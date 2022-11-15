https://ria.ru/20221115/kakhovka-1831748400.html

Из Новой Каховки вывезли раненую женщину, сын которой воюет за ВСУ

Из Новой Каховки вывезли раненую женщину, сын которой воюет за ВСУ - РИА Новости, 15.11.2022

Из Новой Каховки вывезли раненую женщину, сын которой воюет за ВСУ

Из Новой Каховки вывезли женщину, получившую множественные ранения в результате обстрела города со стороны украинских военных, она сказала, что её сын служит в... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T18:59

2022-11-15T18:59

2022-11-15T18:59

специальная военная операция на украине

общество

россия

херсонская область

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

ситуация в днр и лнр

украина

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ГЕНИЧЕСК, 15 ноя – РИА Новости. Из Новой Каховки вывезли женщину, получившую множественные ранения в результате обстрела города со стороны украинских военных, она сказала, что её сын служит в украинских войсках, рассказал журналистам во вторник глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев."Интересная вчера ситуация сотрудники полиции эвакуировали женщину с пятью ранениями. Сын этой женщины находится вооружённых силах Украины. Это правда. Женщина сейчас находится в больнице у неё пять ранений, шея, живот, бедро, голова, прямо осколок был в голове. И слова по отношению к сыну. Она говорит: Как же так, сын воюет против матери? Это дословно", - рассказал Леонтьев.

https://ria.ru/20221114/repressii-1831461948.html

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Кирилл Волков

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