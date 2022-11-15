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Лавров рассказал, что обсудил с Чавушоглу зерновую сделку - РИА Новости, 15.11.2022
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Лавров рассказал, что обсудил с Чавушоглу зерновую сделку
Лавров рассказал, что обсудил с Чавушоглу зерновую сделку - РИА Новости, 15.11.2022
Лавров рассказал, что обсудил с Чавушоглу зерновую сделку
Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону подготовку итоговой декларации G20, в том числе включение в нее раздела о "зерновой... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:17
2022-11-15T13:17
сергей лавров
мевлют чавушоглу
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону подготовку итоговой декларации G20, в том числе включение в нее раздела о "зерновой сделки", сообщил об этом Лавров.Накануне МИД Турции сообщил, что в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с Лавровым."Мы обсуждали как раз подготовку итоговой декларации G20, в том числе раздел, который посвящен "зерновой сделке", - сообщил Лавров на брифинге.По его словам, новые переговоры, в том числе очная встреча с его турецким коллегой, пока не планируются."Насчет очного контакта с ним - мы его не планируем, потому что он только что состоялся", - добавил министр.В июле представители России, Турции, Украины и ООН договорились о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября. Во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страны G20 должны заключить соглашение для стабильности цепочки поставок удобрений и зерна - нехватка удобрений сегодня означает продовольственный кризис завтра.
https://ria.ru/20221115/lavrov-1831585432.html
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сергей лавров, мевлют чавушоглу, владимир путин, украина, турция, россия, большая двадцатка, оон, саммит g20, в мире
Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу, Владимир Путин, Украина, Турция, Россия, Большая двадцатка, ООН, Саммит G20, В мире
13:17 15.11.2022
 
Лавров рассказал, что обсудил с Чавушоглу зерновую сделку

Глава МИД Лавров рассказал, что обсудил с Чавушоглу зерновую сделку и декларацию G20

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время саммита G20 на Бали
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время саммита G20 на Бали
Читать ria.ru в
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону подготовку итоговой декларации G20, в том числе включение в нее раздела о "зерновой сделки", сообщил об этом Лавров.
Накануне МИД Турции сообщил, что в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел переговоры по телефону с Лавровым.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 12:49
Лавров рассказал, что обсудил с генсеком ООН зерновую сделку
"Мы обсуждали как раз подготовку итоговой декларации G20, в том числе раздел, который посвящен "зерновой сделке", - сообщил Лавров на брифинге.
По его словам, новые переговоры, в том числе очная встреча с его турецким коллегой, пока не планируются.
"Насчет очного контакта с ним - мы его не планируем, потому что он только что состоялся", - добавил министр.
В июле представители России, Турции, Украины и ООН договорились о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября. Во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страны G20 должны заключить соглашение для стабильности цепочки поставок удобрений и зерна - нехватка удобрений сегодня означает продовольственный кризис завтра.
Хранилища с зерном в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 12:29
Байден и Эрдоган поддержали продление зерновой сделки
 
Сергей ЛавровМевлют ЧавушоглуВладимир ПутинУкраинаТурцияРоссияБольшая двадцаткаООНСаммит G20В мире
 
 
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