https://ria.ru/20221115/koronavirus-1831543217.html

В России за сутки госпитализировали 1399 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1399 человек с COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2022

В России за сутки госпитализировали 1399 человек с COVID-19

Более 4,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 64 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T11:02

2022-11-15T11:02

2022-11-15T11:02

распространение коронавируса

россия

общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более 4,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 64 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1399 человек и число госпитализированных увеличилось на 183,2%. Рост числа госпитализаций отмечен в 67 субъектах, снижение - в десяти регионах, ситуация не изменилась в восьми субъектах."Выздоровело за сутки 6354 человека, или на 42,5% больше в сравнении с 14 ноября 2022 года. Выявлен 4431 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 64 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221114/koronavirus-1831302256.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19