https://ria.ru/20221115/kakhovka-1831691386.html
Власти Новой Каховки призвали жителей не подходить к берегу Днепра
Власти Новой Каховки призвали жителей не подходить к берегу Днепра - РИА Новости, 15.11.2022
Власти Новой Каховки призвали жителей не подходить к берегу Днепра
Власти Новой Каховки призвали жителей держаться подальше от берега Днепра в связи с непрекращающимися атаками украинских войск, сообщает во вторник пресс-служба РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:35
2022-11-15T16:35
2022-11-15T16:35
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
херсонская область
новая каховка
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Власти Новой Каховки призвали жителей держаться подальше от берега Днепра в связи с непрекращающимися атаками украинских войск, сообщает во вторник пресс-служба администрации города."Администрация предупреждает об опасности нахождения на береговой линии Днепра на территории всего округа. В связи с непрекращающимися атаками ВСУ можно пострадать от обстрелов или подорваться на мине", - говорится в сообщении. В администрации подчеркнули, что за последние два дня 5 жителей Новокаховского округа пострадали от взрыва мин, среди них есть погибшие.Ранее во вторник пресс-служба администрации города сообщила, что сотрудники администрации Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений покинули город и передислоцированы в безопасные места Херсонской области.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Власти Новой Каховки призвали жителей не подходить к берегу Днепра
Власти Новой Каховки призвали жителей держаться подальше от берега Днепра из-за обстрелов