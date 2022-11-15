В Киеве и большинстве регионов Украины отменили воздушную тревогу
Минцифры Украины: в Киеве и большинстве регионов страны отменили воздушную тревогу
© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Воздушную тревогу во вторник вечером отменили в Киеве и во всех регионах страны, кроме Харьковской области, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.
Ранее во вторник в ряде регионов Украины местные власти сообщили об ударе по объектам энергетической инфраструктуры, в ряде областей наблюдаются проблемы с электроснабжением.
Онлайн-карта воздушных тревог минцифры сообщает, что "тревога объявлена в Харьковской области в 19.27", все остальные регионы страны без тревоги.
Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что ситуация на Украине после новых ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры критическая. Зеленский заявил, что по территории Украины нанесены 85 ракетных ударов, в основном по объектам энергетики.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.