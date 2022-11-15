https://ria.ru/20221115/gazifikatsiya-1831785248.html

Более 170 жителей Кубани получили компенсацию за газификацию

Более 170 жителей Кубани получили компенсацию за газификацию - РИА Новости, 15.11.2022

Более 170 жителей Кубани получили компенсацию за газификацию

Более 170 жителей Кубани получили компенсацию за газификацию домовладений, заявил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T23:01

2022-11-15T23:01

2022-11-15T23:01

краснодарский край

общество

вениамин кондратьев

анапа

динской район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735462463_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0374a50a40de5bf0c2efe3461dc9a402.jpg

КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. Более 170 жителей Кубани получили компенсацию за газификацию домовладений, заявил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.По его словам, активнее всех новой мерой поддержки пользуются жители Анапы, Отрадненского, Усть-Лабинского, Лабинского и Динского районов.Он уточнил, что на эти меры из краевого бюджета было направлено более 12 миллионов рублей.Как уточнили в администрации региона, жителям могут вернуть средства, затраченные на проектирование и подключение сети, строительство или реконструкцию внутреннего газопровода, поставку, приобретение, установку оборудования и прибора учета. В ведомстве добавили, что получить компенсацию в размере до 75 тысяч рублей могут те, кто газифицировал домовладение после 17 сентября 2021 года.Право на выплату имеют 16 категорий. Это инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Кроме того, пенсионеры и многодетные семьи, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратного прожиточного минимума. Полный список категорий перечислен в постановлении. Для получения поддержки необходимо обратиться в управление соцзащиты населения по месту жительства.

https://ria.ru/20221103/kuban-1829117877.html

анапа

динской район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вениамин кондратьев, анапа, динской район