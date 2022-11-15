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Галявиев в суде полностью признал вину - РИА Новости, 15.11.2022
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Галявиев в суде полностью признал вину
Галявиев в суде полностью признал вину - РИА Новости, 15.11.2022
Галявиев в суде полностью признал вину
Ильназ Галявиев в ходе заседания в Верховном суде Татарстана полностью признал вину в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175, передает корреспондент... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T11:23
2022-11-15T12:07
происшествия
ильназ галявиев
казань
россия
республика татарстан (татарстан)
стрельба в школе в казани
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КАЗАНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Ильназ Галявиев в ходе заседания в Верховном суде Татарстана полностью признал вину в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175, передает корреспондент РИА Новости."Вину признаю полностью", - сказал Галявиев после оглашения обвинения.По версии следствия, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении". Потерпевшими по делу признаны 667 человек (143 из них причинен тяжкий вред здоровью), заявлены гражданские иски на 48 миллионов рублей. Уголовное дело составило 325 томов.В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение. Галявиев признан вменяемым, в ходе следствия вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Окончательное обвинение предъявлено по четырем статьям УК РФ: об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества.
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казань
россия
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, ильназ галявиев, казань, россия, республика татарстан (татарстан), стрельба в школе в казани
Происшествия, Ильназ Галявиев, Казань, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Стрельба в школе в Казани
11:23 15.11.2022 (обновлено: 12:07 15.11.2022)
 
Галявиев в суде полностью признал вину

Галявиев в суде полностью признал вину в убийстве девяти человек в казанской гимназии

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкИльназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, в зале заседаний Верховного суда Татарстана
Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, в зале заседаний Верховного суда Татарстана - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, в зале заседаний Верховного суда Татарстана
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 15 ноя – РИА Новости. Ильназ Галявиев в ходе заседания в Верховном суде Татарстана полностью признал вину в убийстве девяти человек в казанской гимназии №175, передает корреспондент РИА Новости.
"Вину признаю полностью", - сказал Галявиев после оглашения обвинения.
По версии следствия, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении". Потерпевшими по делу признаны 667 человек (143 из них причинен тяжкий вред здоровью), заявлены гражданские иски на 48 миллионов рублей. Уголовное дело составило 325 томов.
В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Молодому человеку грозит пожизненное заключение. Галявиев признан вменяемым, в ходе следствия вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Окончательное обвинение предъявлено по четырем статьям УК РФ: об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества.
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ПроисшествияИльназ ГалявиевКазаньРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Стрельба в школе в Казани
 
 
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