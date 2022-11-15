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Инвестиции в основные фонды в Китае за 10 месяцев выросли на 5,8% - РИА Новости, 15.11.2022
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https://ria.ru/20221115/investitsii-1831697140.html
Инвестиции в основные фонды в Китае за 10 месяцев выросли на 5,8%
Инвестиции в основные фонды в Китае за 10 месяцев выросли на 5,8% - РИА Новости, 15.11.2022
Инвестиции в основные фонды в Китае за 10 месяцев выросли на 5,8%
В январе-октябре 2022 года объем инвестиций в основные фонды Китая вырос на 5,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные во вторник данные... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:49
2022-11-15T16:49
россия-китай: главное
китай
экономика
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МОСКВА, 15 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В январе-октябре 2022 года объем инвестиций в основные фонды Китая вырос на 5,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.Согласно данным ведомства, за первые 10 месяцев текущего года объем инвестиций в основные фонды Китая составил 47,15 триллиона юаней (около 6,7 триллиона долларов).Темпы роста данного показателя замедлились по сравнению с первыми девятью месяцами этого года. Напомним, что по итогам первых трех кварталов этот показатель вырос на 5,9% в годовом выражении. В октябре он вырос на 0,12% по сравнению с предыдущим месяцем.В январе-октябре инвестиции частного сектора экономики в основные фонды страны выросли на 1,6% в годовом выражении, составив 25,84 триллиона юаней.Инвестиции в инфраструктуру и обрабатывающую промышленность выросли за этот период соответственно на 8,7% и 9,7% в годовом исчислении, а инвестиции в сферу недвижимости сократились на 8,8%.В первые 10 месяцев инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая продолжали расти. В частности, инвестиции в высокотехнологичное производство увеличились на 23,6% в годовом исчислении, а в сферу высокотехнологичных услуг - на 14%, свидетельствуют данные ГСУ.В этом году Китай предпринял ряд инвестиционных мер. Например, местные власти по всей стране ускорили выпуск облигаций специального назначения для стимулирования инвестиций.По данным министерства финансов, за первые три квартала этого года местные власти выпустили новые облигации специального назначения на сумму более 3,54 триллиона юаней.
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китай, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика
16:49 15.11.2022
 

Инвестиции в основные фонды в Китае за 10 месяцев выросли на 5,8%

© AP Photo / Kin CheungПанно на деловом центре в центральной части Гонконга
Панно на деловом центре в центральной части Гонконга - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Kin Cheung
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В январе-октябре 2022 года объем инвестиций в основные фонды Китая вырос на 5,8% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.
Согласно данным ведомства, за первые 10 месяцев текущего года объем инвестиций в основные фонды Китая составил 47,15 триллиона юаней (около 6,7 триллиона долларов).
Темпы роста данного показателя замедлились по сравнению с первыми девятью месяцами этого года. Напомним, что по итогам первых трех кварталов этот показатель вырос на 5,9% в годовом выражении. В октябре он вырос на 0,12% по сравнению с предыдущим месяцем.
В январе-октябре инвестиции частного сектора экономики в основные фонды страны выросли на 1,6% в годовом выражении, составив 25,84 триллиона юаней.
Город Пекин - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 09:03Россия-Китай: Главное
Китай открывает еще больше секторов для иностранных инвестиций
Инвестиции в инфраструктуру и обрабатывающую промышленность выросли за этот период соответственно на 8,7% и 9,7% в годовом исчислении, а инвестиции в сферу недвижимости сократились на 8,8%.
В первые 10 месяцев инвестиции в высокотехнологичные отрасли Китая продолжали расти. В частности, инвестиции в высокотехнологичное производство увеличились на 23,6% в годовом исчислении, а в сферу высокотехнологичных услуг - на 14%, свидетельствуют данные ГСУ.
В этом году Китай предпринял ряд инвестиционных мер. Например, местные власти по всей стране ускорили выпуск облигаций специального назначения для стимулирования инвестиций.
По данным министерства финансов, за первые три квартала этого года местные власти выпустили новые облигации специального назначения на сумму более 3,54 триллиона юаней.
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