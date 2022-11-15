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Первая в новом сезоне противогололедная обработка проводится в Москве - РИА Новости, 15.11.2022
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Первая в новом сезоне противогололедная обработка проводится в Москве
Первая в новом сезоне противогололедная обработка проводится в Москве - РИА Новости, 15.11.2022
Первая в новом сезоне противогололедная обработка проводится в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят первую в новом осенне-зимнем сезоне противогололедную обработку столичных дорог, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:10
2022-11-15T17:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят первую в новом осенне-зимнем сезоне противогололедную обработку столичных дорог, сообщили в Telegram-канале комплекса."Проводим первую в новом осенне-зимнем сезоне сплошную противогололедную обработку улично-дорожной сети. Противогололедная обработка проводится при получении неблагоприятного прогноза погоды для исключения скользкости", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства отметили, что прирост свежевыпавшего снега за сегодня и завтра может составить до 5 сантиметров."Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Подготовлено необходимое количество техники и бригад специалистов для уборки снега", - говорится в сообщении.
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москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
17:10 15.11.2022
 

Первая в новом сезоне противогололедная обработка проводится в Москве

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыПротивогололедная обработка дорог в Москве
Противогололедная обработка дорог в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Противогололедная обработка дорог в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят первую в новом осенне-зимнем сезоне противогололедную обработку столичных дорог, сообщили в Telegram-канале комплекса.
"Проводим первую в новом осенне-зимнем сезоне сплошную противогололедную обработку улично-дорожной сети. Противогололедная обработка проводится при получении неблагоприятного прогноза погоды для исключения скользкости", - говорится в сообщении.
В комплексе городского хозяйства отметили, что прирост свежевыпавшего снега за сегодня и завтра может составить до 5 сантиметров.
"Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Подготовлено необходимое количество техники и бригад специалистов для уборки снега", - говорится в сообщении.
Контейнеры с противогололедным материалом в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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