Рейтинг@Mail.ru
Из Новой Каховки вывезли раненую женщину, сын которой воюет за ВСУ - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/kakhovka-1831748400.html
Из Новой Каховки вывезли раненую женщину, сын которой воюет за ВСУ
Из Новой Каховки вывезли раненую женщину, сын которой воюет за ВСУ - РИА Новости, 15.11.2022
Из Новой Каховки вывезли раненую женщину, сын которой воюет за ВСУ
Из Новой Каховки вывезли женщину, получившую множественные ранения в результате обстрела города со стороны украинских военных, она сказала, что её сын служит в... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:59
2022-11-15T18:59
специальная военная операция на украине
общество
россия
херсонская область
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
ситуация в днр и лнр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828012948_0:150:1134:788_1920x0_80_0_0_2f82a11b4fd236700cd1219ad8a5630c.jpg
ГЕНИЧЕСК, 15 ноя – РИА Новости. Из Новой Каховки вывезли женщину, получившую множественные ранения в результате обстрела города со стороны украинских военных, она сказала, что её сын служит в украинских войсках, рассказал журналистам во вторник глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев."Интересная вчера ситуация сотрудники полиции эвакуировали женщину с пятью ранениями. Сын этой женщины находится вооружённых силах Украины. Это правда. Женщина сейчас находится в больнице у неё пять ранений, шея, живот, бедро, голова, прямо осколок был в голове. И слова по отношению к сыну. Она говорит: Как же так, сын воюет против матери? Это дословно", - рассказал Леонтьев.
https://ria.ru/20221114/repressii-1831461948.html
россия
херсонская область
новая каховка
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828012948_1:0:1134:850_1920x0_80_0_0_9d1d85f3d3e0b65fcedff86e2944a089.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, херсонская область , новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина, Вооруженные силы Украины
18:59 15.11.2022
 
Из Новой Каховки вывезли раненую женщину, сын которой воюет за ВСУ

Глава Новой Каховки Леонтьев рассказал о вывезенной женщине, сын которой воюет за ВСУ

© РИА Новости / Мария МарикянНовая Каховка
Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Новая Каховка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 15 ноя – РИА Новости. Из Новой Каховки вывезли женщину, получившую множественные ранения в результате обстрела города со стороны украинских военных, она сказала, что её сын служит в украинских войсках, рассказал журналистам во вторник глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
"Интересная вчера ситуация сотрудники полиции эвакуировали женщину с пятью ранениями. Сын этой женщины находится вооружённых силах Украины. Это правда. Женщина сейчас находится в больнице у неё пять ранений, шея, живот, бедро, голова, прямо осколок был в голове. И слова по отношению к сыну. Она говорит: Как же так, сын воюет против матери? Это дословно", - рассказал Леонтьев.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 19:55Специальная военная операция на Украине
Власти сообщили о репрессиях Киева против жителей Херсона
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияХерсонская областьНовая КаховкаВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Ситуация в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала