08:45 15.11.2022 (обновлено: 10:00 15.11.2022)
Премьер-министр Камбоджи не будет участвовать в саммите G20
Премьер Камбоджи Хун Сен не будет участвовать в саммите G20 из-за заражения коронавирусом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкПремьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен
Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен. Архивное фото
БАЛИ (Индонезия), 15 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен, принимавший у себя в стране недавний саммит АСЕАН, сообщил о положительном тесте на COVID-19 и отказался от дальнейшего участия в саммите G20 на Бали, сообщает агентство ANTARA.
По заявлению министерства иностранных дел Индонезии, Хун Сен должен вернуться домой сегодня.
"Премьер-министр Хун Сен и сопровождающие его лица вернутся в Камбоджу сегодня", - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизасья в текстовом сообщении ANTARA.
Премьер-министр Хун Сен через свой аккаунт в социальных сетях сообщил, что у него положительный результат на COVID-19. Он пояснил, что незадолго до посадки в Индонезию сдал анализ на антитела. Положительный результат теста на COVID-19 был также подтвержден после осмотра в больнице на Бали.
"Я планирую вернуться в Камбоджу сегодня вечером обычным рейсом и продолжить свою работу, не принимая гостей", - сказал Хун Сен.
Хун Сен и сопровождающие его лица прибыли на Бали в понедельник для участия в саммите G20.
Премьер-министр Хун Сен, принимавший на днях в Пномпене саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), встречался или лично приветствовал на саммите целый ряд мировых лидеров.
По данным индонезийских СМИ, Хун Сен не примет участия во встрече Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Таиланде.