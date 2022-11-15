https://ria.ru/20221115/koronavirus-1831543217.html
В России за сутки госпитализировали 1399 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1399 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2022
В России за сутки госпитализировали 1399 человек с COVID-19
Более 4,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 64 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:02
2022-11-15T11:02
2022-11-15T11:02
распространение коронавируса
россия
общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771840565_44:0:3685:2048_1920x0_80_0_0_1b4d532e4699f843d4756af211bb2c16.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более 4,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 64 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1399 человек и число госпитализированных увеличилось на 183,2%. Рост числа госпитализаций отмечен в 67 субъектах, снижение - в десяти регионах, ситуация не изменилась в восьми субъектах."Выздоровело за сутки 6354 человека, или на 42,5% больше в сравнении с 14 ноября 2022 года. Выявлен 4431 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 64 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221114/koronavirus-1831302256.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771840565_579:0:3310:2048_1920x0_80_0_0_beaf953fd8cee62889659ac9fea67cad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Россия, Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1399 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 4431 новый случай COVID-19