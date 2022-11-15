Завершение проектирования газопровода "Союз Восток" ожидают в 2023 году
Абрамченко: завершение проектирования газопровода "Союз Восток" ожидают в 2023 году
Комплекс подготовки и транспортировки газа. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Завершение проектирования газопровода "Союз Восток", продолжающего "Силу Сибири 2" через Монголию в Китай, ожидается в 2023 году, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Завершение (проектирования газопровода "Союз Восток") — следующий год. Это же трёхсторонняя история, то есть мы должны обеспечить согласование со стороны трёх государств", - сообщила она журналистам по итогам заседания межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Союз Восток" - проект строительства трансмонгольского газопровода в Китай с объёмом поставок 50 миллиардов кубометров газа в год. "В настоящее время ТЭО этого проекта утверждено, проведены схематурные изыскания и исследования, и соответствующая работа идёт дальше", - отметила Абрамченко.
"Газпром" и правительство Монголии в 2019 году подписали меморандум о взаимопонимании по газопроводу, а в начале 2022 года были подписаны протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и договор на выполнение проектно-изыскательских работ, а также план деятельности совместной рабочей группы правительства Монголии и "Газпрома" на 2022–2024 годы.
Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило в World Energy Outlook 2022, что сомневается в востребованности российского газа, который может поставляться в Китай по запланированной к строительству "Силе Сибири 2", так как считает, что рост спроса на этот энергоресурс замедлится до 2% в год в период с 2021 по 2030 год. По данным МЭА, китайские импортёры активно заключают контракты на новые долгосрочные поставки СПГ и Китай уже имеет достаточный объём законтрактованных поставок для удовлетворения прогнозируемого спроса до 2030-х годов.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак говорил, газопровод "Сила Сибири 2", предназначенный для поставок газа в Китай, фактически может стать заменой для России магистрали "Северный поток 2". По его словам, окончательная договоренность с Китаем по "Силе Сибири 2" ожидается в ближайшее время.