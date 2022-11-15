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Более 170 жителей Кубани получили компенсацию за газификацию - РИА Новости, 15.11.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20221115/gazifikatsiya-1831785248.html
Более 170 жителей Кубани получили компенсацию за газификацию
Более 170 жителей Кубани получили компенсацию за газификацию - РИА Новости, 15.11.2022
Более 170 жителей Кубани получили компенсацию за газификацию
Более 170 жителей Кубани получили компенсацию за газификацию домовладений, заявил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T23:01
2022-11-15T23:01
краснодарский край
общество
вениамин кондратьев
анапа
динской район
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КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. Более 170 жителей Кубани получили компенсацию за газификацию домовладений, заявил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.По его словам, активнее всех новой мерой поддержки пользуются жители Анапы, Отрадненского, Усть-Лабинского, Лабинского и Динского районов.Он уточнил, что на эти меры из краевого бюджета было направлено более 12 миллионов рублей.Как уточнили в администрации региона, жителям могут вернуть средства, затраченные на проектирование и подключение сети, строительство или реконструкцию внутреннего газопровода, поставку, приобретение, установку оборудования и прибора учета. В ведомстве добавили, что получить компенсацию в размере до 75 тысяч рублей могут те, кто газифицировал домовладение после 17 сентября 2021 года.Право на выплату имеют 16 категорий. Это инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Кроме того, пенсионеры и многодетные семьи, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратного прожиточного минимума. Полный список категорий перечислен в постановлении. Для получения поддержки необходимо обратиться в управление соцзащиты населения по месту жительства.
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анапа
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общество, вениамин кондратьев, анапа, динской район
Краснодарский край, Общество, Вениамин Кондратьев, Анапа, Динской район
23:01 15.11.2022
 
Более 170 жителей Кубани получили компенсацию за газификацию

Более 170 жителей Кубани получили компенсацию за газификацию домовладений

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГазораспределительное устройство
Газораспределительное устройство - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Газораспределительное устройство. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. Более 170 жителей Кубани получили компенсацию за газификацию домовладений, заявил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По его словам, активнее всех новой мерой поддержки пользуются жители Анапы, Отрадненского, Усть-Лабинского, Лабинского и Динского районов.
"По президентской программе газ бесплатно проводят только до границ земельных участков в населенных пунктах. Дальше жители ведут работы за свой счет. Они достаточно затратные, их могут позволить себе не все. Поэтому мы возмещаем часть средств социально незащищенным категориям граждан. 174 кубанца уже получили компенсацию за газификацию домовладений", - пояснил глава края.
Он уточнил, что на эти меры из краевого бюджета было направлено более 12 миллионов рублей.
Как уточнили в администрации региона, жителям могут вернуть средства, затраченные на проектирование и подключение сети, строительство или реконструкцию внутреннего газопровода, поставку, приобретение, установку оборудования и прибора учета. В ведомстве добавили, что получить компенсацию в размере до 75 тысяч рублей могут те, кто газифицировал домовладение после 17 сентября 2021 года.
Право на выплату имеют 16 категорий. Это инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Кроме того, пенсионеры и многодетные семьи, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратного прожиточного минимума. Полный список категорий перечислен в постановлении. Для получения поддержки необходимо обратиться в управление соцзащиты населения по месту жительства.
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