https://ria.ru/20221115/gololed-1831704344.html

Первая в новом сезоне противогололедная обработка проводится в Москве

Первая в новом сезоне противогололедная обработка проводится в Москве - РИА Новости, 15.11.2022

Первая в новом сезоне противогололедная обработка проводится в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства проводят первую в новом осенне-зимнем сезоне противогололедную обработку столичных дорог, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T17:10

2022-11-15T17:10

2022-11-15T17:10

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городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят первую в новом осенне-зимнем сезоне противогололедную обработку столичных дорог, сообщили в Telegram-канале комплекса."Проводим первую в новом осенне-зимнем сезоне сплошную противогололедную обработку улично-дорожной сети. Противогололедная обработка проводится при получении неблагоприятного прогноза погоды для исключения скользкости", - говорится в сообщении.В комплексе городского хозяйства отметили, что прирост свежевыпавшего снега за сегодня и завтра может составить до 5 сантиметров."Городские службы работают в режиме повышенной готовности. Подготовлено необходимое количество техники и бригад специалистов для уборки снега", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221115/konteynery-1831616572.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы