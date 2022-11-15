https://ria.ru/20221115/lavrov-1831583657.html
Лавров пообщался с Макроном и Шольцем
Лавров пообщался с Макроном и Шольцем - РИА Новости, 15.11.2022
Лавров пообщался с Макроном и Шольцем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что провёл короткие беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем на G20. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:43
2022-11-15T12:43
2022-11-15T12:54
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что провёл короткие беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем на G20."Они прекрасно знают, что тормозит этот процесс (урегулирования - ред.) Украина, которая в том числе законодательно, указом Зеленского запретила вести переговоры с РФ. Вопрос этот не к нам. Так я, собственно, и сказал сегодня в ходе коротких бесед с президентом Макроном и канцлером Шольцем", - сказал Лавров журналистам, комментируя саммит G20.
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в мире, германия, большая двадцатка, эммануэль макрон, цены на нефть, сергей лавров, олаф шольц, россия, франция, саммит g20
В мире, Германия, Большая двадцатка, Эммануэль Макрон, Цены на нефть, Сергей Лавров, Олаф Шольц, Россия, Франция, Саммит G20
12:43 15.11.2022 (обновлено: 12:54 15.11.2022)
Лавров пообщался с Макроном и Шольцем
Глава МИД Лавров провел короткие беседы с Макроном и Шольцем на G20