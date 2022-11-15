Рейтинг@Mail.ru
Лавров пообщался с Макроном и Шольцем - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/lavrov-1831583657.html
Лавров пообщался с Макроном и Шольцем
Лавров пообщался с Макроном и Шольцем - РИА Новости, 15.11.2022
Лавров пообщался с Макроном и Шольцем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что провёл короткие беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем на G20. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:43
2022-11-15T12:54
в мире
германия
большая двадцатка
эммануэль макрон
цены на нефть
сергей лавров
олаф шольц
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791520609_122:0:2704:1453_1920x0_80_0_0_f9e35583000122b0983ddff0da3f94c7.jpg
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что провёл короткие беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем на G20."Они прекрасно знают, что тормозит этот процесс (урегулирования - ред.) Украина, которая в том числе законодательно, указом Зеленского запретила вести переговоры с РФ. Вопрос этот не к нам. Так я, собственно, и сказал сегодня в ходе коротких бесед с президентом Макроном и канцлером Шольцем", - сказал Лавров журналистам, комментируя саммит G20.
https://ria.ru/20221109/zapad-1830081657.html
германия
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791520609_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_c24d4f3f5c55506f0654e1cb827a92f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, большая двадцатка, эммануэль макрон, цены на нефть, сергей лавров, олаф шольц, россия, франция, саммит g20
В мире, Германия, Большая двадцатка, Эммануэль Макрон, Цены на нефть, Сергей Лавров, Олаф Шольц, Россия, Франция, Саммит G20
12:43 15.11.2022 (обновлено: 12:54 15.11.2022)
 
Лавров пообщался с Макроном и Шольцем

Глава МИД Лавров провел короткие беседы с Макроном и Шольцем на G20

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что провёл короткие беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем на G20.
"Они прекрасно знают, что тормозит этот процесс (урегулирования - ред.) Украина, которая в том числе законодательно, указом Зеленского запретила вести переговоры с РФ. Вопрос этот не к нам. Так я, собственно, и сказал сегодня в ходе коротких бесед с президентом Макроном и канцлером Шольцем", - сказал Лавров журналистам, комментируя саммит G20.
Девушка с флагами Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 08:00
Запад начинает что-то подозревать
 
В миреГерманияБольшая двадцаткаЭммануэль МакронЦены на нефтьСергей ЛавровОлаф ШольцРоссияФранцияСаммит G20
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала