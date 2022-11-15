https://ria.ru/20221115/investitsii-1831697140.html

Инвестиции в основные фонды в Китае за 10 месяцев выросли на 5,8%

Инвестиции в основные фонды в Китае за 10 месяцев выросли на 5,8% - РИА Новости, 15.11.2022

Инвестиции в основные фонды в Китае за 10 месяцев выросли на 5,8%

В январе-октябре 2022 года объем инвестиций в основные фонды Китая вырос на 5,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные во вторник данные... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:49

2022-11-15T16:49

2022-11-15T16:49

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китай

экономика

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МОСКВА, 15 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В январе-октябре 2022 года объем инвестиций в основные фонды Китая вырос на 5,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.Согласно данным ведомства, за первые 10 месяцев текущего года объем инвестиций в основные фонды Китая составил 47,15 триллиона юаней (около 6,7 триллиона долларов).Темпы роста данного показателя замедлились по сравнению с первыми девятью месяцами этого года. Напомним, что по итогам первых трех кварталов этот показатель вырос на 5,9% в годовом выражении. В октябре он вырос на 0,12% по сравнению с предыдущим месяцем.В январе-октябре инвестиции частного сектора экономики в основные фонды страны выросли на 1,6% в годовом выражении, составив 25,84 триллиона юаней.Инвестиции в инфраструктуру и обрабатывающую промышленность выросли за этот период соответственно на 8,7% и 9,7% в годовом исчислении, а инвестиции в сферу недвижимости сократились на 8,8%.В первые 10 месяцев инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая продолжали расти. В частности, инвестиции в высокотехнологичное производство увеличились на 23,6% в годовом исчислении, а в сферу высокотехнологичных услуг - на 14%, свидетельствуют данные ГСУ.В этом году Китай предпринял ряд инвестиционных мер. Например, местные власти по всей стране ускорили выпуск облигаций специального назначения для стимулирования инвестиций.По данным министерства финансов, за первые три квартала этого года местные власти выпустили новые облигации специального назначения на сумму более 3,54 триллиона юаней.

https://ria.ru/20221031/kitay-1828000211.html

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китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, экономика