Рейтинг@Mail.ru
Юрист объяснил, что делать, если прислали "грабительскую" квитанцию за ЖКУ - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/kvitantsiya-1831492573.html
Юрист объяснил, что делать, если прислали "грабительскую" квитанцию за ЖКУ
Юрист объяснил, что делать, если прислали "грабительскую" квитанцию за ЖКУ - РИА Новости, 15.11.2022
Юрист объяснил, что делать, если прислали "грабительскую" квитанцию за ЖКУ
Если исполнители коммунальных услуг выставили слишком большой счет, стоит разобраться, пытаются ли вас обмануть по недосмотру или специально. Об этом рассказал... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T01:16
2022-11-15T01:16
общество
жкх
юрий аванесов
европейская юридическая служба
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789278871_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f3d93ae83a9e8596dfc36fad89e06e43.jpg
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Если исполнители коммунальных услуг выставили слишком большой счет, стоит разобраться, пытаются ли вас обмануть по недосмотру или специально. Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов.По словам эксперта, прежде всего, необходимо запросить у исполнителей услуг информацию о правильности расчета размера платы за ЖКУ с указанием размера и структуры платежа, а также его нормативно-правовым образованием. Поданное заявление рассмотрят в течение трех дней, подчеркнул он.Аванесов добавил, что, согласно Правилам оказания коммунальных услуг, если исполнитель по своей вине увеличил сумму платежа, он будет обязан выплатить штраф в размере 50 процентов от правильной оплаты.
https://ria.ru/20221109/dolzhniki-1830104478.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789278871_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_44e95ee7996ebc75469a132792b54603.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жкх, юрий аванесов, европейская юридическая служба, россия
Общество, ЖКХ, Юрий Аванесов, Европейская Юридическая Служба, Россия
01:16 15.11.2022
 
Юрист объяснил, что делать, если прислали "грабительскую" квитанцию за ЖКУ

Юрист Аванесов предупредил о штрафе за выставление завышенных счетов за услуги ЖКХ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкКвитанция за услуги ЖКХ
Квитанция за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Квитанция за услуги ЖКХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Если исполнители коммунальных услуг выставили слишком большой счет, стоит разобраться, пытаются ли вас обмануть по недосмотру или специально. Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов.
По словам эксперта, прежде всего, необходимо запросить у исполнителей услуг информацию о правильности расчета размера платы за ЖКУ с указанием размера и структуры платежа, а также его нормативно-правовым образованием. Поданное заявление рассмотрят в течение трех дней, подчеркнул он.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 03:18
Юрист рассказала, когда за должников ЖКХ будут платить соседи
Аванесов добавил, что, согласно Правилам оказания коммунальных услуг, если исполнитель по своей вине увеличил сумму платежа, он будет обязан выплатить штраф в размере 50 процентов от правильной оплаты.
 
ОбществоЖКХЮрий АванесовЕвропейская Юридическая СлужбаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала