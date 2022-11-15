https://ria.ru/20221115/gruzoperevozki-1831630680.html

Грузоперевозки в России почти достигли уровня 2021 года, заявил Мишустин

Грузоперевозки в России почти достигли уровня 2021 года, заявил Мишустин - РИА Новости, 15.11.2022

Грузоперевозки в России почти достигли уровня 2021 года, заявил Мишустин

Грузовые перевозки в РФ по итогам девяти месяцев 2022 года не просели и почти достигли уровня прошлого года, превысив отметку в 5 миллиардов тонн, заявил... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:36

2022-11-15T14:36

2022-11-15T14:41

экономика

россия

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1796989277_0:363:2996:2048_1920x0_80_0_0_974be031594d8bec3e1f941ed3dc96f9.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Грузовые перевозки в РФ по итогам девяти месяцев 2022 года не просели и почти достигли уровня прошлого года, превысив отметку в 5 миллиардов тонн, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на пленарном заседании форума "Транспорт России"."Грузовые перевозки не просели и достигли практически уровня прошлого года, превысив отметку в 5 млрд тонн. Возросло число перевезённых пассажиров – более чем до семи миллиардов человек", - сказал Мишустин.Во время выступления премьер отметил, что в условиях санкций меры поддержки транспортной отрасли РФ показали свою действенность. По его словам, транспорт в России продолжает своевременно обеспечивать экономику, производство, граждан всеми необходимыми товарами и услугами.

https://ria.ru/20221109/marshrut-1829980131.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, михаил мишустин