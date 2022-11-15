https://ria.ru/20221115/kambodzha-1831512398.html

Премьер-министр Камбоджи не будет участвовать в саммите G20

Премьер-министр Камбоджи не будет участвовать в саммите G20 - РИА Новости, 15.11.2022

Премьер-министр Камбоджи не будет участвовать в саммите G20

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен, принимавший у себя в стране недавний саммит АСЕАН, сообщил о положительном тесте на COVID-19 и отказался от дальнейшего... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T08:45

2022-11-15T08:45

2022-11-15T10:00

в мире

хун сен

камбоджа

индонезия

саммит g20

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БАЛИ (Индонезия), 15 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен, принимавший у себя в стране недавний саммит АСЕАН, сообщил о положительном тесте на COVID-19 и отказался от дальнейшего участия в саммите G20 на Бали, сообщает агентство ANTARA.По заявлению министерства иностранных дел Индонезии, Хун Сен должен вернуться домой сегодня."Премьер-министр Хун Сен и сопровождающие его лица вернутся в Камбоджу сегодня", - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизасья в текстовом сообщении ANTARA.Премьер-министр Хун Сен через свой аккаунт в социальных сетях сообщил, что у него положительный результат на COVID-19. Он пояснил, что незадолго до посадки в Индонезию сдал анализ на антитела. Положительный результат теста на COVID-19 был также подтвержден после осмотра в больнице на Бали."Я планирую вернуться в Камбоджу сегодня вечером обычным рейсом и продолжить свою работу, не принимая гостей", - сказал Хун Сен.Хун Сен и сопровождающие его лица прибыли на Бали в понедельник для участия в саммите G20.Премьер-министр Хун Сен, принимавший на днях в Пномпене саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), встречался или лично приветствовал на саммите целый ряд мировых лидеров.По данным индонезийских СМИ, Хун Сен не примет участия во встрече Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Таиланде.

https://ria.ru/20221114/politika-1830916615.html

https://ria.ru/20221115/sammit-1831504329.html

камбоджа

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, хун сен, камбоджа, индонезия, саммит g20