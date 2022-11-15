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Глава Евросовета заявил, что не планирует встречаться с Лавровым на G20 - РИА Новости, 15.11.2022
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Глава Евросовета заявил, что не планирует встречаться с Лавровым на G20
Глава Евросовета заявил, что не планирует встречаться с Лавровым на G20 - РИА Новости, 15.11.2022
Глава Евросовета заявил, что не планирует встречаться с Лавровым на G20
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что не планирует встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе саммита G20. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T03:51
2022-11-15T03:56
сергей лавров
шарль мишель
россия
бали
турция
большая двадцатка
евросовет
саммит g20
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что не планирует встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе саммита G20."Встреч с Лавровым не запланировано", - сказал Мишель в ходе выступления на саммите, которое транслировалось на его странице в Twitter.Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщал ранее МИД РФ.
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сергей лавров, шарль мишель, россия, бали, турция, большая двадцатка, евросовет, саммит g20
Сергей Лавров, Шарль Мишель, Россия, Бали, Турция, Большая двадцатка, Евросовет, Саммит G20
03:51 15.11.2022 (обновлено: 03:56 15.11.2022)
 
Глава Евросовета заявил, что не планирует встречаться с Лавровым на G20

Глава Евросовета Мишель заявил, что не планирует встречаться с Лавровым в ходе саммита G20

© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что не планирует встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе саммита G20.
"Встреч с Лавровым не запланировано", - сказал Мишель в ходе выступления на саммите, которое транслировалось на его странице в Twitter.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 20:40
В ООН заявили о желании Гутерреша встретиться с Лавровым на полях G20
Саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября, Россию на нем представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет поставок продовольствия и энергетических ресурсов, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений, сообщал ранее МИД РФ.
 
Сергей ЛавровШарль МишельРоссияБалиТурцияБольшая двадцаткаЕвросоветСаммит G20
 
 
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