https://ria.ru/20221115/istoriya-1831617029.html

В мире все агрессивнее пытаются переписать историю, заявил Путин

В мире все агрессивнее пытаются переписать историю, заявил Путин - РИА Новости, 15.11.2022

В мире все агрессивнее пытаются переписать историю, заявил Путин

Попытки ряда стран переписать мировую историю становятся всё агрессивнее, их цель - разобщить и ослабить российское общество, "раскачать" суверенитет России,... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:02

2022-11-15T14:02

2022-11-15T14:16

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Попытки ряда стран переписать мировую историю становятся всё агрессивнее, их цель - разобщить и ослабить российское общество, "раскачать" суверенитет России, заявил президент РФ Владимир Путин."Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее. И, по большому счету, имеют очевидную цель в отношении нашего общества, как минимум: разобщить, лишить ориентиров, ослабить - в конечном счете - Россию, повлиять на ее суверенитет. По сути дела, раскачать суверенитет", - сказал Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа".

https://ria.ru/20221014/voyna-1823826952.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, в мире