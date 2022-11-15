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Глава МИД Нидерландов провел встречу с Кулебой в Киеве - РИА Новости, 15.11.2022
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Глава МИД Нидерландов провел встречу с Кулебой в Киеве
Глава МИД Нидерландов провел встречу с Кулебой в Киеве - РИА Новости, 15.11.2022
Глава МИД Нидерландов провел встречу с Кулебой в Киеве
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что во вторник посетил Киев и провел там встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T19:25
2022-11-15T19:25
в мире
дмитрий кулеба
украина
нидерланды
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ПАРИЖ, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что во вторник посетил Киев и провел там встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.Министр иностранных дел Нидерландов во вторник находится с визитом в Киеве."Был рад встретить сегодня в Киеве моего дорогого коллегу и друга Дмитрия Кулебу… Я подчеркнул нашу твердую и постоянную приверженность Украине", - написал Хукстра в своём аккаунте в Twitter.Он добавил, что Украина может рассчитывать на военную, финансовую и гуманитарную поддержку со стороны Нидерландов.В понедельник глава МИД королевства сообщил, что Нидерланды выделят 25 миллионов евро на поддержку украинской армии. Кроме того, Гаага выделит дополнительные 20 миллионов евро международному фонду помощи Украине. Нидерланды также решили вместе с США и Чехией поставить Украине тяжелую военную технику, в частности, 90 танков, в рамках пакета военной помощи на 120 миллионов евро.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221115/kiev-1831712491.html
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в мире, дмитрий кулеба, украина, нидерланды
В мире, Дмитрий Кулеба, Украина, Нидерланды
19:25 15.11.2022
 
Глава МИД Нидерландов провел встречу с Кулебой в Киеве

Глава МИД Нидерландов Хукстра провел встречу с украинским коллегой Кулебой в Киеве

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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ПАРИЖ, 15 ноя - РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра сообщил, что во вторник посетил Киев и провел там встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Министр иностранных дел Нидерландов во вторник находится с визитом в Киеве.
Киев - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Киев надеется, что половина международной помощи будет грантовой
"Был рад встретить сегодня в Киеве моего дорогого коллегу и друга Дмитрия Кулебу… Я подчеркнул нашу твердую и постоянную приверженность Украине", - написал Хукстра в своём аккаунте в Twitter.
Он добавил, что Украина может рассчитывать на военную, финансовую и гуманитарную поддержку со стороны Нидерландов.
В понедельник глава МИД королевства сообщил, что Нидерланды выделят 25 миллионов евро на поддержку украинской армии. Кроме того, Гаага выделит дополнительные 20 миллионов евро международному фонду помощи Украине. Нидерланды также решили вместе с США и Чехией поставить Украине тяжелую военную технику, в частности, 90 танков, в рамках пакета военной помощи на 120 миллионов евро.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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