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Лавров рассказал, что обсудил с генсеком ООН зерновую сделку - РИА Новости, 15.11.2022
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Лавров рассказал, что обсудил с генсеком ООН зерновую сделку
Лавров рассказал, что обсудил с генсеком ООН зерновую сделку - РИА Новости, 15.11.2022
Лавров рассказал, что обсудил с генсеком ООН зерновую сделку
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "клятвенно" заверил, что выполнение зерновой сделки - для него приоритетный вопрос, заявил во вторник министр... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:49
2022-11-15T13:06
россия
оон
в мире
сергей лавров
антониу гутерреш
сша
зерновая сделка
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "клятвенно" заверил, что выполнение зерновой сделки - для него приоритетный вопрос, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров."Все обещания (по экспорту зерна и удобрений из РФ) изложены. Надеюсь, что они будут исполняться. По крайней мере, генеральный секретарь (ООН) сегодня клятвенно заверил, что это для него приоритетный вопрос", - сказал министр на встрече с журналистами по итогам саммита "Группы двадцати".Он также добавил, что Гутерреш заявил ему о готовности выполнить требования РФ по зерновой сделке, но пока практических результатов не достигнуто."Сегодня генеральный секретарь рассказывал о тех обещаниях, которые ему, в том числе на бумаге, передали США и Евросоюз, в них изложены благие намерения. Если они реализуются, то препоны на пути вывоза наших удобрений и зерна будут сняты, но все дело не в бумагах, а в том, как они будут выполняться на практике", - подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20221115/zerno-1831574484.html
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россия, оон, в мире, сергей лавров, антониу гутерреш, сша, зерновая сделка
Россия, ООН, В мире, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, США, зерновая сделка
12:49 15.11.2022 (обновлено: 13:06 15.11.2022)
 
Лавров рассказал, что обсудил с генсеком ООН зерновую сделку

Лавров заявил, что генсек ООН заявил о готовности выполнить требования по зерновой сделке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "клятвенно" заверил, что выполнение зерновой сделки - для него приоритетный вопрос, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Все обещания (по экспорту зерна и удобрений из РФ) изложены. Надеюсь, что они будут исполняться. По крайней мере, генеральный секретарь (ООН) сегодня клятвенно заверил, что это для него приоритетный вопрос", - сказал министр на встрече с журналистами по итогам саммита "Группы двадцати".
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Он также добавил, что Гутерреш заявил ему о готовности выполнить требования РФ по зерновой сделке, но пока практических результатов не достигнуто.
"Сегодня генеральный секретарь рассказывал о тех обещаниях, которые ему, в том числе на бумаге, передали США и Евросоюз, в них изложены благие намерения. Если они реализуются, то препоны на пути вывоза наших удобрений и зерна будут сняты, но все дело не в бумагах, а в том, как они будут выполняться на практике", - подчеркнул Лавров.
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РоссияООНВ миреСергей ЛавровАнтониу ГутеррешСШАзерновая сделка
 
 
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