Путин призвал формировать позицию молодежи по ключевым вехам истории России

"Крайне важно сформировать мировоззренческую позицию молодежи по отношению к ключевым вехам нашей истории, прежде всего к таким, как Победа в Великой Отечественной войне – Победа, которая ковалась и на фронте, и в тылу и с которой прямо связана практически каждая российская семья, каждый наш регион, каждый большой и малый город, каждая деревня, каждый поселок России," - сказал Путин на на заседании российского оргкомитета "Победа".