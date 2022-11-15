https://ria.ru/20221115/kvitantsiya-1831492573.html

Юрист объяснил, что делать, если прислали "грабительскую" квитанцию за ЖКУ

Юрист объяснил, что делать, если прислали "грабительскую" квитанцию за ЖКУ - РИА Новости, 15.11.2022

Юрист объяснил, что делать, если прислали "грабительскую" квитанцию за ЖКУ

Если исполнители коммунальных услуг выставили слишком большой счет, стоит разобраться, пытаются ли вас обмануть по недосмотру или специально. Об этом рассказал... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T01:16

2022-11-15T01:16

2022-11-15T01:16

общество

жкх

юрий аванесов

европейская юридическая служба

россия

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Если исполнители коммунальных услуг выставили слишком большой счет, стоит разобраться, пытаются ли вас обмануть по недосмотру или специально. Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Аванесов.По словам эксперта, прежде всего, необходимо запросить у исполнителей услуг информацию о правильности расчета размера платы за ЖКУ с указанием размера и структуры платежа, а также его нормативно-правовым образованием. Поданное заявление рассмотрят в течение трех дней, подчеркнул он.Аванесов добавил, что, согласно Правилам оказания коммунальных услуг, если исполнитель по своей вине увеличил сумму платежа, он будет обязан выплатить штраф в размере 50 процентов от правильной оплаты.

https://ria.ru/20221109/dolzhniki-1830104478.html

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, жкх, юрий аванесов, европейская юридическая служба, россия