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Курс евро поднялся выше 63 рублей
Курс евро поднялся выше 63 рублей - РИА Новости, 15.11.2022
Курс евро поднялся выше 63 рублей
Евро усиливает рост и уже превышал круглый уровень 63 рубля на Московской бирже, вслед за сильным ростом на форексе, следует из данных торгов. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:41
2022-11-15T14:41
2022-11-15T14:52
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
московская биржа
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курс рубля
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Евро усиливает рост и уже превышал круглый уровень 63 рубля на Московской бирже, вслед за сильным ростом на форексе, следует из данных торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.42 мск снижался на 30 копеек, до 60,25 рубля, евро рос на 46 копеек, до 62,76 рубля.Минутами ранее евро максимально дорожал до 63,03 рубля – максимума с 14 октября.На форексе евро дорожает на 0,9% до 1,041 доллара – максимума с начала июля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:41 15.11.2022 (обновлено: 14:52 15.11.2022)
Курс евро поднялся выше 63 рублей
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 63 рублей впервые с 14 октября