https://ria.ru/20221115/ermitazh-1831614952.html

Эрмитаж готовится к обмену выставками с Китаем

Эрмитаж готовится к обмену выставками с Китаем - РИА Новости, 15.11.2022

Эрмитаж готовится к обмену выставками с Китаем

Государственный Эрмитаж намерен расширить сотрудничество с Китаем, включая обмен выставками, сообщил директор музея Михаил Пиотровский. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:20

2022-11-15T14:20

2022-11-15T14:20

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новости культуры

государственный эрмитаж

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малайзия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Государственный Эрмитаж намерен расширить сотрудничество с Китаем, включая обмен выставками, сообщил директор музея Михаил Пиотровский."При нынешней геополитической ситуации в Европе наше выставочное присутствие заморожено. Мы готовимся ко времени, когда станет немножко поспокойней, к большой (совместной) деятельности и выставочному обмену с Китаем, когда там прекратятся карантины… У нас есть переговоры с Малайзией, предварительные планы с Японией. У нас большие планы музейного общения со странами (Персидского) залива и с арабскими странами", — сказал он журналистам.При этом, по его оценке, организация выставок не является приоритетом для такого универсального музея, как Эрмитаж. "Главное – это постоянные экспозиции и представление своих собственных коллекций", — отметил Пиотровский.Он добавил, что современные технологии позволяют организовывать выставки на должном уровне без вывоза экспонатов за пределы музея."Возить надо только что-то совершенно исключительное. На самом деле, выставка одной — двух вещей – это и есть та практика, которая во всем мире, наверное, будет преобладать", — заключил директор Эрмитажа.

https://ria.ru/20221104/muzei-1828778457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, государственный эрмитаж, михаил пиотровский, китай, малайзия, япония, музеи, выставки