https://ria.ru/20221115/gruzoperevozki-1831630680.html
Грузоперевозки в России почти достигли уровня 2021 года, заявил Мишустин
Грузоперевозки в России почти достигли уровня 2021 года, заявил Мишустин - РИА Новости, 15.11.2022
Грузоперевозки в России почти достигли уровня 2021 года, заявил Мишустин
Грузовые перевозки в РФ по итогам девяти месяцев 2022 года не просели и почти достигли уровня прошлого года, превысив отметку в 5 миллиардов тонн, заявил... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:36
2022-11-15T14:36
2022-11-15T14:41
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Грузовые перевозки в РФ по итогам девяти месяцев 2022 года не просели и почти достигли уровня прошлого года, превысив отметку в 5 миллиардов тонн, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на пленарном заседании форума "Транспорт России"."Грузовые перевозки не просели и достигли практически уровня прошлого года, превысив отметку в 5 млрд тонн. Возросло число перевезённых пассажиров – более чем до семи миллиардов человек", - сказал Мишустин.Во время выступления премьер отметил, что в условиях санкций меры поддержки транспортной отрасли РФ показали свою действенность. По его словам, транспорт в России продолжает своевременно обеспечивать экономику, производство, граждан всеми необходимыми товарами и услугами.
https://ria.ru/20221109/marshrut-1829980131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
14:36 15.11.2022 (обновлено: 14:41 15.11.2022)
Грузоперевозки в России почти достигли уровня 2021 года, заявил Мишустин
Мишустин: грузоперевозки за девять месяцев превысили отметку в пять миллиардов тонн
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Грузовые перевозки в РФ по итогам девяти месяцев 2022 года не просели и почти достигли уровня прошлого года, превысив отметку в 5 миллиардов тонн, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на пленарном заседании форума "Транспорт России".
"Грузовые перевозки не просели и достигли практически уровня прошлого года, превысив отметку в 5 млрд тонн. Возросло число перевезённых пассажиров – более чем до семи миллиардов человек", - сказал Мишустин.
Во время выступления премьер отметил, что в условиях санкций меры поддержки транспортной отрасли РФ показали свою действенность. По его словам, транспорт в России продолжает своевременно обеспечивать экономику, производство, граждан всеми необходимыми товарами и услугами.