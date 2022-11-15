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Безработица в Китае за 10 месяцев 2022 г составила 5,6% - РИА Новости, 15.11.2022
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https://ria.ru/20221115/kitay-1831549290.html
Безработица в Китае за 10 месяцев 2022 г составила 5,6%
Безработица в Китае за 10 месяцев 2022 г составила 5,6% - РИА Новости, 15.11.2022
Безработица в Китае за 10 месяцев 2022 г составила 5,6%
Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам января-октября 2022 года составил 5,6%, свидетельствуют опубликованные во вторник данные... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:19
2022-11-15T11:19
россия-китай: главное
китай
безработица
работа
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ПЕКИН, 15 ноя - РИА Новости. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам января-октября 2022 года составил 5,6%, свидетельствуют опубликованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР."За 10 месяцев (2022 года) уровень зарегистрированной городской безработицы составил 5,6%. В октябре уровень зарегистрированной городской безработицы составил 5,5%, как и месяцем ранее", - говорится в докладе ведомства.Уточняется, что уровень безработицы среди населения возрастных групп от 16 до 24 лет и от 25 до 59 лет составил 17,9% и 4,7% соответственно. Жители Китая в неделю в среднем работали по 47,9 часа.Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам прошлого года составил 5,1%, что оказалось ниже прогноза властей в 5,5%; было создано 12,69 миллиона рабочих мест. В текущем году, согласно официальному прогнозу, показатель должен составить составит не более 5,5%.
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китай, безработица, работа
Россия-Китай: Главное, Китай, Безработица, Работа
11:19 15.11.2022
 

Безработица в Китае за 10 месяцев 2022 г составила 5,6%

© AFP 2022 / Wang ZhaoСотрудники работают в офисе Sina Weibo
Сотрудники работают в офисе Sina Weibo - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AFP 2022 / Wang Zhao
Сотрудники работают в офисе Sina Weibo
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 ноя - РИА Новости. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам января-октября 2022 года составил 5,6%, свидетельствуют опубликованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР.
"За 10 месяцев (2022 года) уровень зарегистрированной городской безработицы составил 5,6%. В октябре уровень зарегистрированной городской безработицы составил 5,5%, как и месяцем ранее", - говорится в докладе ведомства.
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Уточняется, что уровень безработицы среди населения возрастных групп от 16 до 24 лет и от 25 до 59 лет составил 17,9% и 4,7% соответственно. Жители Китая в неделю в среднем работали по 47,9 часа.
Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам прошлого года составил 5,1%, что оказалось ниже прогноза властей в 5,5%; было создано 12,69 миллиона рабочих мест. В текущем году, согласно официальному прогнозу, показатель должен составить составит не более 5,5%.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайБезработицаРабота
 
 
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