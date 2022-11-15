https://ria.ru/20221115/lavrov-1831583657.html

Лавров пообщался с Макроном и Шольцем

Лавров пообщался с Макроном и Шольцем - РИА Новости, 15.11.2022

Лавров пообщался с Макроном и Шольцем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что провёл короткие беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем на G20. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:43

2022-11-15T12:43

2022-11-15T12:54

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большая двадцатка

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россия

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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что провёл короткие беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем на G20."Они прекрасно знают, что тормозит этот процесс (урегулирования - ред.) Украина, которая в том числе законодательно, указом Зеленского запретила вести переговоры с РФ. Вопрос этот не к нам. Так я, собственно, и сказал сегодня в ходе коротких бесед с президентом Макроном и канцлером Шольцем", - сказал Лавров журналистам, комментируя саммит G20.

https://ria.ru/20221109/zapad-1830081657.html

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в мире, германия, большая двадцатка, эммануэль макрон, цены на нефть, сергей лавров, олаф шольц, россия, франция, саммит g20