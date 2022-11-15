https://ria.ru/20221115/lavrov-1831585432.html

Лавров рассказал, что обсудил с генсеком ООН зерновую сделку

Лавров рассказал, что обсудил с генсеком ООН зерновую сделку - РИА Новости, 15.11.2022

Лавров рассказал, что обсудил с генсеком ООН зерновую сделку

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "клятвенно" заверил, что выполнение зерновой сделки - для него приоритетный вопрос, заявил во вторник министр... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:49

2022-11-15T12:49

2022-11-15T13:06

россия

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сергей лавров

антониу гутерреш

сша

зерновая сделка

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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "клятвенно" заверил, что выполнение зерновой сделки - для него приоритетный вопрос, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров."Все обещания (по экспорту зерна и удобрений из РФ) изложены. Надеюсь, что они будут исполняться. По крайней мере, генеральный секретарь (ООН) сегодня клятвенно заверил, что это для него приоритетный вопрос", - сказал министр на встрече с журналистами по итогам саммита "Группы двадцати".Он также добавил, что Гутерреш заявил ему о готовности выполнить требования РФ по зерновой сделке, но пока практических результатов не достигнуто."Сегодня генеральный секретарь рассказывал о тех обещаниях, которые ему, в том числе на бумаге, передали США и Евросоюз, в них изложены благие намерения. Если они реализуются, то препоны на пути вывоза наших удобрений и зерна будут сняты, но все дело не в бумагах, а в том, как они будут выполняться на практике", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20221115/zerno-1831574484.html

https://ria.ru/20221114/sdelka-1831423913.html

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Дарья Буймова

россия, оон, в мире, сергей лавров, антониу гутерреш, сша, зерновая сделка