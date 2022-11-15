https://ria.ru/20221115/kakhovka-1831748400.html
Из Новой Каховки вывезли раненую женщину, сын которой воюет за ВСУ
Из Новой Каховки вывезли раненую женщину, сын которой воюет за ВСУ - РИА Новости, 15.11.2022
Из Новой Каховки вывезли раненую женщину, сын которой воюет за ВСУ
Из Новой Каховки вывезли женщину, получившую множественные ранения в результате обстрела города со стороны украинских военных, она сказала, что её сын служит в... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:59
2022-11-15T18:59
2022-11-15T18:59
специальная военная операция на украине
общество
россия
херсонская область
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
ситуация в днр и лнр
украина
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ГЕНИЧЕСК, 15 ноя – РИА Новости. Из Новой Каховки вывезли женщину, получившую множественные ранения в результате обстрела города со стороны украинских военных, она сказала, что её сын служит в украинских войсках, рассказал журналистам во вторник глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев."Интересная вчера ситуация сотрудники полиции эвакуировали женщину с пятью ранениями. Сын этой женщины находится вооружённых силах Украины. Это правда. Женщина сейчас находится в больнице у неё пять ранений, шея, живот, бедро, голова, прямо осколок был в голове. И слова по отношению к сыну. Она говорит: Как же так, сын воюет против матери? Это дословно", - рассказал Леонтьев.
https://ria.ru/20221114/repressii-1831461948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Из Новой Каховки вывезли раненую женщину, сын которой воюет за ВСУ
Глава Новой Каховки Леонтьев рассказал о вывезенной женщине, сын которой воюет за ВСУ