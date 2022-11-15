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Си Цзиньпин предупредил об опасности блоковой конфронтации - РИА Новости, 15.11.2022
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Си Цзиньпин предупредил об опасности блоковой конфронтации
Си Цзиньпин предупредил об опасности блоковой конфронтации - РИА Новости, 15.11.2022
Си Цзиньпин предупредил об опасности блоковой конфронтации
Проведение идеологических границ, продвижение блоковой политики и блоковой конфронтации лишь разделит мир, затормозит глобальное развитие и прогресс... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T09:35
2022-11-15T09:35
в мире
си цзиньпин
китай
саммит g20
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ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Проведение идеологических границ, продвижение блоковой политики и блоковой конфронтации лишь разделит мир, затормозит глобальное развитие и прогресс человечества, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20."Мы должны способствовать более инклюзивному глобальному развитию. Единство - это сила, а разделение ведет в никуда. Мы живем в одной глобальной деревне, и, сталкиваясь с различными рисками и вызовами, мы должны помогать друг другу. Проведение идеологических границ, продвижение блоковой политики и блоковой конфронтации приведет лишь к расколу мира, затормозит глобальное развитие и прогресс человечества", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД Китая.Он отметил, что человеческая цивилизация находится уже в 21-м веке, и менталитет холодной войны давно устарел."Страны должны уважать друг друга, находить точки соприкосновения, сохраняя различия, мирно сосуществовать, продвигать выстраивание мировой экономики открытого типа. Никто не должен решать свои проблемы за счет другого, "строить маленькие дворики с высокими стенами" или же заниматься созданием закрытых эксклюзивных групп", - указал он.
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в мире, си цзиньпин, китай, саммит g20
В мире, Си Цзиньпин, Китай, Саммит G20
09:35 15.11.2022
 
Си Цзиньпин предупредил об опасности блоковой конфронтации

Лидер Китая Си Цзиньпин: блоковая конфронтация затормозит прогресс человечества

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Проведение идеологических границ, продвижение блоковой политики и блоковой конфронтации лишь разделит мир, затормозит глобальное развитие и прогресс человечества, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите G20.
"Мы должны способствовать более инклюзивному глобальному развитию. Единство - это сила, а разделение ведет в никуда. Мы живем в одной глобальной деревне, и, сталкиваясь с различными рисками и вызовами, мы должны помогать друг другу. Проведение идеологических границ, продвижение блоковой политики и блоковой конфронтации приведет лишь к расколу мира, затормозит глобальное развитие и прогресс человечества", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД Китая.
Он отметил, что человеческая цивилизация находится уже в 21-м веке, и менталитет холодной войны давно устарел.
"Страны должны уважать друг друга, находить точки соприкосновения, сохраняя различия, мирно сосуществовать, продвигать выстраивание мировой экономики открытого типа. Никто не должен решать свои проблемы за счет другого, "строить маленькие дворики с высокими стенами" или же заниматься созданием закрытых эксклюзивных групп", - указал он.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден во время встречи на саммите G20 в Индонезии - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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