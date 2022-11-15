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Эрмитаж готовится к обмену выставками с Китаем - РИА Новости, 15.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221115/ermitazh-1831614952.html
Эрмитаж готовится к обмену выставками с Китаем
Эрмитаж готовится к обмену выставками с Китаем - РИА Новости, 15.11.2022
Эрмитаж готовится к обмену выставками с Китаем
Государственный Эрмитаж намерен расширить сотрудничество с Китаем, включая обмен выставками, сообщил директор музея Михаил Пиотровский. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:20
2022-11-15T14:20
культура
новости культуры
государственный эрмитаж
михаил пиотровский
китай
малайзия
япония
музеи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Государственный Эрмитаж намерен расширить сотрудничество с Китаем, включая обмен выставками, сообщил директор музея Михаил Пиотровский."При нынешней геополитической ситуации в Европе наше выставочное присутствие заморожено. Мы готовимся ко времени, когда станет немножко поспокойней, к большой (совместной) деятельности и выставочному обмену с Китаем, когда там прекратятся карантины… У нас есть переговоры с Малайзией, предварительные планы с Японией. У нас большие планы музейного общения со странами (Персидского) залива и с арабскими странами", — сказал он журналистам.При этом, по его оценке, организация выставок не является приоритетом для такого универсального музея, как Эрмитаж. "Главное – это постоянные экспозиции и представление своих собственных коллекций", — отметил Пиотровский.Он добавил, что современные технологии позволяют организовывать выставки на должном уровне без вывоза экспонатов за пределы музея."Возить надо только что-то совершенно исключительное. На самом деле, выставка одной — двух вещей – это и есть та практика, которая во всем мире, наверное, будет преобладать", — заключил директор Эрмитажа.
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новости культуры, государственный эрмитаж, михаил пиотровский, китай, малайзия, япония, музеи, выставки
Культура, Новости культуры, Государственный Эрмитаж, Михаил Пиотровский, Китай, Малайзия, Япония, Музеи, Выставки
14:20 15.11.2022
 
Эрмитаж готовится к обмену выставками с Китаем

Пиотровский: Эрмитаж готовится к обмену выставками с Китаем и думает о проектах с Японией

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкГосударственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Государственный Эрмитаж намерен расширить сотрудничество с Китаем, включая обмен выставками, сообщил директор музея Михаил Пиотровский.
"При нынешней геополитической ситуации в Европе наше выставочное присутствие заморожено. Мы готовимся ко времени, когда станет немножко поспокойней, к большой (совместной) деятельности и выставочному обмену с Китаем, когда там прекратятся карантины… У нас есть переговоры с Малайзией, предварительные планы с Японией. У нас большие планы музейного общения со странами (Персидского) залива и с арабскими странами", — сказал он журналистам.
При этом, по его оценке, организация выставок не является приоритетом для такого универсального музея, как Эрмитаж. "Главное – это постоянные экспозиции и представление своих собственных коллекций", — отметил Пиотровский.
Он добавил, что современные технологии позволяют организовывать выставки на должном уровне без вывоза экспонатов за пределы музея.
"Возить надо только что-то совершенно исключительное. На самом деле, выставка одной — двух вещей – это и есть та практика, которая во всем мире, наверное, будет преобладать", — заключил директор Эрмитажа.
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КультураНовости культурыГосударственный ЭрмитажМихаил ПиотровскийКитайМалайзияЯпонияМузеиВыставки
 
 
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