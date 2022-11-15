https://ria.ru/20221115/festival-1830812163.html

Богомолов, Цыпкин, Водолазкин: как устроен фестиваль "Энергия" в Иркутске

Богомолов, Цыпкин, Водолазкин: как устроен фестиваль "Энергия" в Иркутске - РИА Новости, 15.11.2022

Богомолов, Цыпкин, Водолазкин: как устроен фестиваль "Энергия" в Иркутске

С 18 по 20 ноября Эн+ впервые проведет в Иркутске фестиваль "Энергия", где выступят яркие деятели современной российской культуры и искусства. События фестиваля РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T10:37

2022-11-15T10:37

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С 18 по 20 ноября Эн+ впервые проведет в Иркутске фестиваль "Энергия", где выступят яркие деятели современной российской культуры и искусства. События фестиваля пройдут на восьми тематических площадках, и представят все лучшее из мира театра, кино, литературы, искусства и мультимедиа. О роли культуры в личностном росте, взаимной поддержке и миссии компании по формированию человеческого капитала для региона в интервью РИА Новости рассказала заместитель генерального директора Эн+ Вера Курочкина.– Не секрет, что сейчас российский бизнес переживает не самые простые времена. Почему, вместо сокращения бюджетов на, казалось бы, необязательные события вы решили, напротив, организовать такой масштабный фестиваль?– Сегодня мы особенно остро нуждаемся в общении, обмене позитивной энергией, добрых эмоциях – все это нам дают книги, фильмы, театр и общение с интересными людьми. Руководствуясь этим, мы и задумали культурный фестиваль в год юбилея Эн+.Иркутск – особенный город для нас, здесь наше сердце, именно здесь расположен наш главный офис. И нам хотелось в юбилейный для компании год преподнести нашим сотрудникам и жителям Иркутска особый подарок. Мы долго работали над форматом и содержанием фестиваля, исходя из пожеланий местных жителей и сегодняшних тенденций, выбирали самое лучшее и интересное. В результате, мне кажется, на фестивале нам удастся создать атмосферу для развития таланта, творчества, увлеченности, веры в себя. И, что сейчас особенно важно, подарить позитивные эмоции.– В чем вы видите главную идею и задачу фестиваля?– Двигателем любого процесса является энергия. Заряд позитивной энергии способен на многое. Культура сегодня как раз то, что в состоянии дать позитивный импульс, погрузить в особую атмосферу, заставить задуматься, переосмыслить, взглянуть на что-то по-новому, наконец, увлечься. Отсюда и название нашего фестиваля – "Энергия".Именно об этом говорят выбранные нами книги, фильмы, спектакль и, конечно, наши гости – выдающиеся творческие люди, которые приедут в этот удивительный по своей энергетике город и станут проводниками в мир искусства для его жителей.Уверена, что каждый посетитель фестиваля "Энергия" откроет что-то для себя и получит большое удовольствие.– Почему фестиваль пройдет именно сейчас, каким будет эффект для развития региона в целом?– Мы постоянно предлагаем жителям городов, где работают наши предприятия, инициативы, направленные на развитие, повышение уровня жизни. В том числе – культурной. Только в этом году мы привезли в Красноярск фестиваль "Золотая Маска", стали партнером фестиваля Baikal Dance Fest в Бурятии, где помогли организовать уникальный танцевальный перфоманс прямо на берегу легендарного озера. Мы постоянно спонсируем выставки, концерты и культурные события самого разного масштаба, и это лишь малая часть наших проектов.Идея собственного культурного фестиваля зародилась у нас достаточно давно. Мы долго обсуждали внутри компании и город, с которого мы хотели бы начать, и название, и те блоки, которые стоило включить в программу. Для нас было важно создать что-то абсолютно новое, взяв лучшее из опыта уже существующих событий. Так и появилась концепция объединения нескольких культурных направлений и форматов на разных тематических площадках.– Как будет построена программа фестиваля?– Трехдневная программа разделена на восемь тематических секций: "Театр", "Кинозал", "Лекторий", "Книги", "Мультимедиа", "АРТ", а также детская секция и зона Lounge. Основными площадками станут Сибэкспоцентр и Иркутский драматический театр им. Н.П. Охлопкова.Принять участие может каждый – для бесплатного посещения творческих встреч, показов и выставок достаточно зарегистрироваться на портале на интересующее вас событие. Билеты на спектакль московского Театра на Бронной продавались отдельно в кассе театра и были раскуплены буквально за два дня, что показало востребованность предложенного нами формата.Я советую не затягивать с выбором событий и регистрацией на них. Интерес к фестивалю уже сегодня огромный.– Почему для гастролей был выбран именно Московский театр на Бронной и спектакль "Таня"?– Хочу сразу отметить, что благодаря Эн+ Московский театр на Бронной впервые приедет с гастролями в Иркутск. И это огромное событие для культурной жизни города."