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Промпроизводство в КНР за 10 месяцев 2022 году выросло на 4% - РИА Новости, 15.11.2022
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https://ria.ru/20221115/kitay-1831544449.html
Промпроизводство в КНР за 10 месяцев 2022 году выросло на 4%
Промпроизводство в КНР за 10 месяцев 2022 году выросло на 4% - РИА Новости, 15.11.2022
Промпроизводство в КНР за 10 месяцев 2022 году выросло на 4%
Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам 10 месяцев 2022 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:06
2022-11-15T11:12
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промышленность
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ПЕКИН, 15 ноя - РИА Новости. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам 10 месяцев 2022 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР.Объем производства в добывающей промышленности в январе-октябре вырос на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в обрабатывающей – на 3,4%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 5,5%. Объем высокотехнологичного производства увеличился на 8,7%.Отдельно в октябре 2022 года показатель вырос на 5% в годовом выражении и на 0,33% по сравнению с предыдущим месяцем. Объем производства в добывающей промышленности в октябре вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в обрабатывающей – на 5,2%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 4%.Отмечается, что производство автомобилей на новых источниках энергии в октябре выросло на 84,8%, а за январь-октябрь – на 108,4%, производство промышленных роботов в октябре выросло на 14,4%, но по итогам 10 месяцев года сократилось на 3,2%.Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.
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китай, промышленность
Россия-Китай: Главное, Китай, Промышленность
11:06 15.11.2022 (обновлено: 11:12 15.11.2022)
 

Промпроизводство в КНР за 10 месяцев 2022 году выросло на 4%

© AP Photo / Mark SchiefelbeinРабочий на производстве в Китае
Рабочий на производстве в Китае - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Рабочий на производстве в Китае
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ПЕКИН, 15 ноя - РИА Новости. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам 10 месяцев 2022 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР.
Объем производства в добывающей промышленности в январе-октябре вырос на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в обрабатывающей – на 3,4%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 5,5%. Объем высокотехнологичного производства увеличился на 8,7%.
Сборочная линия SAIC MAXUS в Китае - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 13:36Россия-Китай: Главное
Экспорт автомобилей из Китая в октябре вырос на 46%
Отдельно в октябре 2022 года показатель вырос на 5% в годовом выражении и на 0,33% по сравнению с предыдущим месяцем. Объем производства в добывающей промышленности в октябре вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в обрабатывающей – на 5,2%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 4%.
Отмечается, что производство автомобилей на новых источниках энергии в октябре выросло на 84,8%, а за январь-октябрь – на 108,4%, производство промышленных роботов в октябре выросло на 14,4%, но по итогам 10 месяцев года сократилось на 3,2%.
Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайПромышленность
 
 
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