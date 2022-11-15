https://ria.ru/20221115/konteynery-1831616572.html

Более 6500 контейнеров с реагентами установлено на улицах Москвы

Более 6500 контейнеров с реагентами установлено на улицах Москвы - РИА Новости, 15.11.2022

Более 6500 контейнеров с реагентами установлено на улицах Москвы

Специалисты установили более 6,5 тысячи контейнеров с противогололедным материалом на улицах Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:01

2022-11-15T14:01

2022-11-15T14:05

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комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Специалисты установили более 6,5 тысячи контейнеров с противогололедным материалом на улицах Москвы, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 6,5 тысяч контейнеров с противогололедным материалом установлено на улицах города. Металлические контейнеры ярко-оранжевого цвета с надписью "Противогололедный материал" установлены около остановок общественного транспорта, транспортно-пересадочных узлов, подземных пешеходных переходов, на тротуарах и в других общественных пространствах", - говорится в сообщении.Отмечается, что запас щебня на улицах города необходим для оперативной обработки пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы, площадок торможения общественного транспорта во избежание скольжения.

https://ria.ru/20221106/obrabotka-1829944140.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы