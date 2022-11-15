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В Новой Каховке увеличили комендантский час - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/kakhovka-1831628172.html
В Новой Каховке увеличили комендантский час
В Новой Каховке увеличили комендантский час - РИА Новости, 15.11.2022
В Новой Каховке увеличили комендантский час
Администрация Новой Каховки увеличила период действия комендантского часа в городе, начиная со вторника, сообщает пресс-служба администрации в официальном... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:33
2022-11-15T14:36
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
в мире
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ГЕНИЧЕСК, 15 ноя - РИА Новости. Администрация Новой Каховки увеличила период действия комендантского часа в городе, начиная со вторника, сообщает пресс-служба администрации в официальном Telegram-канале."Установить на территории Новокаховского городского округа Херсонской области комендантский час с 19.00 вечера до 06.00 утра, начиная с 15.11.2022", говорится в приказе главы администрации Новой Каховки.Ранее в Новой Каховке, как и на территории всей Херсонской области, действовал комендантский час с 22.00 до 05.00 мск
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новая каховка, херсонская область , в мире
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , В мире
14:33 15.11.2022 (обновлено: 14:36 15.11.2022)
 
В Новой Каховке увеличили комендантский час

В Новой Каховке установили комендантский час с 19 часов вечера до шести часов утра

© РИА Новости / Мария МарикянНовая Каховка
Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Новая Каховка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 15 ноя - РИА Новости. Администрация Новой Каховки увеличила период действия комендантского часа в городе, начиная со вторника, сообщает пресс-служба администрации в официальном Telegram-канале.
"Установить на территории Новокаховского городского округа Херсонской области комендантский час с 19.00 вечера до 06.00 утра, начиная с 15.11.2022", говорится в приказе главы администрации Новой Каховки.
Ранее в Новой Каховке, как и на территории всей Херсонской области, действовал комендантский час с 22.00 до 05.00 мск
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