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Китай за 10 месяцев увеличил добычу нефти на 3%, газа - на 6% - РИА Новости, 15.11.2022
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Китай за 10 месяцев увеличил добычу нефти на 3%, газа - на 6%
Китай за 10 месяцев увеличил добычу нефти на 3%, газа - на 6% - РИА Новости, 15.11.2022
Китай за 10 месяцев увеличил добычу нефти на 3%, газа - на 6%
Китай за 10 месяцев 2022 года нарастил добычу нефти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, природного газа - на 6%, свидетельствуют опубликованные РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:57
2022-11-15T10:57
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ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Китай за 10 месяцев 2022 года нарастил добычу нефти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, природного газа - на 6%, свидетельствуют опубликованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР.Китай за 10 месяцев 2022 года добыл 170,98 миллиона тонн нефти, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост составил 3%. Объем переработки нефти за январь-октябрь достиг уровня в 555,88 миллиона тонн, снижение показателя в годовом выражении составило 4,5%.Отдельно в октябре 2022 года объем добычи нефти в КНР составил 17,22 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 2,5%), среднесуточный объем добычи в прошлом месяце - 556 тысяч тонн, объем переработки в октябре достиг отметки в 58,62 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 0,8%).Добыча природного газа в Китае за первые десять месяцев 2022 года составила 178,5 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 6%. Отдельно в октябре 2022 года добыча газа в Китае составила 18,5 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом выражении на 12,3%, рост по сравнению с сентябрем этого года составил 7,7 процентных пункта.Вместе с тем выросло производство угля, однако темпы роста несколько замедлились. Так, за январь-октябрь текущего года рост показателя составил 10%, объем производства достиг отметки в 3,69 миллиарда тонн. Отдельно в октябре на китайских шахтах добыли 370 миллионов тон угля, рост по сравнению с октябрем 2021 года составил 1,2%, при этом показатель упал на 11,1 процентных пункта в сравнении с сентябрем этого года. Среднесуточный объем добычи угля в октябре составил 11,94 миллиона тонн.
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китай, цены на нефть, нефть
Россия-Китай: Главное, Китай, Цены на нефть, Нефть
10:57 15.11.2022
 

Китай за 10 месяцев увеличил добычу нефти на 3%, газа - на 6%

© AP Photo / Mark SchiefelbeinКитайские рабочие на нефтехимическом производстве
Китайские рабочие на нефтехимическом производстве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Китайские рабочие на нефтехимическом производстве
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ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Китай за 10 месяцев 2022 года нарастил добычу нефти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, природного газа - на 6%, свидетельствуют опубликованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР.
Китай за 10 месяцев 2022 года добыл 170,98 миллиона тонн нефти, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост составил 3%. Объем переработки нефти за январь-октябрь достиг уровня в 555,88 миллиона тонн, снижение показателя в годовом выражении составило 4,5%.
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Отдельно в октябре 2022 года объем добычи нефти в КНР составил 17,22 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 2,5%), среднесуточный объем добычи в прошлом месяце - 556 тысяч тонн, объем переработки в октябре достиг отметки в 58,62 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 0,8%).
Добыча природного газа в Китае за первые десять месяцев 2022 года составила 178,5 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 6%. Отдельно в октябре 2022 года добыча газа в Китае составила 18,5 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом выражении на 12,3%, рост по сравнению с сентябрем этого года составил 7,7 процентных пункта.
Вместе с тем выросло производство угля, однако темпы роста несколько замедлились. Так, за январь-октябрь текущего года рост показателя составил 10%, объем производства достиг отметки в 3,69 миллиарда тонн. Отдельно в октябре на китайских шахтах добыли 370 миллионов тон угля, рост по сравнению с октябрем 2021 года составил 1,2%, при этом показатель упал на 11,1 процентных пункта в сравнении с сентябрем этого года. Среднесуточный объем добычи угля в октябре составил 11,94 миллиона тонн.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЦены на нефтьНефть
 
 
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