15:37 15.11.2022 (обновлено: 16:08 15.11.2022)
Сотрудники администрации Новой Каховки покинули город из-за обстрелов
Сотрудники администрации Новой Каховки покинули город из-за усилившихся обстрелов ВСУ
Эвакуация из Новой Каховки. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Сотрудники администрации Новой Каховки из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ уехали из города и переместились в безопасные районы Херсонской области, сообщила пресс-служба администрации в Telegram-канале.
Там уточнили, что тысячи местных жителей откликнулись на призыв властей обезопасить свои жизни и покинули дома. В их числе — сотрудники военно-гражданской администрации, государственных и муниципальных учреждений. В пресс-службе подчеркнули, что в Новой Каховке, Таврийске и других населенных пунктах остались работники коммунальных и социальных служб, а также волонтеры, которые обеспечивают питанием одиноких и маломобильных пожилых людей.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска стали чаще наносить удары по левобережной части региона. Под обстрелы попадают города Алешки, Каховка и Новая Каховка.
В середине октября российское руководство призвало жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможности изоляции группировки российских войск на правом берегу.
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. По состоянию на начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.
На прошлой неделе Минобороны объявило, что в левобережную часть региона вывели более 30 тысяч российских военных, пять тысяч единиц вооружения и техники, а также всю сломавшуюся технику. Потерь удалось избежать.