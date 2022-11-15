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Киев надеется, что половина международной помощи будет грантовой - РИА Новости, 15.11.2022
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Киев надеется, что половина международной помощи будет грантовой
Киев надеется, что половина международной помощи будет грантовой - РИА Новости, 15.11.2022
Киев надеется, что половина международной помощи будет грантовой
Министр финансов Украины Сергей Марченко рассчитывает, что половина финансовой международной помощи Киеву в следующем году будет в виде безвозвратных грантов. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:29
2022-11-15T18:02
в мире
украина
экономика
денис шмыгаль
верховная рада украины
сергей марченко
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко рассчитывает, что половина финансовой международной помощи Киеву в следующем году будет в виде безвозвратных грантов.Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в начале ноября заявил, что парламент принял бюджет на 2023 год с дефицитом 38 миллиардов долларов.Ранее кабмин Украины одобрил проект госбюджета на 2023 год ко второму чтению в Верховной раде с дефицитом более 20% ВВП, сообщал украинский премьер Денис Шмыгаль. Проект госбюджета, по его словам, предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), и ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
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в мире, украина, экономика, денис шмыгаль, верховная рада украины, сергей марченко
В мире, Украина, Экономика, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, Сергей Марченко
17:29 15.11.2022 (обновлено: 18:02 15.11.2022)
 
Киев надеется, что половина международной помощи будет грантовой

Минфин Украины надеется, что половина международной помощи будет грантовой в 2023 году

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Министр финансов Украины Сергей Марченко рассчитывает, что половина финансовой международной помощи Киеву в следующем году будет в виде безвозвратных грантов.
"В 2022 году мы получаем финансирование частично грантовое, частично кредитное, 50% у нас гранты. В следующем году надеемся эта пропорция будет сохранена и как минимум половина средств будет грантовыми, которые не нужно будет возвращать", - сказал Марченко в эфире всеукраинского телемарафона.
Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк в начале ноября заявил, что парламент принял бюджет на 2023 год с дефицитом 38 миллиардов долларов.
Ранее кабмин Украины одобрил проект госбюджета на 2023 год ко второму чтению в Верховной раде с дефицитом более 20% ВВП, сообщал украинский премьер Денис Шмыгаль. Проект госбюджета, по его словам, предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), и ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
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