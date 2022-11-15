https://ria.ru/20221115/kakhovka-1831659159.html

Сотрудники администрации Новой Каховки покинули город из-за обстрелов

Сотрудники администрации Новой Каховки покинули город из-за обстрелов - РИА Новости, 15.11.2022

Сотрудники администрации Новой Каховки покинули город из-за обстрелов

Сотрудники администрации Новой Каховки из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ уехали из города и переместились в безопасные районы Херсонской области,... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:37

2022-11-15T15:37

2022-11-15T16:08

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

владимир сальдо

сергей суровикин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Сотрудники администрации Новой Каховки из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ уехали из города и переместились в безопасные районы Херсонской области, сообщила пресс-служба администрации в Telegram-канале.Там уточнили, что тысячи местных жителей откликнулись на призыв властей обезопасить свои жизни и покинули дома. В их числе — сотрудники военно-гражданской администрации, государственных и муниципальных учреждений. В пресс-службе подчеркнули, что в Новой Каховке, Таврийске и других населенных пунктах остались работники коммунальных и социальных служб, а также волонтеры, которые обеспечивают питанием одиноких и маломобильных пожилых людей.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска стали чаще наносить удары по левобережной части региона. Под обстрелы попадают города Алешки, Каховка и Новая Каховка.В середине октября российское руководство призвало жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ, риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможности изоляции группировки российских войск на правом берегу.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. По состоянию на начало ноября с правобережья удалось вывезти 115 тысяч человек, после чего министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны по Днепру.На прошлой неделе Минобороны объявило, что в левобережную часть региона вывели более 30 тысяч российских военных, пять тысяч единиц вооружения и техники, а также всю сломавшуюся технику. Потерь удалось избежать.

https://ria.ru/20221115/kherson-1831593341.html

https://ria.ru/20221115/ges-1831620734.html

новая каховка

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новая каховка, херсонская область , владимир сальдо, сергей суровикин, сергей шойгу, вооруженные силы украины