https://ria.ru/20221115/lavrov-1831598741.html

Лавров рассказал, что обсудил с Чавушоглу зерновую сделку

Лавров рассказал, что обсудил с Чавушоглу зерновую сделку - РИА Новости, 15.11.2022

Лавров рассказал, что обсудил с Чавушоглу зерновую сделку

Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону подготовку итоговой декларации G20, в том числе включение в нее раздела о "зерновой... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:17

2022-11-15T13:17

2022-11-15T13:17

сергей лавров

мевлют чавушоглу

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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону подготовку итоговой декларации G20, в том числе включение в нее раздела о "зерновой сделки", сообщил об этом Лавров.Накануне МИД Турции сообщил, что в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с Лавровым."Мы обсуждали как раз подготовку итоговой декларации G20, в том числе раздел, который посвящен "зерновой сделке", - сообщил Лавров на брифинге.По его словам, новые переговоры, в том числе очная встреча с его турецким коллегой, пока не планируются."Насчет очного контакта с ним - мы его не планируем, потому что он только что состоялся", - добавил министр.В июле представители России, Турции, Украины и ООН договорились о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября. Во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страны G20 должны заключить соглашение для стабильности цепочки поставок удобрений и зерна - нехватка удобрений сегодня означает продовольственный кризис завтра.

https://ria.ru/20221115/lavrov-1831585432.html

https://ria.ru/20221115/zerno-1831574484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, мевлют чавушоглу, владимир путин, украина, турция, россия, большая двадцатка, оон, саммит g20, в мире