https://ria.ru/20221115/gazifikatsiya-1831676727.html
Тюменская область увеличила субсидию на газификацию частных домов
Тюменская область увеличила субсидию на газификацию частных домов - РИА Новости, 15.11.2022
Тюменская область увеличила субсидию на газификацию частных домов
Субсидия на внутридомовую газификацию в Тюменской области увеличится с 90 до 130 тысяч рублей, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T16:14
2022-11-15T16:14
2022-11-15T16:14
тюменская область
александр моор
тюменская область
экономика
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ТЮМЕНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Субсидия на внутридомовую газификацию в Тюменской области увеличится с 90 до 130 тысяч рублей, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.Газификация за счет средств областного бюджета осуществляется с 2008 года, льготные субсидии на закупку внутридомового газового оборудования предоставляются 43 категориям граждан. По данным информационного центра правительства региона, в текущем году этой возможностью воспользовались 883 жителя Тюменской области."Увеличим субсидию на внутридомовую газификацию для жителей Тюменской области с 90 000 до 130 000 рублей. В эту сумму входит стоимость работ по прокладке наружного газопровода, устройство газовой трубы внутри дома, подключение и наладка оборудования, а также само газовое оборудование. В ближайшее время подпишу соответствующее постановление регионального правительства", – сообщил в посте Александр Моор.Отмечается, что льготой могут воспользоваться инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены малоимущей семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и другие. Согласно новому постановлению, на субсидию также смогут претендовать ветераны труда, переехавшие в регион из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.Предыдущее увеличение субсидии с учетом индекса роста цен на газовое оборудование и материалы произведено в апреле этого года, тогда сумма поддержки выросла на 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221114/gazifikatsiya-1831460514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, тюменская область, экономика
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область, Экономика
Тюменская область увеличила субсидию на газификацию частных домов
Тюменская область увеличила субсидию на газификацию частных домов до 130 тысяч рублей
ТЮМЕНЬ, 15 ноя – РИА Новости.
Субсидия на внутридомовую газификацию в Тюменской области увеличится с 90 до 130 тысяч рублей, сообщил
губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
Газификация за счет средств областного бюджета осуществляется с 2008 года, льготные субсидии на закупку внутридомового газового оборудования предоставляются 43 категориям граждан. По данным информационного центра правительства региона, в текущем году этой возможностью воспользовались 883 жителя Тюменской области.
"Увеличим субсидию на внутридомовую газификацию для жителей Тюменской области с 90 000 до 130 000 рублей. В эту сумму входит стоимость работ по прокладке наружного газопровода, устройство газовой трубы внутри дома, подключение и наладка оборудования, а также само газовое оборудование. В ближайшее время подпишу соответствующее постановление регионального правительства", – сообщил в посте Александр Моор.
Отмечается, что льготой могут воспользоваться инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены малоимущей семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и другие. Согласно новому постановлению, на субсидию также смогут претендовать ветераны труда, переехавшие в регион из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Предыдущее увеличение субсидии с учетом индекса роста цен на газовое оборудование и материалы произведено в апреле этого года, тогда сумма поддержки выросла на 30 тысяч рублей.