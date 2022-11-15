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Мишустин заявил о попытках Запада изолировать Калининградскую область
Мишустин заявил о попытках Запада изолировать Калининградскую область - РИА Новости, 15.11.2022
Мишустин заявил о попытках Запада изолировать Калининградскую область
Недружественные страны пытались изолировать Калининградскую область, оставить ее без энергетики и продуктов питания, но РФ обеспечила связь с западным регионом, РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:46
2022-11-15T14:46
2022-11-15T14:46
михаил мишустин
россия
калининградская область
в мире
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МОСКВА, 15 ноября - РИА Новости. Недружественные страны пытались изолировать Калининградскую область, оставить ее без энергетики и продуктов питания, но РФ обеспечила связь с западным регионом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании форума "Транспорт России" во вторник.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания прежде всего в самих Европе и США. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России - долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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михаил мишустин, россия, калининградская область, в мире
Михаил Мишустин, Россия, Калининградская область, В мире
Мишустин заявил о попытках Запада изолировать Калининградскую область
Мишустин обвинил недружественные страны в попытках изолировать Калининградскую область