https://ria.ru/20221115/gravitatsiya-1831428617.html

Загадочное движение звезд. Физики поставили под сомнение теорию гравитации

Загадочное движение звезд. Физики поставили под сомнение теорию гравитации - РИА Новости, 15.11.2022

Загадочное движение звезд. Физики поставили под сомнение теорию гравитации

Ученые выяснили, что структура ближайших к Земле звездных скоплений противоречит законам Ньютона и общей теории относительности Эйнштейна, но при этом... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T08:00

2022-11-15T08:00

2022-11-15T08:08

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Ученые выяснили, что структура ближайших к Земле звездных скоплений противоречит законам Ньютона и общей теории относительности Эйнштейна, но при этом подтверждает одну из альтернативных концепций гравитации, отрицающую темную материю. Это вызов всей системе взглядов на то, как устроена Вселенная.Галактический цементПредположение о существовании вещества, которое невозможно обнаружить, впервые высказал 89 лет назад швейцарский астроном Фриц Цвикки. Он показал, что при той скорости, с которой галактики движутся, они должны разлетаться в стороны, однако этого не происходит.Следовательно, есть еще какая-то масса. Цвикки назвал ее темной материей. По расчетам, во Вселенной ее намного больше, чем обычной. Но она не отражает, не поглощает и не испускает свет, что делает ее невидимой в любой части электромагнитного спектра.Несколько десятилетий об этой гипотезе почти не вспоминали — до тех пор, пока американские астрономы Вера Рубин и Кент Форд не выявили ту же закономерность внутри спиральной галактики Туманность Андромеды (М31), а затем и в десятках других спиральных галактик, включая Млечный Путь. Это произошло в 1970-м.Согласно кеплеровской механике, скорость звезд по мере удаления от галактического центра должна уменьшаться. Но выяснилось, что звезды в центре и на периферии спиральных галактик движутся примерно одинаково. Как будто они связаны каким-то каркасом, грандиозным облаком с колоссальной массой. Ученые предположили, что в формировании галактических гравитационных полей участвуют частицы неизвестной природы, недоступные для прямого наблюдения. Та самая темная материя Цвикки.Несмотря на многочисленные экспериментальные усилия, прямых доказательств ее существования до сих пор нет. Тем не менее физики активно используют эту гипотезу для объяснения многих космических явлений: гравитационного линзирования — искривления света, идущего от далеких звезд, распределения температуры горячего газа в галактиках, анизотропии микроволнового фона и других.Во всех этих случаях речь идет об отклонениях от классической теории гравитации. Впрочем, есть и те, кто считает, что все несоответствия можно снять. Были сотни попыток создания альтернативных теорий.Замахнулись на НьютонаМодель модифицированной ньютоновской динамики (MOND — Modified Newtonian dynamics) разработал в 1982-м израильский физик Мордехай Милгром. Он предположил, что ускорение нелинейно зависит от массы и для малых ускорений закон всемирного тяготения не действует. Движение определяется не только собственной массой, но и массой окружающих объектов — это так называемый эффект внешнего поля.Международная группа ученых во главе с Павлом Крупой из Боннского университета недавно опубликовала в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society результаты исследования звезд в скоплениях.Речь идет о пяти ближайших к Земле скоплениях: Гиады, Ясли, Волосы Вероники, NGC 752 и COIN-Gaia 13. Все они состоят из молодых звезд, образовавшихся из облаков пыли и газа. Согласно астрономическим данным, по мере движения такие скопления теряют звезды под действием галактической гравитации.У краев скоплений возникают приливные хвосты — длинные тонкие структуры из звезд и газа впереди и сзади по ходу движения. По классической теории гравитации, оба хвоста должны быть одинаковыми."Согласно законам тяготения Ньютона, то, в каком из хвостов окажется потерянная звезда, — дело случая", — отмечает один из авторов исследования доктор Ян Пфламм-Альтенбург (его цитируют в пресс-релизе университета).Однако во всех скоплениях в передних хвостах, которые находятся ближе к центру галактики, звезд больше, чем в задних. Распределение хорошо укладывается в MOND, допускающую, что гравитация при слабых ускорениях сильнее, чем это следует из законов Ньютона."Проще говоря, согласно MOND, звезды могут покинуть скопление через две разные двери, — объясняет профессор Крупа. — Одна ведет к заднему приливному хвосту, другая — к переднему. По Ньютону, обе двери должны быть одинаковыми. На деле первая намного уже второй".Кроме того, реальное время жизни рассеянных созвездий не превышает 50 процентов от рассчитанного по классической гравитационной модели. MOND предполагает, что избыток звезд в переднем хвосте заставляет скопление замедляться и вращаться вокруг центра галактики по все более вытянутой орбите, одновременно раскручиваясь в сторону, противоположную орбитальному вращению, что приводит к ускоренному распаду.Ранее указывали и на другие подтверждения MOND. В частности, в 153 различных галактиках зафиксировали нелинейную зависимость орбитальной скорости звезд и газа от расстояния до галактического центра. По мнению ученых, это может быть связано с эффектом внешнего поля, благодаря которому в сильных гравитационных полях объекты замедляются сильнее, чем в слабых. При таком подходе для объяснения устойчивости темной материи не требуется.В ожидании новых доказательствТем не менее сами авторы исследования признают, что альтернативная теория гравитации объясняет лишь ограниченный круг явлений и к ней надо относиться весьма осторожно."Для доказательства необходимо нечто большее, чем несколько искривленных звездных скоплений, — подчеркивает Крупа. — Если теория верна, неверны все расчеты, касающиеся формирования, движения галактик и их взаимодействия между собой. Придется изобретать новую космологию".Пока же большая часть фактов по-прежнему указывает на темную материю. А наиболее успешно процессы во Вселенной описывает общая теория относительности Эйнштейна (ОТО), постулирующая, что у гравитационных и инерциальных сил одна природа. Отсюда следует, что гравитационные эффекты обусловлены не силовым взаимодействием тел и полей, находящихся в пространстве-времени, а деформацией самого пространства-времени, которая связана, в частности, с присутствием массы-энергии.Важнейшее подтверждение ОТО — экспериментальное обнаружение в 2016 году гравитационных волн, возникших при столкновении двух нейтронных звезд. В 2017-м за это открытие присудили Нобелевскую премию по физике.

https://ria.ru/20220812/teleskop-1808668747.html

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2022

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

физика, астрономия, астрофизика, гравитация, альберт эйнштейн, космос - риа наука, звезды