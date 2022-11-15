https://ria.ru/20221115/kakhovka-1831732287.html

Люди на Каховской ГЭС продолжают выполнять возложенные задачи

Люди на Каховской ГЭС продолжают выполнять возложенные задачи - РИА Новости, 15.11.2022

Люди на Каховской ГЭС продолжают выполнять возложенные задачи

Работники Каховской ГЭС продолжают выполнять возложенные задачи, несмотря на значительные разрушения, но неясно, как долго это продлится в условиях непрерывных... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T18:17

2022-11-15T18:17

2022-11-15T19:50

специальная военная операция на украине

жкх

владимир леонтьев (новая каховка)

новая каховка

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК, 15 ноя – РИА Новости. Работники Каховской ГЭС продолжают выполнять возложенные задачи, несмотря на значительные разрушения, но неясно, как долго это продлится в условиях непрерывных обстрелов со стороны украинских войск, заявил журналистам глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.Во вторник врио губернатора региона Владимир Сальдо говорил, что турбины Каховской ГЭС в Херсонской области сегодня не вырабатывают электроэнергию. Каховская ГЭС и Новая Каховка постоянно подвергается ракетным ударам со стороны украинских войск."Людям на ГЭС проехать очень сложно, потому что обстрелы непредсказуемы. Гидроэлектростанция продолжает выполнять задачи, возложенные на нее. Как долго это возможно в такой архисложной ситуации, мы пока ответить не можем. Если благоразумие не вселится в головы, вряд ли мы сможем людей как-то мотивировать дальше. Они и так мужественно выполняют свою работу", - сказал Леонтьев.В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра вглубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС. Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС РФ по рубежу Днепра.

https://ria.ru/20221115/kherson-1831725813.html

новая каховка

херсонская область

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Глава Новой Каховки о работе Каховской ГЭС в условиях постоянных обстрелов ВСУ Глава Новой Каховки Леонтьев рассказал, что работники Каховской ГЭС продолжают выполнять задачи, несмотря на значительные разрушения, но неясно, как долго это продлится в условиях непрерывных обстрелов со стороны украинских войск 2022-11-15T18:17 true PT3M06S

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жкх, владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка, херсонская область