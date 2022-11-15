https://ria.ru/20221115/istoriya-1831643095.html
Путин раскрыл цель попыток фальсификации истории
Путин раскрыл цель попыток фальсификации истории - РИА Новости, 15.11.2022
Путин раскрыл цель попыток фальсификации истории
Попытки фальсификации истории предпринимаются для того, чтобы создать ложные посылы, создать предпосылки для новых агрессивных действий против России, заявил... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:03
2022-11-15T15:03
2022-11-15T15:03
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Попытки фальсификации истории предпринимаются для того, чтобы создать ложные посылы, создать предпосылки для новых агрессивных действий против России, заявил президент РФ Владимир Путин."Много предпринимается попыток фальсифицировать историю. Делается это, конечно, для того, чтобы создать соответствующую атмосферу в текущей политике и выстроить эти ложные посылы для того, чтобы распределить соответствующим образом интересы на будущее, прикрыть не только то, что делалось совместно с нацистами для того, чтобы скрыть свое участие в этих преступлениях, но и создать предпосылки для новых агрессивных действий, в том числе в отношении нашей страны", - сказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".
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владимир путин, россия
Путин раскрыл цель попыток фальсификации истории
Путин: попытки фальсификации истории делаются для того, чтобы создать ложные посылы
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Попытки фальсификации истории предпринимаются для того, чтобы создать ложные посылы, создать предпосылки для новых агрессивных действий против России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Много предпринимается попыток фальсифицировать историю. Делается это, конечно, для того, чтобы создать соответствующую атмосферу в текущей политике и выстроить эти ложные посылы для того, чтобы распределить соответствующим образом интересы на будущее, прикрыть не только то, что делалось совместно с нацистами для того, чтобы скрыть свое участие в этих преступлениях, но и создать предпосылки для новых агрессивных действий, в том числе в отношении нашей страны", - сказал Путин на заседании российского оргкомитета "Победа".