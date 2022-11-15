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Биография Кирилла Крока
Биография Кирилла Крока - РИА Новости, 15.11.2022
Биография Кирилла Крока
Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Игоревич Крок родился 15 ноября 1967 года в Москве. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T02:23
2022-11-15T02:23
2022-11-15T02:23
кирилл крок
справки
москва
московский театр юного зрителя
московский драматический театр "модернъ"
гитис
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Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Игоревич Крок родился 15 ноября 1967 года в Москве. Имеет юридическое образование.В школьные годы начал заниматься в театральной студии Дворца пионеров на Ленинских горах (сейчас Воробьевы горы).Трудовую деятельность Кирилл Крок начал в 1984 году в должности монтировщика сцены в Московском театре юного зрителя. В 1985 году был переведен на должность осветителя этого театра. В 1987 году был назначен на должность заведующего монтировочной частью ТЮЗа.С 1990 года был заместителем директора в Детском центр-театре "На Полянке", где при его непосредственном участии были выпущены спектакли "Слуга двух господ" Карло Гоцци, "Тряпичная кукла" Уильяма Гибсона, "Чайка" Антона Чехова.С 1995 года – заведующий художественно-постановочной частью Московского драматического театра "Модернъ", с 2000 года – директор-распорядитель, отвечавший за художественно-постановочную и административную часть театра, а также билетно-кассовое хозяйство.С 2002 года Кирилл Крок совмещал работу в театре "Модернъ" с работой в Школе-студии МХАТ, где занимал должность заместителя ректора, директора Учебного театра.12 апреля 2010 года Кирилл Крок вступил в должность директора Театра имени Евгения Вахтангова.За годы его руководства в театре была проведена масштабная реконструкция исторического здания, открыты Новая сцена, сценическая площадка "АРТ-КАФЕ", а также Симоновская сцена с двумя новыми сценическими площадками, произведена реконструкция мемориальной квартиры Евгения Вахтангова. Кирилл Крок занимается преподавательской деятельностью: на продюсерском факультете ГИТИСа читает курс лекций "Мастерство продюсера", руководит мастерской.Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2021).Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2018).Лауреат Премии правительства Российской Федерации в области культуры 2021 года (за создание спектакля "Царь Эдип").Награжден высшей ведомственной наградой министерства культуры "За вклад в российскую культуру" (2016).Крок обладатель театральных премий "Звезда театрала" (2015), "Хрустальная Турандот" (2017), Международной премии К.С. Станиславского (2018) и др.Кирилл Крок – постоянный и активный участник программ государственной и общественной поддержки развития театральной деятельности в Российской Федерации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл крок, справки, москва, московский театр юного зрителя, московский драматический театр "модернъ", гитис
Кирилл Крок, Справки, Москва, Московский театр юного зрителя, Московский драматический театр "Модернъ", ГИТИС
Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Игоревич Крок родился
15 ноября 1967 года в Москве.
Имеет юридическое образование.
В школьные годы
начал заниматься в театральной студии Дворца пионеров на Ленинских горах (сейчас Воробьевы горы).
Трудовую деятельность Кирилл Крок начал в 1984 году в должности монтировщика сцены в Московском театре юного зрителя. В 1985 году был переведен на должность осветителя этого театра. В 1987 году был назначен на должность заведующего монтировочной частью ТЮЗа.
С 1990 года
был заместителем директора в Детском центр-театре "На Полянке", где при его непосредственном участии были выпущены спектакли "Слуга двух господ" Карло Гоцци, "Тряпичная кукла" Уильяма Гибсона, "Чайка" Антона Чехова.
С 1995 года
– заведующий художественно-постановочной частью Московского драматического театра "Модернъ", с 2000 года – директор-распорядитель, отвечавший за художественно-постановочную и административную часть театра, а также билетно-кассовое хозяйство.
С 2002 года Кирилл Крок совмещал работу в театре "Модернъ" с работой в Школе-студии МХАТ, где занимал должность заместителя ректора, директора Учебного театра.
12 апреля 2010 года Кирилл Крок вступил в должность директора Театра имени Евгения Вахтангова.
За годы его руководства в театре была проведена масштабная реконструкция
исторического здания, открыты Новая сцена, сценическая площадка "АРТ-КАФЕ", а также Симоновская сцена с двумя новыми сценическими площадками, произведена реконструкция мемориальной квартиры Евгения Вахтангова.
Кирилл Крок занимается
преподавательской деятельностью: на продюсерском факультете ГИТИСа читает курс лекций "Мастерство продюсера", руководит мастерской.
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2021
).
Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2018
).
Лауреат
Премии правительства Российской Федерации в области культуры 2021 года (за создание спектакля "Царь Эдип").
Награжден высшей ведомственной наградой министерства культуры "За вклад в российскую культуру" (2016
).
Крок обладатель театральных премий "Звезда театрала" (2015
), "Хрустальная Турандот" (2017
), Международной премии К.С. Станиславского (2018
) и др.
Кирилл Крок – постоянный и активный участник программ государственной и общественной поддержки развития театральной деятельности в Российской Федерации.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников