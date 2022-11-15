https://ria.ru/20221115/kompensatsiya-1831586461.html

ВС разрешил требовать компенсацию морального вреда за задержку зарплаты

ВС разрешил требовать компенсацию морального вреда за задержку зарплаты - РИА Новости, 15.11.2022

ВС разрешил требовать компенсацию морального вреда за задержку зарплаты

Зарплата, выплаченная не в срок или в меньшем объеме, отказ заключить трудовой договор, незаконная сверхурочная работа - основания потребовать от работодателя... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:52

2022-11-15T12:52

2022-11-15T12:56

верховный суд рф

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Зарплата, выплаченная не в срок или в меньшем объеме, отказ заключить трудовой договор, незаконная сверхурочная работа - основания потребовать от работодателя компенсации морального вреда, сказано в постановлении пленума Верховного суда РФ."Работник имеет право на компенсацию морального вреда, причиненного ему нарушением его трудовых прав любыми неправомерными действиями или бездействием работодателя", - сказано в постановлении.Основанием для предъявления требований могут стать: незаконное увольнение или перевод на другую работу; незаконное применение дисциплинарного взыскания; зарплата выплачена не в срок или не полностью; трудовой договор не оформлен; незаконное привлечение к сверхурочной работе; задержка выдачи трудовой книжки; плохие условия труда.Вред жизни и здоровью покрывается за счет страхования от несчастных случаев, но моральный вред компенсирует работодатель, разъяснил ВС РФ."В случае смерти работника или повреждения его здоровья в результате несчастного случая на производстве члены семьи работника имеют право на компенсацию работодателем, не обеспечившим работнику условия труда, <...> морального вреда", - сказано в постановлении.

https://ria.ru/20221113/premiya-1831112539.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

верховный суд рф, россия, общество