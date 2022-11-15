https://ria.ru/20221115/gazifikatsiya-1831676727.html

Тюменская область увеличила субсидию на газификацию частных домов

Тюменская область увеличила субсидию на газификацию частных домов - РИА Новости, 15.11.2022

Тюменская область увеличила субсидию на газификацию частных домов

Субсидия на внутридомовую газификацию в Тюменской области увеличится с 90 до 130 тысяч рублей, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:14

2022-11-15T16:14

2022-11-15T16:14

тюменская область

александр моор

тюменская область

экономика

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ТЮМЕНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Субсидия на внутридомовую газификацию в Тюменской области увеличится с 90 до 130 тысяч рублей, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.Газификация за счет средств областного бюджета осуществляется с 2008 года, льготные субсидии на закупку внутридомового газового оборудования предоставляются 43 категориям граждан. По данным информационного центра правительства региона, в текущем году этой возможностью воспользовались 883 жителя Тюменской области."Увеличим субсидию на внутридомовую газификацию для жителей Тюменской области с 90 000 до 130 000 рублей. В эту сумму входит стоимость работ по прокладке наружного газопровода, устройство газовой трубы внутри дома, подключение и наладка оборудования, а также само газовое оборудование. В ближайшее время подпишу соответствующее постановление регионального правительства", – сообщил в посте Александр Моор.Отмечается, что льготой могут воспользоваться инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены малоимущей семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и другие. Согласно новому постановлению, на субсидию также смогут претендовать ветераны труда, переехавшие в регион из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.Предыдущее увеличение субсидии с учетом индекса роста цен на газовое оборудование и материалы произведено в апреле этого года, тогда сумма поддержки выросла на 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221114/gazifikatsiya-1831460514.html

тюменская область

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Варвара Скокшина

александр моор, тюменская область, экономика