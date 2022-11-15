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Сотрудники администрации Новой Каховки покинули город из-за обстрелов - РИА Новости, 15.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/kakhovka-1831659159.html
Сотрудники администрации Новой Каховки покинули город из-за обстрелов
Сотрудники администрации Новой Каховки покинули город из-за обстрелов - РИА Новости, 15.11.2022
Сотрудники администрации Новой Каховки покинули город из-за обстрелов
Сотрудники администрации Новой Каховки из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ уехали из города и переместились в безопасные районы Херсонской области,... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:37
2022-11-15T16:08
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
владимир сальдо
сергей суровикин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Сотрудники администрации Новой Каховки из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ уехали из города и переместились в безопасные районы Херсонской области, сообщила пресс-служба администрации в Telegram-канале.Там уточнили, что тысячи местных жителей откликнулись на призыв властей обезопасить свои жизни и покинули дома. В их числе — сотрудники военно-гражданской администрации, государственных и муниципальных учреждений. В пресс-службе подчеркнули, что в Новой Каховке, Таврийске и других населенных пунктах остались работники коммунальных и социальных служб, а также волонтеры, которые обеспечивают питанием одиноких и маломобильных пожилых людей.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска стали чаще наносить удары по левобережной части региона. Под обстрелы попадают города Алешки, Каховка и Новая Каховка.В середине октября российское руководство призвало жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможности изоляции группировки российских войск на правом берегу.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. По состоянию на начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.На прошлой неделе Минобороны объявило, что в левобережную часть региона вывели более 30 тысяч российских военных, пять тысяч единиц вооружения и техники, а также всю сломавшуюся технику. Потерь удалось избежать.
https://ria.ru/20221115/kherson-1831593341.html
https://ria.ru/20221115/ges-1831620734.html
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новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, сергей суровикин, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Сальдо, Сергей Суровикин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
15:37 15.11.2022 (обновлено: 16:08 15.11.2022)
 
Сотрудники администрации Новой Каховки покинули город из-за обстрелов

Сотрудники администрации Новой Каховки покинули город из-за усилившихся обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкЭвакуация из Новой Каховки
Эвакуация из Новой Каховки - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Эвакуация из Новой Каховки. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Сотрудники администрации Новой Каховки из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ уехали из города и переместились в безопасные районы Херсонской области, сообщила пресс-служба администрации в Telegram-канале.
Там уточнили, что тысячи местных жителей откликнулись на призыв властей обезопасить свои жизни и покинули дома. В их числе — сотрудники военно-гражданской администрации, государственных и муниципальных учреждений. В пресс-службе подчеркнули, что в Новой Каховке, Таврийске и других населенных пунктах остались работники коммунальных и социальных служб, а также волонтеры, которые обеспечивают питанием одиноких и маломобильных пожилых людей.
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Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска стали чаще наносить удары по левобережной части региона. Под обстрелы попадают города Алешки, Каховка и Новая Каховка.
В середине октября российское руководство призвало жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможности изоляции группировки российских войск на правом берегу.
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. По состоянию на начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.
На прошлой неделе Минобороны объявило, что в левобережную часть региона вывели более 30 тысяч российских военных, пять тысяч единиц вооружения и техники, а также всю сломавшуюся технику. Потерь удалось избежать.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьВладимир СальдоСергей СуровикинСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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