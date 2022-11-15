Путин призвал формировать позицию молодежи по ключевым вехам истории России
Путин отметил важность формирования позиции молодежи по ключевым вехам истории России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Важно сформировать позицию молодежи по отношению к ключевым вехам истории России, прежде всего к таким, как Победа в Великой Отечественной войне, заявил президент России Владимир Путин.
"Крайне важно сформировать мировоззренческую позицию молодежи по отношению к ключевым вехам нашей истории, прежде всего к таким, как Победа в Великой Отечественной войне – Победа, которая ковалась и на фронте, и в тылу и с которой прямо связана практически каждая российская семья, каждый наш регион, каждый большой и малый город, каждая деревня, каждый поселок России," - сказал Путин на на заседании российского оргкомитета "Победа".
По словам президента РФ, к настоящему времени на территории России известно порядка ста мест, где покоятся останки жертв гитлеровских палачей. Путин подчеркнул, что эти места должны быть отмечены и ухожены так же, как воинские захоронения.
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