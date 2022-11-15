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Премьер-министр Камбоджи не будет участвовать в саммите G20 - РИА Новости, 15.11.2022
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Премьер-министр Камбоджи не будет участвовать в саммите G20
Премьер-министр Камбоджи не будет участвовать в саммите G20 - РИА Новости, 15.11.2022
Премьер-министр Камбоджи не будет участвовать в саммите G20
Премьер-министр Камбоджи Хун Сен, принимавший у себя в стране недавний саммит АСЕАН, сообщил о положительном тесте на COVID-19 и отказался от дальнейшего... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T08:45
2022-11-15T10:00
в мире
хун сен
камбоджа
индонезия
саммит g20
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БАЛИ (Индонезия), 15 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен, принимавший у себя в стране недавний саммит АСЕАН, сообщил о положительном тесте на COVID-19 и отказался от дальнейшего участия в саммите G20 на Бали, сообщает агентство ANTARA.По заявлению министерства иностранных дел Индонезии, Хун Сен должен вернуться домой сегодня."Премьер-министр Хун Сен и сопровождающие его лица вернутся в Камбоджу сегодня", - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизасья в текстовом сообщении ANTARA.Премьер-министр Хун Сен через свой аккаунт в социальных сетях сообщил, что у него положительный результат на COVID-19. Он пояснил, что незадолго до посадки в Индонезию сдал анализ на антитела. Положительный результат теста на COVID-19 был также подтвержден после осмотра в больнице на Бали."Я планирую вернуться в Камбоджу сегодня вечером обычным рейсом и продолжить свою работу, не принимая гостей", - сказал Хун Сен.Хун Сен и сопровождающие его лица прибыли на Бали в понедельник для участия в саммите G20.Премьер-министр Хун Сен, принимавший на днях в Пномпене саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), встречался или лично приветствовал на саммите целый ряд мировых лидеров.По данным индонезийских СМИ, Хун Сен не примет участия во встрече Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Таиланде.
https://ria.ru/20221114/politika-1830916615.html
https://ria.ru/20221115/sammit-1831504329.html
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в мире, хун сен, камбоджа, индонезия, саммит g20
В мире, Хун Сен, Камбоджа, Индонезия, Саммит G20
08:45 15.11.2022 (обновлено: 10:00 15.11.2022)
 
Премьер-министр Камбоджи не будет участвовать в саммите G20

Премьер Камбоджи Хун Сен не будет участвовать в саммите G20 из-за заражения коронавирусом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкПремьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен
Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Сен. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАЛИ (Индонезия), 15 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен, принимавший у себя в стране недавний саммит АСЕАН, сообщил о положительном тесте на COVID-19 и отказался от дальнейшего участия в саммите G20 на Бали, сообщает агентство ANTARA.
По заявлению министерства иностранных дел Индонезии, Хун Сен должен вернуться домой сегодня.
"Премьер-министр Хун Сен и сопровождающие его лица вернутся в Камбоджу сегодня", - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизасья в текстовом сообщении ANTARA.
Премьер-министр Хун Сен через свой аккаунт в социальных сетях сообщил, что у него положительный результат на COVID-19. Он пояснил, что незадолго до посадки в Индонезию сдал анализ на антитела. Положительный результат теста на COVID-19 был также подтвержден после осмотра в больнице на Бали.
Индонезийский военный в одном из мест проведения саммита лидеров G20 в Нуса-Дуа, Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
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Саммит раздора. Чего ждать от встречи "Большой двадцатки" на Бали
"Я планирую вернуться в Камбоджу сегодня вечером обычным рейсом и продолжить свою работу, не принимая гостей", - сказал Хун Сен.
Хун Сен и сопровождающие его лица прибыли на Бали в понедельник для участия в саммите G20.
Премьер-министр Хун Сен, принимавший на днях в Пномпене саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), встречался или лично приветствовал на саммите целый ряд мировых лидеров.
По данным индонезийских СМИ, Хун Сен не примет участия во встрече Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Таиланде.
Президент Индонезии Джоко Видодо - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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В миреХун СенКамбоджаИндонезияСаммит G20
 
 
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