https://ria.ru/20221115/istoriya-1831617029.html
В мире все агрессивнее пытаются переписать историю, заявил Путин
В мире все агрессивнее пытаются переписать историю, заявил Путин - РИА Новости, 15.11.2022
В мире все агрессивнее пытаются переписать историю, заявил Путин
Попытки ряда стран переписать мировую историю становятся всё агрессивнее, их цель - разобщить и ослабить российское общество, "раскачать" суверенитет России,... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:02
2022-11-15T14:02
2022-11-15T14:16
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Попытки ряда стран переписать мировую историю становятся всё агрессивнее, их цель - разобщить и ослабить российское общество, "раскачать" суверенитет России, заявил президент РФ Владимир Путин."Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее. И, по большому счету, имеют очевидную цель в отношении нашего общества, как минимум: разобщить, лишить ориентиров, ослабить - в конечном счете - Россию, повлиять на ее суверенитет. По сути дела, раскачать суверенитет", - сказал Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа".
https://ria.ru/20221014/voyna-1823826952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
14:02 15.11.2022 (обновлено: 14:16 15.11.2022)
В мире все агрессивнее пытаются переписать историю, заявил Путин
Путин назвал попытки отдельных стран переписать мировую историю все более агрессивными
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Попытки ряда стран переписать мировую историю становятся всё агрессивнее, их цель - разобщить и ослабить российское общество, "раскачать" суверенитет России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее. И, по большому счету, имеют очевидную цель в отношении нашего общества, как минимум: разобщить, лишить ориентиров, ослабить - в конечном счете - Россию, повлиять на ее суверенитет. По сути дела, раскачать суверенитет", - сказал Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа".