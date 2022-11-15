11:48 15.11.2022 (обновлено: 14:02 15.11.2022)
Бывший сотрудник "Аэрофлота" в Британии получил 13 лет за госизмену
Экс-сотрудник "Аэрофлота" в Британии получил 13 лет колонии строгого режима за госизмену
© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии строгого режима бывшего сотрудника "Аэрофлота" Дмитрия Федоткина по делу о государственной измене, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд приговорил Федоткина к 13 годам колонии с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 300 тысяч рублей", — рассказал собеседник агентства.
По словам источника РИА Новости, суд постановил, что мужчина, будучи сотрудником авиакомпании в Великобритании, передавал секретные сведения британской разведке.
Приговор вынесли еще 13 августа, но СМИ о нем узнали только сейчас. Второго ноября Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал приговор законным и отклонил апелляционную жалобу защиты. Таким образом, решение вступило в законную силу.
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Федоткина задержали в Москве осенью 2020 года и тогда же поместили в СИЗО. Бывший сотрудник авиакомпании по крайней мере вскоре после задержания виновным себя не признавал.
Как говорила РИА Новости на тот момент член ОНК Москвы Ева Меркачева, жена Федоткина подозревала, что дело против ее мужа подстроено "завистниками", и называла его "очень податливым, очень внушаемым" и "вообще болтуном".
Официально детали уголовного дела не раскрываются из-за секретности.
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