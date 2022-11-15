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Вице-премьер Молдавии назвал причину отключения электроэнергии - РИА Новости, 15.11.2022
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Вице-премьер Молдавии назвал причину отключения электроэнергии
Вице-премьер Молдавии назвал причину отключения электроэнергии - РИА Новости, 15.11.2022
Вице-премьер Молдавии назвал причину отключения электроэнергии
Поставки электроэнергии в Молдавию прекратились из-за автоматического отключения линии электропередачи, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:56
2022-11-15T20:06
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КИШИНЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Поставки электроэнергии в Молдавию прекратились из-за автоматического отключения линии электропередачи, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну в Telegram-канале.Вице-премьер подчеркнул, что речь не идет о каких-либо повреждениях на линии электропередачи. По его словам, отключение произошло на фоне ракетного обстрела украинской инфраструктуры. Предприятие "Молдэлектрика" работает над восстановлением электроснабжения. Согласно информации, опубликованной на сайте компании, Кишинев перестал получать электроэнергию из Румынии по экспортной высоковольтной линии Вулканешты — Исакча.В 19:33 мск Спыну сообщил о возобновлении подачи электроэнергии в большинстве населенных пунктов страны. При этом он добавил, что риск повторного отключения остается высоким.Ранее сегодня корреспондент РИА Новости сообщил о перебоях с электричеством во многих районах и населенных пунктах Молдавии. В Кишиневе из-за отключения света на отдельных участках возникли проблемы с движением троллейбусов.
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в мире, молдавия, румыния, украина
В мире, Молдавия, Румыния, Украина
18:56 15.11.2022 (обновлено: 20:06 15.11.2022)
 
Вице-премьер Молдавии назвал причину отключения электроэнергии

Поставки электроэнергии из Румынии в Молдавию прекратились из-за аварийного отключения ЛЭП

© Sputnik / Mihai CarausВице-премьер Молдавии Андрей Спыну
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Поставки электроэнергии в Молдавию прекратились из-за автоматического отключения линии электропередачи, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну в Telegram-канале.

"Одна из линий электропередачи, обеспечивающая транспортировку электроэнергии для нашей страны, была отключена в автоматическом режиме. Это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране", — написал он.

Вице-премьер подчеркнул, что речь не идет о каких-либо повреждениях на линии электропередачи. По его словам, отключение произошло на фоне ракетного обстрела украинской инфраструктуры.
Предприятие "Молдэлектрика" работает над восстановлением электроснабжения. Согласно информации, опубликованной на сайте компании, Кишинев перестал получать электроэнергию из Румынии по экспортной высоковольтной линии Вулканешты — Исакча.
В 19:33 мск Спыну сообщил о возобновлении подачи электроэнергии в большинстве населенных пунктов страны. При этом он добавил, что риск повторного отключения остается высоким.
Ранее сегодня корреспондент РИА Новости сообщил о перебоях с электричеством во многих районах и населенных пунктах Молдавии. В Кишиневе из-за отключения света на отдельных участках возникли проблемы с движением троллейбусов.
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