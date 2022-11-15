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Курс евро поднялся выше 63 рублей

Курс евро поднялся выше 63 рублей - РИА Новости, 15.11.2022

Курс евро поднялся выше 63 рублей

Евро усиливает рост и уже превышал круглый уровень 63 рубля на Московской бирже, вслед за сильным ростом на форексе, следует из данных торгов. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:41

2022-11-15T14:41

2022-11-15T14:52

экономика

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

московская биржа

россия

евро

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курс рубля

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Евро усиливает рост и уже превышал круглый уровень 63 рубля на Московской бирже, вслед за сильным ростом на форексе, следует из данных торгов.Курс доллара расчетами "завтра" на 14.42 мск снижался на 30 копеек, до 60,25 рубля, евро рос на 46 копеек, до 62,76 рубля.Минутами ранее евро максимально дорожал до 63,03 рубля – максимума с 14 октября.На форексе евро дорожает на 0,9% до 1,041 доллара – максимума с начала июля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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