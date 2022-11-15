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Кличко сообщил, что по всей Украине начались экстренные отключения света - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/kiev-1831736658.html
Кличко сообщил, что по всей Украине начались экстренные отключения света
Кличко сообщил, что по всей Украине начались экстренные отключения света - РИА Новости, 15.11.2022
Кличко сообщил, что по всей Украине начались экстренные отключения света
По всей Украине начались отключения электричества, сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:26
2022-11-15T19:30
специальная военная операция на украине
виталий кличко
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. По всей Украине начались отключения электричества, сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко. Градоначальник уточнил, что эти меры ввели по распоряжению "Укрэнерго"."В столице (Киев - ред.) без света предварительно не менее половины клиентов", - добавил Кличко.Ранее в ряде регионов Украины местные власти сообщили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры, в ряде областей наблюдаются проблемы с электроснабжением.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://radiosputnik.ria.ru/20221115/ukraina-1831754318.html
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виталий кличко, киев, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Виталий Кличко, Киев, Украина, В мире
18:26 15.11.2022 (обновлено: 19:30 15.11.2022)
 
Кличко сообщил, что по всей Украине начались экстренные отключения света

Кличко сообщил об экстренных отключениях света по всей Украине после ракетной атаки

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. По всей Украине начались отключения электричества, сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
"Из-за массированной ракетной атаки <...> энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине", — рассказал он.
Градоначальник уточнил, что эти меры ввели по распоряжению "Укрэнерго".
"В столице (Киев - ред.) без света предварительно не менее половины клиентов", - добавил Кличко.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 19:24В мире
На Украине назвали ситуацию в стране после серии ударов критической
Ранее в ряде регионов Украины местные власти сообщили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры, в ряде областей наблюдаются проблемы с электроснабжением.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 16:53Специальная военная операция на Украине
Отключения света в Киеве и семи областях Украины продлятся не меньше недели
 
Специальная военная операция на УкраинеВиталий КличкоКиевУкраинаВ мире
 
 
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