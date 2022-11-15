https://ria.ru/20221115/kreditovanie-1831408580.html

МСП Банк: льготное кредитование высокотеха – инвестиции в будущее

МСП Банк: льготное кредитование высокотеха – инвестиции в будущее - РИА Новости, 15.11.2022

МСП Банк: льготное кредитование высокотеха – инвестиции в будущее

Технологический суверенитет, наряду с военным, энергетическим, продовольственным и финансовым, является важнейшим условием развития страны. В условиях санкций,... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T09:00

2022-11-15T09:00

2022-11-15T09:01

мсп банк

россия

петр засельский

корпорация мсп

экономика

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Технологический суверенитет, наряду с военным, энергетическим, продовольственным и финансовым, является важнейшим условием развития страны. В условиях санкций, когда импортозамещение особенно важно, поддержка высокотехнологичных компаний становится приоритетной задачей.Во многом именно наличие в России собственных высоких технологий помогло финансовой системе и экономике более интенсивно развиваться в текущей ситуации. И сегодня решения отечественного высокотеха крайне востребованы.В 2021 году правительство РФ разработало федеральный проект "Взлет — от стартапа до IPO", призванный помочь молодым технологическим компаниям получить так необходимое им финансирование. Программу курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов."Федеральный проект — это один из механизмов поддержки развития стартапов. В рамках него у таких компаний появляется возможность привлечения инвесторов благодаря, в том числе, реестру технологических компаний, который создает Минэкономразвития. Реестр формируется для оценки эффективности государственной поддержки инновационной деятельности, повышения ее гибкости и возможности ее масштабирования, особенно в настоящее время. В первую очередь — он является аналитическим инструментом, позволяющим получать "обратную связь" и оценивать эффекты (экономические, социальные и технологические)", - прокомментировал заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников.В рамках федерального проекта в конце марта этого года был запущен новый финансовый инструмент – льготное кредитование малых и средних предприятий, выпускающих высокотехнологичную и инновационную продукцию.Льготные кредиты предоставляются как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели. Срок кредита - до трех лет, максимальная сумма - 500 миллионов рублей. Процентная ставка для заемщика зафиксирована на беспрецедентно низком уровне – 3% годовых. Разницу между рыночной и льготной ставками банку возмещает государство. Субсидирование таких кредитов запланировано на 2022-2024 гг.В соответствии с паспортом федерального проекта "Взлет – от стартапа до IPO" оператором данной программы выступает МСП Банк, который осуществляет работу по предоставлению льготного финансирования на всей территории РФ."Федеральный проект "Взлет — от стартапа до IPO" - действительно уникальная и масштабная инициатива. Выполнять задачу по поддержке инновационных отечественных производителей на высоком уровне нам помогает накопленный экспертный опыт и компетенции в сфере финансирования субъектов МСП", – отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский.Кто и как получает кредитУсловия участия в программе зафиксированы в постановлении правительства РФ от 25.03.2022 № 469. Согласно документу, получить льготный кредит могут высокотехнологичные инновационные компания – субъекты МСП, работающие как минимум в одном из 16 приоритетных направлений. В их числе интернет вещей и искусственный интеллект, квантовые вычисления, коммуникации и сенсоры, мобильные сети связи. Объем выручки компании заявителя также за последний календарный год должен быть не менее 100 миллионов рублей, а совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) выручки за последние 3 года - не менее 12%. При этом заемщики обязаны в рамках своей деятельности использовать интеллектуальную собственность, к примеру патенты (кроме торговых марок) и не входить в группы компаний с годовой выручкой или доходом свыше 2 миллиардов рублей.Уровень технологичности и инновационности потенциального получателя кредита оценивает Экспертный совет по инновациям при Корпорации МСП, в состав которого входят представители Минэкономразвития, профильных ведомств и организаций из регионов, отраслевые эксперты.Подать заявку на получение кредита можно дистанционно через Цифровую платформу МСП.РФ. Чтобы предпринимателю не тратить лишнее время на сбор документов, подаче заявки предшествует несколько предварительных онлайн-этапов. Сначала система автоматически проверит заявителя на соответствие основным условиям программы. Затем Цифровая платформа автоматически заполнит большинство полей предзаявки из профиля предпринимателя. После того, как заявка попадет в банк, пользователю придет уведомление, и в течение рабочего дня с ним свяжется персональный менеджер, который поможет с дальнейшим оформлением. Если предприниматель не подходит под условия кредитования высокотехнологичных компаний, менеджер предложит альтернативные кредитные продукты или подскажет, что необходимо доработать при повторном направлении заявки.Среди заемщиков – казанская компания, получившая 30 миллионов рублей. Основное направление деятельности — разработка приложений и автоматизация развертывания их инфраструктуры. Организация обладает многолетним опытом в планировании, разработке и сопровождении крупных IT-проектов, которых реализовала уже более 20. Один из самых крупных проектов компании, который успешно осуществляет работу по всей стране с 2018 года, — государственная информационная система ЕГР ЗАГС, созданная совместно с ФНС и Минюстом.Другой пример – компания из Новосибирска. Это инжиниринговый центр с собственным конструкторским бюро и испытательными лабораториями. Предприятие обеспечивает все этапы жизненного цикла технологически сложных продуктов — от разработки конструкторской документации до проведения сертификационных испытаний материалов, деталей и узлов для заказчиков из нефтегазовой и авиационной промышленности, энергетики, тяжелого машиностроения. Финансовая поддержка составила 15 миллионов рублей.Дорастить до ipo"Предлагаемые меры поддержки в виде льготных кредитов в рамках федерального проекта "Взлет – от стартапа до IPO" дают возможность в будущем развивать бизнес высокотехнологичных российских компаний ускоренными темпами и привлекать дополнительное финансирование инвесторов, в том числе стратегических партнеров", – сообщил Засельский.По его словам, кредитный комитет банка на данный момент одобрил заявки 57 инновационным субъектам МСП на общую сумму 6,6 миллиарда рублей. При этом 30 компаниям уже выданы кредитные средства на 2,4 миллиарда рублей. Средняя сумма одобренного кредита составляет 115 миллионов рублей, основная запрашиваемая цель кредитования – пополнение оборотных средств. Всего же Экспертный совет по инновациям при Корпорации МСП по состоянию на конец октября одобрил 80 заявок на кредит на общую сумму около 13,7 миллиарда рублей.Наибольшее количество заемщиков, в отношении которых Экспертным советом принято положительное решение, приходится на Москву (45%), Новосибирскую область (8%), Республику Башкортостан (5%), Пермский край (4%) и Свердловскую область (4%). Приоритетные виды деятельности – научные исследования и разработки (31%), разработка ПО (23%), производство машин и оборудования (11%).Большинство предприятий относится к категории малых (66%), доля микропредприятий и средних компаний составляет 23% и 11% соответственно, сообщили в МСП Банке.

https://ria.ru/20221114/sotrudnichestvo-1831318421.html

https://ria.ru/20221111/lenoblast-1830732644.html

https://ria.ru/20221110/uslugi-1830547592.html

https://ria.ru/20221103/soglasheniya-1828979172.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мсп банк, россия, петр засельский, корпорация мсп, экономика