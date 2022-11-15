https://ria.ru/20221115/festival-1831584630.html

В Мурманске стартует международный этап театрального фестиваля

В Мурманске стартует международный этап театрального фестиваля - РИА Новости, 15.11.2022

В Мурманске стартует международный этап театрального фестиваля

Международный этап театрального фестиваля "Арктическая сцена", в рамках которого в столице Кольского Заполярья выступят коллективы из разных регионов России, а... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:47

2022-11-15T12:47

2022-11-15T12:47

мурманская область

мурманская область

мурманск

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МУРМАНСК, 15 ноя – РИА Новости. Международный этап театрального фестиваля "Арктическая сцена", в рамках которого в столице Кольского Заполярья выступят коллективы из разных регионов России, а также из Белоруссии, Германии и Грузии, откроется в Мурманске в пятницу, сообщили в министерстве информационной политики Мурманской области."С 18 по 24 ноября жители и гости столицы Кольского Заполярья познакомятся с 14 спектаклями не только из разных уголков России, но и из зарубежья. Артисты мурманских профессиональных театров и детской театральной школы будут соревноваться в мастерстве с актерами из Петрозаводска, Архангельска, Рязани, Перми, Челябинска, Могилева и Минска", - говорится в сообщении.Детская театральная школа Мурманска представит 19 ноября спектакль "Дети военного Мурмана", театр Северного флота – "Пиковую даму". 20 ноября областной театр кукол покажет постановку "Саквояж доктора Чехова", а областной драматический театр 23 ноября – "По Волге до Херсона".Оценивать спектакли будет жюри во главе с театроведом, программным директором всероссийского Фестиваля национальных театров "Федерация" Мариной Корчак. В жюри также вошли знаменитые российские актёры, режиссёры, педагоги, театроведы и хореографы. Во время фестиваля кроме конкурсных спектаклей будут проходить встречи актеров и режиссеров со зрителями и журналистами, занятия и дискуссии для участников фестиваля."Кроме того, состоятся онлайн-показы спектаклей, которые представили театры из Германии, Республики Беларусь и Грузии", - добавили организаторы фестиваля.Региональный этап фестиваля завершился в мае, тогда зрители увидели 17 профессиональных и любительских постановок. Обладателями дипломов первой степени стали Мурманский областной драматический театр и Драматический театр Северного флота.Мероприятие проводится региональным отделением Союза театральных деятелей РФ и Мурманским областным драмтеатром под патронатом правительства Мурманской области и регионального минкульта и при поддержке Союза театральных деятелей РФ.

https://ria.ru/20221107/vuzy-1829801404.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мурманская область, мурманск