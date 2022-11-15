https://ria.ru/20221115/flotiliya-1831346559.html

Каспийская военная флотилия

Каспийская военная флотилия - РИА Новости, 15.11.2022

Каспийская военная флотилия

Каспийская военная флотилия – формирование российского Военно-морского флота, созданное по указу императора Петра I в 1722 году и предназначавшееся для действий РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T00:35

2022-11-15T00:35

2022-11-15T00:35

справки

каспийская флотилия

каспийское море

россия

безопасность

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Каспийская военная флотилия – формирование российского Военно-морского флота, созданное по указу императора Петра I в 1722 году и предназначавшееся для действий на Каспийском море и в дельте реки Волга. Образованию флотилии предшествовала длительная борьба за овладение Каспийским побережьем, окончательно завершившаяся в 1556 году, после присоединения Астраханского ханства к Русскому государству. Первая попытка создания постоянного формирования сил военного флота на Каспийском море была предпринята в царствование (1645-1676) Алексея Михайловича, отца Петра I. Она была вызвана расширением торговых отношений России с Персией (ныне Иран) и необходимостью обеспечения и защиты торговых путей по Волжскому пути. Построенные по указу царя Алексея Михайловича суда в 1669 году прибыли в Астрахань, но в следующем году во время восстания под предводительством Степана Разина они были захвачены и сожжены. После окончания Северной войны (1700-1721) император Петр I, желая установить непосредственные экономические связи со странами Средней Азии и Индией, поставил цель – завоевать побережье Каспийского моря, находящееся во владении Персии. Для этого были построены 200 речных лодок и 45 ластовых судов – небольших деревянных судов, предназначавшихся для обслуживания военных портов. В июле 1722 года флотилия (274 судна) с десантом вышла в Персидский поход (1722-1723), результатом которого стало завоевание городов Дербент, Баку с прилегающими к ним областями.После присоединения этих территорий возникла необходимость постоянного наличия на Каспийском море сил военного флота. 15 ноября (4 ноября по старому стилю) 1722 года указом императора был основан военный порт в Астрахани и образована военная флотилия. Эта дата является днем основания Каспийской флотилии. После смерти Петра I российские завоевания на Каспии были утрачены. В Астрахани остались ограниченные силы, которые обеспечивали безопасность коммерческого судоходства на Каспийском море. Только в царствование Екатерины II были возобновлены попытки России основательно закрепиться на Каспии. По ее предписанию в 1781 году в Астрахань прибыл отряд военных кораблей. С этого момента на Каспийском море стала содержаться военная флотилия "…для покровительства нашей коммерции". В конце XVIII – начале XIX веков она принимала активное участие в войнах и походах русских войск в прикаспийском регионе, высаживала морские десанты, огнем корабельной артиллерии оказывала содействие войскам в овладении приморскими крепостями. В 1796 году действия кораблей Каспийской военной флотилии способствовали занятию русскими войсками городов Дербент и Баку. После русско-персидской войны 1804-1813 годов Российская империя приобрела монопольное право на содержание в Каспийском море военного флота. С 1867 года главная база флотилии была переведена в Баку – незамерзающий порт. В последующее время Каспийская флотилия охраняла торговые и рыбные промыслы на Каспийском море, а также русские торгово-промышленные интересы в Иране. По мере стабилизации обстановки в регионе ее состав постепенно сокращался, и к началу XX века флотилия состояла из двух канонерских лодок и нескольких вооруженных пароходов. В ноябре 1917 года личный состав Каспийской военной флотилии перешел на сторону советской власти, участвовал в боевых действиях против турецких войск и отрядов азербайджанских националистов, в боях по овладению городами Петровск-Порт (ныне Махачкала), Ленкорань и Дербент. С приходом в Баку в 1918 году англичан, часть кораблей флотилии была разоружена, а остальные ушли в Петровск-Порт, где из них в 1919 году белогвардейцы образовали формирование, которое вело боевые действия против Рабоче-Крестьянской Красной армии. В Астрахани для содействия войскам Красной армии в апреле – июне 1918 года был создан Военный флот Астраханского края, усиленный