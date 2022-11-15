https://ria.ru/20221115/koronavirus-1831548696.html

В Москве за сутки госпитализировали 165 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 165 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2022

В Москве за сутки госпитализировали 165 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлено 522 случая COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T11:17

2022-11-15T11:17

2022-11-15T11:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлено 522 случая COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 522, госпитализированы 165 человек, выздоровели 1126 человек, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 635 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 242 163 случая коронавируса, выздоровели 3 051 115 человек, умерли 46 798 человек.

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, москва, коронавирус covid-19