https://ria.ru/20221115/kitay-1831549290.html

Безработица в Китае за 10 месяцев 2022 г составила 5,6%

Безработица в Китае за 10 месяцев 2022 г составила 5,6% - РИА Новости, 15.11.2022

Безработица в Китае за 10 месяцев 2022 г составила 5,6%

Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам января-октября 2022 года составил 5,6%, свидетельствуют опубликованные во вторник данные... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T11:19

2022-11-15T11:19

2022-11-15T11:19

россия-китай: главное

китай

безработица

работа

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ПЕКИН, 15 ноя - РИА Новости. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам января-октября 2022 года составил 5,6%, свидетельствуют опубликованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР."За 10 месяцев (2022 года) уровень зарегистрированной городской безработицы составил 5,6%. В октябре уровень зарегистрированной городской безработицы составил 5,5%, как и месяцем ранее", - говорится в докладе ведомства.Уточняется, что уровень безработицы среди населения возрастных групп от 16 до 24 лет и от 25 до 59 лет составил 17,9% и 4,7% соответственно. Жители Китая в неделю в среднем работали по 47,9 часа.Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам прошлого года составил 5,1%, что оказалось ниже прогноза властей в 5,5%; было создано 12,69 миллиона рабочих мест. В текущем году, согласно официальному прогнозу, показатель должен составить составит не более 5,5%.

https://ria.ru/20221115/kitay-1831544449.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, безработица, работа