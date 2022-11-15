https://ria.ru/20221115/kakhovka-1831691386.html

Власти Новой Каховки призвали жителей не подходить к берегу Днепра

Власти Новой Каховки призвали жителей не подходить к берегу Днепра - РИА Новости, 15.11.2022

Власти Новой Каховки призвали жителей не подходить к берегу Днепра

Власти Новой Каховки призвали жителей держаться подальше от берега Днепра в связи с непрекращающимися атаками украинских войск, сообщает во вторник пресс-служба РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:35

2022-11-15T16:35

2022-11-15T16:35

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

херсонская область

новая каховка

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Власти Новой Каховки призвали жителей держаться подальше от берега Днепра в связи с непрекращающимися атаками украинских войск, сообщает во вторник пресс-служба администрации города."Администрация предупреждает об опасности нахождения на береговой линии Днепра на территории всего округа. В связи с непрекращающимися атаками ВСУ можно пострадать от обстрелов или подорваться на мине", - говорится в сообщении. В администрации подчеркнули, что за последние два дня 5 жителей Новокаховского округа пострадали от взрыва мин, среди них есть погибшие.Ранее во вторник пресс-служба администрации города сообщила, что сотрудники администрации Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений покинули город и передислоцированы в безопасные места Херсонской области.

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

россия

херсонская область

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, херсонская область , новая каховка, ситуация в днр и лнр