https://ria.ru/20221115/kiev-1831736658.html

Кличко сообщил, что по всей Украине начались экстренные отключения света

Кличко сообщил, что по всей Украине начались экстренные отключения света - РИА Новости, 15.11.2022

Кличко сообщил, что по всей Украине начались экстренные отключения света

По всей Украине начались отключения электричества, сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T18:26

2022-11-15T18:26

2022-11-15T19:30

специальная военная операция на украине

виталий кличко

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_eff805eb6ca5422fb05a36af24dfac21.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. По всей Украине начались отключения электричества, сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко. Градоначальник уточнил, что эти меры ввели по распоряжению "Укрэнерго"."В столице (Киев - ред.) без света предварительно не менее половины клиентов", - добавил Кличко.Ранее в ряде регионов Украины местные власти сообщили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры, в ряде областей наблюдаются проблемы с электроснабжением.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://radiosputnik.ria.ru/20221115/ukraina-1831754318.html

https://ria.ru/20221114/ukraina-1831416094.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

виталий кличко, киев, украина, в мире