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В Москве за сутки госпитализировали 165 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 165 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2022
В Москве за сутки госпитализировали 165 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлено 522 случая COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:17
2022-11-15T11:17
2022-11-15T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 522 случая COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 522, госпитализированы 165 человек, выздоровели 1126 человек, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 635 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 242 163 случая коронавируса, выздоровели 3 051 115 человек, умерли 46 798 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Москва, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 165 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 522 новых случая заражения коронавирусом
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости.
За последние сутки в Москве выявлено 522 случая COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф
.
"Выявлено случаев за сутки - 522, госпитализированы 165 человек, выздоровели 1126 человек, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне было выявлено 635 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 242 163 случая коронавируса, выздоровели 3 051 115 человек, умерли 46 798 человек.