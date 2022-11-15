https://ria.ru/20221115/elektroenergiya-1831747289.html

Вице-премьер Молдавии назвал причину отключения электроэнергии

Вице-премьер Молдавии назвал причину отключения электроэнергии - РИА Новости, 15.11.2022

Вице-премьер Молдавии назвал причину отключения электроэнергии

Поставки электроэнергии в Молдавию прекратились из-за автоматического отключения линии электропередачи, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T18:56

2022-11-15T18:56

2022-11-15T20:06

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КИШИНЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Поставки электроэнергии в Молдавию прекратились из-за автоматического отключения линии электропередачи, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну в Telegram-канале.Вице-премьер подчеркнул, что речь не идет о каких-либо повреждениях на линии электропередачи. По его словам, отключение произошло на фоне ракетного обстрела украинской инфраструктуры. Предприятие "Молдэлектрика" работает над восстановлением электроснабжения. Согласно информации, опубликованной на сайте компании, Кишинев перестал получать электроэнергию из Румынии по экспортной высоковольтной линии Вулканешты — Исакча.В 19:33 мск Спыну сообщил о возобновлении подачи электроэнергии в большинстве населенных пунктов страны. При этом он добавил, что риск повторного отключения остается высоким.Ранее сегодня корреспондент РИА Новости сообщил о перебоях с электричеством во многих районах и населенных пунктах Молдавии. В Кишиневе из-за отключения света на отдельных участках возникли проблемы с движением троллейбусов.

https://ria.ru/20221115/pridnestrove-1831614649.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, молдавия, румыния, украина