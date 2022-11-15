https://ria.ru/20221115/kakhovka-1831628172.html

В Новой Каховке увеличили комендантский час

В Новой Каховке увеличили комендантский час - РИА Новости, 15.11.2022

В Новой Каховке увеличили комендантский час

Администрация Новой Каховки увеличила период действия комендантского часа в городе, начиная со вторника, сообщает пресс-служба администрации в официальном... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:33

2022-11-15T14:33

2022-11-15T14:36

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новая каховка

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ГЕНИЧЕСК, 15 ноя - РИА Новости. Администрация Новой Каховки увеличила период действия комендантского часа в городе, начиная со вторника, сообщает пресс-служба администрации в официальном Telegram-канале."Установить на территории Новокаховского городского округа Херсонской области комендантский час с 19.00 вечера до 06.00 утра, начиная с 15.11.2022", говорится в приказе главы администрации Новой Каховки.Ранее в Новой Каховке, как и на территории всей Херсонской области, действовал комендантский час с 22.00 до 05.00 мск

https://ria.ru/20221115/ges-1831620734.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, херсонская область , в мире