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Кличко сообщил, что по всей Украине начались экстренные отключения света
Кличко сообщил, что по всей Украине начались экстренные отключения света - РИА Новости, 15.11.2022
Кличко сообщил, что по всей Украине начались экстренные отключения света
По всей Украине начались отключения электричества, сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:26
2022-11-15T18:26
2022-11-15T19:30
специальная военная операция на украине
виталий кличко
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. По всей Украине начались отключения электричества, сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко. Градоначальник уточнил, что эти меры ввели по распоряжению "Укрэнерго"."В столице (Киев - ред.) без света предварительно не менее половины клиентов", - добавил Кличко.Ранее в ряде регионов Украины местные власти сообщили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры, в ряде областей наблюдаются проблемы с электроснабжением.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://radiosputnik.ria.ru/20221115/ukraina-1831754318.html
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виталий кличко, киев, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Виталий Кличко, Киев, Украина, В мире
18:26 15.11.2022 (обновлено: 19:30 15.11.2022)
Кличко сообщил, что по всей Украине начались экстренные отключения света
Кличко сообщил об экстренных отключениях света по всей Украине после ракетной атаки