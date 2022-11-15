https://ria.ru/20221115/konfrontatsiya-1831519032.html

Си Цзиньпин предупредил об опасности блоковой конфронтации

Си Цзиньпин предупредил об опасности блоковой конфронтации - РИА Новости, 15.11.2022

Си Цзиньпин предупредил об опасности блоковой конфронтации

Проведение идеологических границ, продвижение блоковой политики и блоковой конфронтации лишь разделит мир, затормозит глобальное развитие и прогресс... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T09:35

2022-11-15T09:35

2022-11-15T09:35

в мире

си цзиньпин

китай

саммит g20

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ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Проведение идеологических границ, продвижение блоковой политики и блоковой конфронтации лишь разделит мир, затормозит глобальное развитие и прогресс человечества, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20."Мы должны способствовать более инклюзивному глобальному развитию. Единство - это сила, а разделение ведет в никуда. Мы живем в одной глобальной деревне, и, сталкиваясь с различными рисками и вызовами, мы должны помогать друг другу. Проведение идеологических границ, продвижение блоковой политики и блоковой конфронтации приведет лишь к расколу мира, затормозит глобальное развитие и прогресс человечества", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД Китая.Он отметил, что человеческая цивилизация находится уже в 21-м веке, и менталитет холодной войны давно устарел."Страны должны уважать друг друга, находить точки соприкосновения, сохраняя различия, мирно сосуществовать, продвигать выстраивание мировой экономики открытого типа. Никто не должен решать свои проблемы за счет другого, "строить маленькие дворики с высокими стенами" или же заниматься созданием закрытых эксклюзивных групп", - указал он.

https://ria.ru/20221115/kitay-1831472095.html

китай

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, си цзиньпин, китай, саммит g20