансом

Лавров назвал речь Зеленского на саммите G20 перформансом - РИА Новости, 15.11.2022

Лавров назвал речь Зеленского на саммите G20 перформансом

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал речь Владимира Зеленского на "двадцатке" перформансом, выходящим за все регламенты и приличия, которым Запад пытается отвлечь... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:54

2022-11-15T14:54

2022-11-15T15:09

большая двадцатка

саммит g20

сергей лавров

владимир зеленский

сша

индонезия

россия

в мире

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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал речь Владимира Зеленского на "двадцатке" перформансом, выходящим за все регламенты и приличия, которым Запад пытается отвлечь внимание от настоящей повестки G20, говорится в распространенных тезисах его выступления на пленарной сессии.В тексте выступления, в частности, говорится, что двадцатиминутная лекция Зеленского выходила за все регламенты и приличия. Этот устроенный по требованию Запада перформанс - хороший пример того, как США и Евросоюз пытаются отвлечь внимание от реальной повестки дня "двадцатки", от своей доли ответственности за накопление проблем в мировой экономике, отмечается в тексте речи.Лавров, возглавляющий делегацию РФ, во вторник принял участие в пленарном заседании (продовольственная и энергетическая безопасность) саммита "Группы двадцати" в Индонезии. Саммит G20 проходит на острове Бали 15-16 ноября.

https://ria.ru/20221115/zelenskiy-1831641771.html

сша

индонезия

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большая двадцатка, саммит g20, сергей лавров, владимир зеленский, сша, индонезия, россия, в мире, украина