Таня" в прочтении художественного руководителя театра Константина Богомолова – очень личная камерная история становления главной героини по одноименной пьесе Алексея Арбузова, действие которой, в том числе, разворачиваются в Сибири. В ней нашлось место и большой любви, и предательству и жизненным испытаниям на прочность. Мне кажется, что тема поиска себя, своего места и предназначения сегодня актуальна для многих, и Таня в исполнении Анны Потокиной может стать для кого-то проводником на этом пути.– Как проводился отбор участников?– Формируя программу, мы постарались привезти в Иркутск самых ярких представителей разных направлений.Художник Юрий Шахоян представит уникальную иммерсивную выставку "Игра с вечностью", в творческих встречах примут участие писатели Евгений Водолазкин и Александр Цыпкин, актрисы Мария Миронова, Аглая Тарасова, Юлия Меньшова и многие другие. Всего в программе запланировано около 20 творческих встреч и лекций, и это только небольшая часть культурных открытий, которые ждут горожан и гостей города в рамках фестиваля.Зная об огромном интересе и традиции книжных фестивалей в Иркутске, в тематической секции "Книги" мы работали вместе с модным книжным клубом Москвы "Достоевский", который представит на площадке собственный pop-up магазин. В секции "АРТ" мы собрали лучшие работы молодых художников из Москвы и Сибири. В "Кинозале" будут представлены лучшие новинки российского кинематографа.– На что вы бы порекомендовали обратить внимание прежде всего?– Мы специально распределили программу на три дня, чтобы посетители могли спланировать свое время и уделить внимание всем секциям. При этом сам фестиваль задумывался как семейный, чтобы каждый независимо от возраста и увлечений смог найти для себя что-то интересное.Я бы начала знакомство с фестивалем с направления "АРТ". Нейробиологи утверждают, что взаимодействие с искусством стимулирует работу мозга и развивает необходимую для познания концентрацию, новые нейронные связи. Когда мы разглядываем картины, активизируется затылочная часть коры головного мозга. Когда слушаем музыку, то стимулируем височные доли, а когда читаем — нейронные сети лобных долей. Благодаря изобразительным, звуковым и интерактивным экспонатам секции "АРТ" энергию искусства сможет почувствовать каждый – услышать, увидеть и прикоснуться к ней.Еще одна секция, которая наверняка взбудоражит воображение посетителей – "Мультимедиа". Здесь будет представлена выставка Юрия Шахояна "Игра с Вечностью". Это – осмысление времени через трансформацию привычных для нас форм. Он играет с масками, скульптурными изображениями и обращает их в современные объекты на глазах у зрителя с помощью видеомэппинга. И в каждом из этих объектов открывается множество новых образов.Конечно же, отдельного пристального внимания заслуживают творческие встречи и лекции, которые будут проходить в "Кинозале" и "Лектории". Уверена, опыт живого открытого общения с выдающимися деятелями культуры станет настоящим источником вдохновения и энергии для слушателей.Каждая секция фестиваля может стать темой отдельного интервью, поэтому мой совет – внимательно изучить программу на сайте фестиваля.– Вы упомянули участие молодых сибирских художников – что это за авторы?– Это Анна Пряхина, Лидия Лось, Анастасия Кустова, Антон Илюшин, Дмитрий и Ольга Дорохины – молодые и перспективные художники из Сибири, все они очень интересны и самобытны.Антон Илюшин, например, работает без предварительных эскизов. Слой за слоем он наносит краску на холст кистями, валиками, щетками или шпателями, а на последнем этапе добавляет маркеры или пастель. В качестве тем для работ он выбирает различные идеи и концепты.Анна Пряхина объединяет в своих работах человека и технологии с помощью специальных датчиков, которые при соприкосновении с человеком передают сигналы на диоды и выводят на дисплей значения колебаний от соприкосновения с телом. Звучит, конечно, сложно и непонятно, но в реальности производит невероятный эффект. На фестивале культуры "Энергия" Анна представит технологический объект на базе микропроцессора Arduino.– Планируете ли вы в будущем развивать фестиваль или проводить его в других городах?– Культура, искусство и интеллектуальное общение играют большую роль в формировании каждого человека, и для Эн+, как для компании, которая работает в регионе, это очень важно. По отклику на новость о проведении фестиваля среди жителей Иркутска мы увидели колоссальный запрос на культурное обогащение.Это особенно важно для таких регионов, как Сибирь, которые сегодня двигаются по новому курсу развития. Поэтому мы продолжим наши культурные инициативы. Пока рано говорить о планах на будущий год, очень высока степень неопределенности. Но я надеюсь, что аналогичные фестивали мы вскоре сможем провести в Красноярске и других городах, где Эн+ ведет деятельность и, конечно же, в том или ином виде повторим в Иркутске.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, александр цыпкин, евгений водолазкин, константин богомолов, иркутск, красноярск, москва, культура, эн+ (en+ group)