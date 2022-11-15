https://ria.ru/20221115/kompensatsiya-1831586461.html
ВС разрешил требовать компенсацию морального вреда за задержку зарплаты
ВС разрешил требовать компенсацию морального вреда за задержку зарплаты - РИА Новости, 15.11.2022
ВС разрешил требовать компенсацию морального вреда за задержку зарплаты
Зарплата, выплаченная не в срок или в меньшем объеме, отказ заключить трудовой договор, незаконная сверхурочная работа - основания потребовать от работодателя... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:52
2022-11-15T12:52
2022-11-15T12:56
верховный суд рф
россия
общество
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Зарплата, выплаченная не в срок или в меньшем объеме, отказ заключить трудовой договор, незаконная сверхурочная работа - основания потребовать от работодателя компенсации морального вреда, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ."Работник имеет право на компенсацию морального вреда, причиненного ему нарушением его трудовых прав любыми неправомерными действиями или бездействием работодателя", - сказано в постановлении.Основанием для предъявления требований могут стать: незаконное увольнение или перевод на другую работу; незаконное применение дисциплинарного взыскания; зарплата выплачена не в срок или не полностью; трудовой договор не оформлен; незаконное привлечение к сверхурочной работе; задержка выдачи трудовой книжки; плохие условия труда.Вред жизни и здоровью покрывается за счет страхования от несчастных случаев, но моральный вред компенсирует работодатель, разъяснил ВС РФ."В случае смерти работника или повреждения его здоровья в результате несчастного случая на производстве члены семьи работника имеют право на компенсацию работодателем, не обеспечившим работнику условия труда, <...> морального вреда", - сказано в постановлении.
https://ria.ru/20221113/premiya-1831112539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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верховный суд рф, россия, общество
Верховный суд РФ, Россия, Общество
12:52 15.11.2022 (обновлено: 12:56 15.11.2022)
ВС разрешил требовать компенсацию морального вреда за задержку зарплаты
ВС разрешил требовать от работодателя компенсацию морального вреда за задержку зарплаты
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Зарплата, выплаченная не в срок или в меньшем объеме, отказ заключить трудовой договор, незаконная сверхурочная работа - основания потребовать от работодателя компенсации морального вреда, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ.
"Работник имеет право на компенсацию морального вреда, причиненного ему нарушением его трудовых прав любыми неправомерными действиями или бездействием работодателя", - сказано в постановлении.
Основанием для предъявления требований могут стать: незаконное увольнение или перевод на другую работу; незаконное применение дисциплинарного взыскания; зарплата выплачена не в срок или не полностью; трудовой договор не оформлен; незаконное привлечение к сверхурочной работе; задержка выдачи трудовой книжки; плохие условия труда.
Вред жизни и здоровью покрывается за счет страхования от несчастных случаев, но моральный вред компенсирует работодатель, разъяснил ВС РФ.
"В случае смерти работника или повреждения его здоровья в результате несчастного случая на производстве члены семьи работника имеют право на компенсацию работодателем, не обеспечившим работнику условия труда, <...> морального вреда", - сказано в постановлении.