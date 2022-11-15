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Завершение проектирования газопровода "Союз Восток" ожидают в 2023 году - РИА Новости, 15.11.2022
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Завершение проектирования газопровода "Союз Восток" ожидают в 2023 году
Завершение проектирования газопровода "Союз Восток" ожидают в 2023 году - РИА Новости, 15.11.2022
Завершение проектирования газопровода "Союз Восток" ожидают в 2023 году
Завершение проектирования газопровода "Союз Восток", продолжающего "Силу Сибири 2" через Монголию в Китай, ожидается в 2023 году, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:07
2022-11-15T18:07
цены на нефть
виктория абрамченко
китай
монголия
россия
александр новак
экономика
газпром
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Завершение проектирования газопровода "Союз Восток", продолжающего "Силу Сибири 2" через Монголию в Китай, ожидается в 2023 году, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Завершение (проектирования газопровода "Союз Восток") — следующий год. Это же трёхсторонняя история, то есть мы должны обеспечить согласование со стороны трёх государств", - сообщила она журналистам по итогам заседания межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству."Союз Восток" - проект строительства трансмонгольского газопровода в Китай с объёмом поставок 50 миллиардов кубометров газа в год. "В настоящее время ТЭО этого проекта утверждено, проведены схематурные изыскания и исследования, и соответствующая работа идёт дальше", - отметила Абрамченко."Газпром" и правительство Монголии в 2019 году подписали меморандум о взаимопонимании по газопроводу, а в начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы.Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило в World Energy Outlook 2022, что сомневается в востребованности российского газа, который может поставляться в Китай по запланированной к строительству "Силе Сибири 2", так как считает, что рост спроса на этот энергоресурс замедлится до 2% в год в период с 2021 по 2030 год. По данным МЭА, китайские импортёры активно заключают контракты на новые долгосрочные поставки СПГ и Китай уже имеет достаточный объём законтрактованных поставок для удовлетворения прогнозируемого спроса до 2030-х годов.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, газопровод "Сила Сибири 2", предназначенный для поставок газа в Китай, фактически может стать заменой для России магистрали "Северный поток 2". По его словам, окончательная договоренность с Китаем по "Силе Сибири 2" ожидается в ближайшее время.
https://ria.ru/20221103/erdogan-1829125770.html
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цены на нефть, виктория абрамченко, китай, монголия, россия, александр новак, экономика, газпром, мэа, сила сибири (газопровод), северный поток — 2
Цены на нефть, Виктория Абрамченко, Китай, Монголия, Россия, Александр Новак, Экономика, Газпром, МЭА, Сила Сибири (газопровод), Северный поток — 2
18:07 15.11.2022
 
Завершение проектирования газопровода "Союз Восток" ожидают в 2023 году

Абрамченко: завершение проектирования газопровода "Союз Восток" ожидают в 2023 году

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомплекс подготовки и транспортировки газа
Комплекс подготовки и транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Комплекс подготовки и транспортировки газа. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Завершение проектирования газопровода "Союз Восток", продолжающего "Силу Сибири 2" через Монголию в Китай, ожидается в 2023 году, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Завершение (проектирования газопровода "Союз Восток") — следующий год. Это же трёхсторонняя история, то есть мы должны обеспечить согласование со стороны трёх государств", - сообщила она журналистам по итогам заседания межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 21:28
В Турции заявили о долгосрочном сотрудничестве с Россией по газовому хабу
"Союз Восток" - проект строительства трансмонгольского газопровода в Китай с объёмом поставок 50 миллиардов кубометров газа в год. "В настоящее время ТЭО этого проекта утверждено, проведены схематурные изыскания и исследования, и соответствующая работа идёт дальше", - отметила Абрамченко.
"Газпром" и правительство Монголии в 2019 году подписали меморандум о взаимопонимании по газопроводу, а в начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы.
Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило в World Energy Outlook 2022, что сомневается в востребованности российского газа, который может поставляться в Китай по запланированной к строительству "Силе Сибири 2", так как считает, что рост спроса на этот энергоресурс замедлится до 2% в год в период с 2021 по 2030 год. По данным МЭА, китайские импортёры активно заключают контракты на новые долгосрочные поставки СПГ и Китай уже имеет достаточный объём законтрактованных поставок для удовлетворения прогнозируемого спроса до 2030-х годов.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, газопровод "Сила Сибири 2", предназначенный для поставок газа в Китай, фактически может стать заменой для России магистрали "Северный поток 2". По его словам, окончательная договоренность с Китаем по "Силе Сибири 2" ожидается в ближайшее время.
Строительство газопровода Baltic Pipe - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 12:43
В Дании ввели в эксплуатацию терминал газопровода Baltic Pipe
 
Цены на нефтьВиктория АбрамченкоКитайМонголияРоссияАлександр НовакЭкономикаГазпромМЭАСила Сибири (газопровод)Северный поток — 2
 
 
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