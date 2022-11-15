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Более 6500 контейнеров с реагентами установлено на улицах Москвы - РИА Новости, 15.11.2022
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Более 6500 контейнеров с реагентами установлено на улицах Москвы
Более 6500 контейнеров с реагентами установлено на улицах Москвы - РИА Новости, 15.11.2022
Более 6500 контейнеров с реагентами установлено на улицах Москвы
Специалисты установили более 6,5 тысячи контейнеров с противогололедным материалом на улицах Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:01
2022-11-15T14:05
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москва
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Специалисты установили более 6,5 тысячи контейнеров с противогололедным материалом на улицах Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 6,5 тысяч контейнеров с противогололедным материалом установлено на улицах города. Металлические контейнеры ярко-оранжевого цвета с надписью "Противогололедный материал" установлены около остановок общественного транспорта, транспортно-пересадочных узлов, подземных пешеходных переходов, на тротуарах и в других общественных пространствах", - говорится в сообщении.Отмечается, что запас щебня на улицах города необходим для оперативной обработки пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы, площадок торможения общественного транспорта во избежание скольжения.
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москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
14:01 15.11.2022 (обновлено: 14:05 15.11.2022)
 

Более 6500 контейнеров с реагентами установлено на улицах Москвы

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыКонтейнеры с противогололедным материалом в Москве
Контейнеры с противогололедным материалом в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Контейнеры с противогололедным материалом в Москве
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Специалисты установили более 6,5 тысячи контейнеров с противогололедным материалом на улицах Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 6,5 тысяч контейнеров с противогололедным материалом установлено на улицах города. Металлические контейнеры ярко-оранжевого цвета с надписью "Противогололедный материал" установлены около остановок общественного транспорта, транспортно-пересадочных узлов, подземных пешеходных переходов, на тротуарах и в других общественных пространствах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что запас щебня на улицах города необходим для оперативной обработки пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы, площадок торможения общественного транспорта во избежание скольжения.
Обработка проезжей части противогололедными материалами - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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