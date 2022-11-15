https://ria.ru/20221115/kitay-1831544449.html
Промпроизводство в КНР за 10 месяцев 2022 году выросло на 4%
Промпроизводство в КНР за 10 месяцев 2022 году выросло на 4% - РИА Новости, 15.11.2022
Промпроизводство в КНР за 10 месяцев 2022 году выросло на 4%
Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам 10 месяцев 2022 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:06
2022-11-15T11:06
2022-11-15T11:12
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промышленность
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ПЕКИН, 15 ноя - РИА Новости. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам 10 месяцев 2022 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР.Объем производства в добывающей промышленности в январе-октябре вырос на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в обрабатывающей – на 3,4%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 5,5%. Объем высокотехнологичного производства увеличился на 8,7%.Отдельно в октябре 2022 года показатель вырос на 5% в годовом выражении и на 0,33% по сравнению с предыдущим месяцем. Объем производства в добывающей промышленности в октябре вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в обрабатывающей – на 5,2%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 4%.Отмечается, что производство автомобилей на новых источниках энергии в октябре выросло на 84,8%, а за январь-октябрь – на 108,4%, производство промышленных роботов в октябре выросло на 14,4%, но по итогам 10 месяцев года сократилось на 3,2%.Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.
https://ria.ru/20221111/kitay-1830767427.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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китай, промышленность
Россия-Китай: Главное, Китай, Промышленность
ПЕКИН, 15 ноя - РИА Новости. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам 10 месяцев 2022 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР.
Объем производства в добывающей промышленности в январе-октябре вырос на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в обрабатывающей – на 3,4%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 5,5%. Объем высокотехнологичного производства увеличился на 8,7%.
Отдельно в октябре 2022 года показатель вырос на 5% в годовом выражении и на 0,33% по сравнению с предыдущим месяцем. Объем производства в добывающей промышленности в октябре вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в обрабатывающей – на 5,2%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 4%.
Отмечается, что производство автомобилей
на новых источниках энергии в октябре выросло на 84,8%, а за январь-октябрь – на 108,4%, производство промышленных роботов в октябре выросло на 14,4%, но по итогам 10 месяцев года сократилось на 3,2%.
Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.