доставленными с Балтики кораблями, который в октябре был переименован в Астраханско-Каспийскую военную флотилию. В июле 1919 года, после объединения с Волжской военной флотилией, она получила название Волжско-Каспийской военной флотилии. Ее корабли вели боевые действия на Волге и Каме и непосредственно на Каспийском море. В мае 1920 года Волжско-Каспийская военная флотилия участвовали в Энзелийской операции (1920), в результате которой уведенные в иранский порт Энзели белогвардейцами и интервентами российские корабли и военное имущество были возвращены на родину. В июле 1920 года Волжско-Каспийская военная флотилия была переименована в Каспийский флот, а затем в Морские силы Каспийского моря, на базе которых в июне 1931 года создали формирование советского Военно-морского флота (ВМФ) – Каспийскую военную флотилию, имевшую главную базу в Баку. С начала Великой Отечественной войны (1941-1945) флотилия обеспечивала экономические и воинские морские перевозки. В августе 1941 года на ее кораблях были переброшены в Иран советские войска (в соответствии с советско-иранским договором 1921 года), что сняло угрозу вовлечения его в войну против Советского Союза. Красная армия занимали северную часть Ирана в течение всей войны, а корабли Каспийской флотилии несли стационарную службу в иранских портах Пехлеви, Ноушехр, Бендер-Шах. Начиная с 1942 года, флотилия была объявлена действующей и выполняла задачи по обеспечению коммуникаций, непосредственно прикрывая на переходах от воздействия авиации противника своими кораблями транспорты, и организовывала противоминную оборону. Формирования из личного состава флотилии сражались под Москвой, Севастополем, Керчью и на других участках советско-германского фронта. За боевые заслуги Каспийская военная флотилия в 1945 году была награждена орденом Красного Знамени. В послевоенные годы Каспийская военная флотилия продолжала играть роль стабилизирующего фактора в регионе.После распада СССР и преобразования бывших республик в суверенные государства был произведен раздел кораблей флотилии, другой боевой техники, военного имущества и береговой инфраструктуры между РФ и Азербайджаном. В мае 1992 года Каспийская флотилия была образована уже в составе ВМФ Российской Федерации. Астрахань стала ее главной базой. В связи с тем, что выход кораблей в Каспийское море из Астраханской базы был затруднен из-за замерзающего зимой волжского фарватера и малых глубин, в 2017 году было принято решение о переводе Каспийской флотилии в расположенные в Дагестане города Каспийск и Махачкалу. К 2021 году ее основные и вспомогательные силы перебазировали в Каспийск. Передислокация в новый пункт базирования в Дагестане, имеющий непосредственный выход в центральную часть Каспийского моря, обеспечила круглогодичную навигацию и немалые преимущества для организации боевой подготовки флотилии по сравнению с теми условиями, в которых находились корабли в старом месте базирования в Астраханской области в устье реки Волги. Каспийская флотилия – морская компонента Южного военного округа. Она обеспечивает национально-государственные интересы России в регионе Каспийского моря: проводит антитеррористические мероприятия, занимается охраной торговли, защитой государственных интересов в зоне нефтяных месторождений. Каспийская флотилия является не только южным форпостом России, но и гарантией неприкосновенности морских рубежей, важнейшим инструментом внешней политики государства на Каспии. В ее состав входят несколько бригад и дивизионов кораблей, части береговых войск (морская пехота, береговые ракетно-артиллерийские войска и другие). Хотя Каспийская флотилия по рангу ниже флотов, она является важнейшей составляющей российского ВМФ. В последние годы осуществляется планомерная и эффективная модернизация, позволившая серьезно повысить все основные показатели флотилии. В ее состав включили более двух десятков новых кораблей и вспомогательных судов, в том числе современные десантные катера проекта 11770 "Серна". Каспийцы также имеют малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", вооруженные универсальным ракетным комплексом "Калибр". Им же оснащен флагман Каспийской флотилии – ракетный корабль "Татарстан". Командующим Каспийской флотилией с 2021 года является контр-адмирал Александр Пешков. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

каспийское море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, каспийская флотилия, каспийское море, россия, безопасность