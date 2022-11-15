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Курс евро поднялся выше 63 рублей - РИА Новости, 15.11.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221115/kurs-1831633127.html
Курс евро поднялся выше 63 рублей
Курс евро поднялся выше 63 рублей - РИА Новости, 15.11.2022
Курс евро поднялся выше 63 рублей
Евро усиливает рост и уже превышал круглый уровень 63 рубля на Московской бирже, вслед за сильным ростом на форексе, следует из данных торгов. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:41
2022-11-15T14:52
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
россия
евро
доллар
рубль
курс рубля
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Евро усиливает рост и уже превышал круглый уровень 63 рубля на Московской бирже, вслед за сильным ростом на форексе, следует из данных торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.42 мск снижался на 30 копеек, до 60,25 рубля, евро рос на 46 копеек, до 62,76 рубля.Минутами ранее евро максимально дорожал до 63,03 рубля – максимума с 14 октября.На форексе евро дорожает на 0,9% до 1,041 доллара – максимума с начала июля.
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экономика, московская биржа, россия, евро, доллар, рубль, курс рубля, курс доллара, динамика курсов валют, валюта
Экономика, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Московская биржа, Россия, евро, Доллар, Рубль, Курс рубля, Курс доллара, Динамика курсов валют, Валюта
14:41 15.11.2022 (обновлено: 14:52 15.11.2022)
 
Курс евро поднялся выше 63 рублей

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 63 рублей впервые с 14 октября

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Евро усиливает рост и уже превышал круглый уровень 63 рубля на Московской бирже, вслед за сильным ростом на форексе, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.42 мск снижался на 30 копеек, до 60,25 рубля, евро рос на 46 копеек, до 62,76 рубля.
Минутами ранее евро максимально дорожал до 63,03 рубля – максимума с 14 октября.
На форексе евро дорожает на 0,9% до 1,041 доллара – максимума с начала июля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссияевроДолларРубльКурс рубляКурс доллараДинамика курсов валютВалюта
 
 
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