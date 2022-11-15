https://ria.ru/20221115/gololed-1831704344.html
Первая в новом сезоне противогололедная обработка проводится в Москве
Первая в новом сезоне противогололедная обработка проводится в Москве - РИА Новости, 15.11.2022
Первая в новом сезоне противогололедная обработка проводится в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства проводят первую в новом осенне-зимнем сезоне противогололедную обработку столичных дорог, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T17:10
2022-11-15T17:10
2022-11-15T17:10
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят первую в новом осенне-зимнем сезоне противогололедную обработку столичных дорог, сообщили в Telegram-канале комплекса."Проводим первую в новом осенне-зимнем сезоне сплошную противогололедную обработку улично-дорожной сети. Противогололедная обработка проводится при получении неблагоприятного прогноза погоды для исключения скользкости", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства отметили, что прирост свежевыпавшего снега за сегодня и завтра может составить до 5 сантиметров."Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Подготовлено необходимое количество техники и бригад специалистов для уборки снега", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221115/konteynery-1831616572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы