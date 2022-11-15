https://ria.ru/20221115/g20-1831499938.html
Глава Евросовета заявил, что не планирует встречаться с Лавровым на G20
Глава Евросовета заявил, что не планирует встречаться с Лавровым на G20 - РИА Новости, 15.11.2022
Глава Евросовета заявил, что не планирует встречаться с Лавровым на G20
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что не планирует встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе саммита G20. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T03:51
2022-11-15T03:51
2022-11-15T03:56
сергей лавров
шарль мишель
россия
бали
турция
большая двадцатка
евросовет
саммит g20
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что не планирует встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе саммита G20."Встреч с Лавровым не запланировано", - сказал Мишель в ходе выступления на саммите, которое транслировалось на его странице в Twitter.Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщал ранее МИД РФ.
https://ria.ru/20221114/guterresh-1831468772.html
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сергей лавров, шарль мишель, россия, бали, турция, большая двадцатка, евросовет, саммит g20
Сергей Лавров, Шарль Мишель, Россия, Бали, Турция, Большая двадцатка, Евросовет, Саммит G20
03:51 15.11.2022 (обновлено: 03:56 15.11.2022)
Глава Евросовета заявил, что не планирует встречаться с Лавровым на G20
Глава Евросовета Мишель заявил, что не планирует встречаться с Лавровым в ходе саммита G20