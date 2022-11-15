https://ria.ru/20221115/kvitantsiya-1831492573.html
Юрист объяснил, что делать, если прислали "грабительскую" квитанцию за ЖКУ
Юрист объяснил, что делать, если прислали "грабительскую" квитанцию за ЖКУ - РИА Новости, 15.11.2022
Юрист объяснил, что делать, если прислали "грабительскую" квитанцию за ЖКУ
Если исполнители коммунальных услуг выставили слишком большой счет, стоит разобраться, пытаются ли вас обмануть по недосмотру или специально. Об этом рассказал... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T01:16
2022-11-15T01:16
2022-11-15T01:16
общество
жкх
юрий аванесов
европейская юридическая служба
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789278871_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f3d93ae83a9e8596dfc36fad89e06e43.jpg
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Если исполнители коммунальных услуг выставили слишком большой счет, стоит разобраться, пытаются ли вас обмануть по недосмотру или специально. Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов.По словам эксперта, прежде всего, необходимо запросить у исполнителей услуг информацию о правильности расчета размера платы за ЖКУ с указанием размера и структуры платежа, а также его нормативно-правовым образованием. Поданное заявление рассмотрят в течение трех дней, подчеркнул он.Аванесов добавил, что, согласно Правилам оказания коммунальных услуг, если исполнитель по своей вине увеличил сумму платежа, он будет обязан выплатить штраф в размере 50 процентов от правильной оплаты.
https://ria.ru/20221109/dolzhniki-1830104478.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789278871_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_44e95ee7996ebc75469a132792b54603.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жкх, юрий аванесов, европейская юридическая служба, россия
Общество, ЖКХ, Юрий Аванесов, Европейская Юридическая Служба, Россия
Юрист объяснил, что делать, если прислали "грабительскую" квитанцию за ЖКУ
Юрист Аванесов предупредил о штрафе за выставление завышенных счетов за услуги ЖКХ