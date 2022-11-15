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Биография Кирилла Крока

Биография Кирилла Крока - РИА Новости, 15.11.2022

Биография Кирилла Крока

Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Игоревич Крок родился 15 ноября 1967 года в Москве. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T02:23

2022-11-15T02:23

2022-11-15T02:23

кирилл крок

справки

москва

московский театр юного зрителя

московский драматический театр "модернъ"

гитис

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Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Игоревич Крок родился 15 ноября 1967 года в Москве. Имеет юридическое образование.В школьные годы начал заниматься в театральной студии Дворца пионеров на Ленинских горах (сейчас Воробьевы горы).Трудовую деятельность Кирилл Крок начал в 1984 году в должности монтировщика сцены в Московском театре юного зрителя. В 1985 году был переведен на должность осветителя этого театра. В 1987 году был назначен на должность заведующего монтировочной частью ТЮЗа.С 1990 года был заместителем директора в Детском центр-театре "На Полянке", где при его непосредственном участии были выпущены спектакли "Слуга двух господ" Карло Гоцци, "Тряпичная кукла" Уильяма Гибсона, "Чайка" Антона Чехова.С 1995 года – заведующий художественно-постановочной частью Московского драматического театра "Модернъ", с 2000 года – директор-распорядитель, отвечавший за художественно-постановочную и административную часть театра, а также билетно-кассовое хозяйство.С 2002 года Кирилл Крок совмещал работу в театре "Модернъ" с работой в Школе-студии МХАТ, где занимал должность заместителя ректора, директора Учебного театра.12 апреля 2010 года Кирилл Крок вступил в должность директора Театра имени Евгения Вахтангова.За годы его руководства в театре была проведена масштабная реконструкция исторического здания, открыты Новая сцена, сценическая площадка "АРТ-КАФЕ", а также Симоновская сцена с двумя новыми сценическими площадками, произведена реконструкция мемориальной квартиры Евгения Вахтангова. Кирилл Крок занимается преподавательской деятельностью: на продюсерском факультете ГИТИСа читает курс лекций "Мастерство продюсера", руководит мастерской.Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2021).Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2018).Лауреат Премии правительства Российской Федерации в области культуры 2021 года (за создание спектакля "Царь Эдип").Награжден высшей ведомственной наградой министерства культуры "За вклад в российскую культуру" (2016).Крок обладатель театральных премий "Звезда театрала" (2015), "Хрустальная Турандот" (2017), Международной премии К.С. Станиславского (2018) и др.Кирилл Крок – постоянный и активный участник программ государственной и общественной поддержки развития театральной деятельности в Российской Федерации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кирилл крок, справки, москва, московский театр юного зрителя, московский драматический театр "модернъ", гитис